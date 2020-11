(Bloomberg) – L’élan haussier des marchés boursiers perd de la vigueur alors que le décompte des voix se poursuit à l’élection présidentielle américaine. S&P Futures abandonne une partie de ses gains pour la semaine et les actions européennes reculent. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans augmentent alors que l’indice Bloomberg Dollar prolonge sa baisse à son plus bas niveau en deux ans et demi. L’indice des devises des marchés émergents MSCI progresse et le pétrole WTI tombe sous les 38 USD le baril.

En Colombie, l’inflation a surpris à la baisse en octobre et s’est établie à 1,75%, son plus bas niveau depuis 1955 sous la dictature du général Gustavo Rojas Pinilla. Le résultat annuel, tiré par la baisse des prix de l’éducation et de l’habillement, a été inférieur aux attentes des 18 économistes interrogés par Bloomberg, dont l’estimation médiane était de 1,96%.

La confiance des consommateurs a progressé en octobre à -18,6 par rapport aux prévisions des analystes de -18 et par rapport à -21,6 le mois précédent.

Le peso a connu un autre jour de fortes hausses et jeudi il s’est apprécié de 1,6% avec une clôture de 3 754 pour un dollar.

Hier, 9893 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés et 196 décès ont été enregistrés, selon les données du ministère de la Santé. Avec cela, le nombre total de cas confirmés est passé à 1 117 977 et le nombre de personnes décédées a atteint 32 209.

La Colombie se classe neuvième au monde pour le nombre total de cas de contagion, dépassée par les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, l’Espagne, l’Argentine et le Royaume-Uni, selon les données de l’Université Johns Hopkins. En termes de décès, le pays se classe au 12e rang.

Tous les événements à l’heure locale.

INTERNATIONAL:

Joe Biden a pris la tête du président Trump dans l’État de Géorgie, le décompte étant presque terminé Le candidat démocrate n’a qu’à revendiquer un État clé entre la Géorgie, la Pennsylvanie, le Nevada ou la Caroline du Nord pour atteindre 270 voix électorales et remporter la présidence que Trump a déclenché une avalanche de poursuites judiciaires qui ont jusqu’à présent eu du mal à gagner du terrain. Dans un discours prononcé la veille au soir, Trump a déclaré que ses allégations de fraude électorale “finiraient devant la plus haute cour du pays”.

EN ATTENTE:

En Colombie: Enchères: les opérations d’expansion comprennent des pensions de 9 mois pour 1 billion de COP et 31 jours pour le même montant

International:

8 h 30: États-Unis non agricoles Payrolls oct.; c’est t. 593 000, précédent 661 000 8 h 30: chômage aux États-Unis, octobre; c’est t. 7,6%, précédent 7,9% 10h: stocks de gros américains sept. F; m / m est. -0,1%, précédent -0,1% Agenda de la Fed: aucun événement public n’est prévu avant le 1er novembre. 9 Agendas pertinents: Amérique du Sud, États-Unis, Mexique, Brésil, Europe

INFORMATIONS:

Le taux d’inflation de la Colombie tombe à son plus bas niveau en 65 ansColombie: production de café oct. Baisse de 15% en glissement annuel 1159000 sacs Une éventuelle victoire sur une offre augmente la dette à risque: Latam Bonds Colombie Confiance des consommateurs Oct. passe à -18,6 de -21,6 Defender travaille pour mettre fin à la grève de la mine de charbon de Cerrejón: TiempoWOM entre en tant que nouvel opérateur de téléphonie mobile en Colombie: Spectator Nouvelles en vedette des principaux journaux latino-américains

COMMENTAIRE:

Citi affirme qu’une victoire de Joe Biden à la présidence américaine sera positive pour les devises des marchés émergents et pourrait être bénéfique pour les obligations «Nous étions baissiers sur la duration depuis plusieurs mois, mais aujourd’hui, le résultat probable de la les élections changent notre opinion. Si la deuxième vague de Covid venait à s’aggraver, elle soutiendrait également le potentiel de baisse des taux », écrivent les stratèges Dirk Willer, Alvaro Mollica et Andrea Kiguel dans une note Les devises des marchés émergents pourraient être affectées par une éventuelle deuxième vague de coronavirus.Ils recommandent d’acheter TES 2034, avec couverture FX; la courbe reste relativement raide et le spread ASW (asset swap) reste relativement large, tandis que «la banque centrale reste modérée et il n’y a pas d’impulsion pour devenir agressive à court terme» Entrée à 6,41; objectif 6,00

