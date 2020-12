Résumé Barcelona vs. Valence

Il Barcelone reçoit Valence lors d’une réunion correspondant à la Date 14 de la La Ligue Espagnol qui est contesté dans le Camp Nou. L’arbitre du match est Alejandro José Hernández Hernández et il est diffusé sur DirecTV Sports.

Pour ce duel, Koeman a proposé un 4-3-3 avec Sergio Busquets milieu de terrain, accompagné de Coutinho et Pedri en tant que stagiaires. Dans l’attaque, Leo Messi commencé au centre, avec Griezmann à votre droite et Braithwaite renversé à gauche. Son rival est sorti pour jouer avec un 4-4-2 plus réactif, avec Gonçalo Guedes et l’Uruguayen Maxi gomez à l’offensive.

Le casting catalan a rapidement pris le Contrôlez le ballon mais les premières approximations étaient d’un Valence qui s’est retiré et a profité de l’occasion pour blesser contre-attaque. Et c’était dans le minute 29 quand le plateau dirigé par Javi grace a réussi à obtenir un avantage: Charles faire d’habitude a pris un corner au poteau le plus proche et Mouctar Diakhaby battre Ter Stegen avec un coup de tête mortel.

Au Barça Il lui a été difficile de réagir après le but concédé et de briser le bloc défensif de Ches. Mais dans le dernier souffle de la première mi-temps, l’arbitre Hernández Hernández a compris que Gayá avait renversé Griezmann dans la zone et, après avoir examiné le jeu sur le moniteur VAR, a infligé une pénalité: Lionel Messi pourrait égaler Pelé.

Jaume a bloqué Lionel Messi du penalty mais la star argentine a marqué de la tête lors du deuxième jeu (Photo: REUTERS)

Et finalement, la star argentine a réussi à égaler le record historique d’O Rei mais pas par la peine maximale. Jaume Je couvre le coup, le ballon a été laissé à Jordi Alba, qui a réactivé La Pulga pour activer le but officiel numéro 643 avec le maillot Blaugrana et se tient à côté de Edson Arantes Do Nascimento comme lui joueur avec le plus de buts pour le même club.

L’équipe dirigée par les Néerlandais Ronald Koeman aura un nouveau test au Camp Nou, cette fois contre une équipe qui ne traverse pas un bon moment mais qui est toujours un rival à craindre pour son histoire et parce que, bien qu’elle n’ait pas gagné quatre matchs – elle accumule trois nuls et une défaite, son dernier triomphe a été en se battant contre le Real Madrid 4-1.

Comme cela s’est passé avant la Real Sociedad, Lionel Messi est sur le point de battre un record historique. Malgré une victoire contre l’équipe de Saint-Sébastien, le capitaine culé n’a pas pu atteindre l’objectif qu’il poursuit et dans lequel il tente de rivaliser avec une icône du football mondial comme le Brésilien. Pelé. La star argentine n’a pas pu convertir un but et suit un but de la marque O Rei, qui avec Santos a marqué 643 fois en 757 présentations, un chiffre qu’aucun autre joueur n’a réussi à atteindre en portant le maillot de la même institution.

Situé en cinquième position de la Liga avec 20 points, six derrière le leader de l’Atlético Madrid, Koeman a commencé à trouver un onze de départ. Devant les pertes de Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati et Dembélé, l’entraîneur du club catalan aura à nouveau un milieu offensif avec Busquets, Coutinho et Pedri, l’une des révélations jusqu’à présent cette saison pour le Barça. Dans l’attaque, Antoine Griezmann et Braithwaite accompagneront Messi.

De leur côté, Valence récupère deux pièces importantes pour visiter le Camp Nou: Maxi Gómez et Gayà seront à nouveau à la une dans une équipe avec d’importantes pertes comme Guillamón et Gameiro. La même chose se produira avec l’ancien gardien de but de Barcelone Jasper Cillessen, qui, alors qu’il se remettait d’une blessure qui l’éloignerait des courts jusqu’en 2021, aurait décidé de ne pas continuer dans l’équipe du Che la saison prochaine.

Formations

Arbitre: Alejandro José Hernández Hernández

Stade: Camp Nou, Barcelone

la télé: DirecTV Sports

