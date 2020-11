TEHERAN (AP) – Un haut responsable de la sécurité iranienne a accusé lundi Israël d’utiliser des “appareils électroniques” pour tuer à distance le scientifique qui a fondé le programme nucléaire militaire de la République islamique dans les années 2000.

Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a fait ces déclarations à la télévision d’Etat iranienne lors des obsèques de Mohsen Fakhrizadeh, au cours desquelles le ministre de la Défense a promis de poursuivre le travail du défunt “avec plus de rapidité et plus d’énergie”.

Israël, longtemps soupçonné d’avoir tué plusieurs scientifiques nucléaires iraniens au cours de la dernière décennie, a refusé de commenter l’attaque.

Fakhrizadeh dirigeait le programme iranien AMAD, qu’Israël et l’Occident considéraient comme une opération militaire visant à fabriquer une arme nucléaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré que le “programme structuré” a pris fin en 2003. Les agences de renseignement américaines ont approuvé cette conclusion dans un rapport de 2007.

Israël a insisté sur le fait que l’Iran continue d’avoir des ambitions pour développer des armes nucléaires, soulignant le programme de missiles balistiques du pays et ses recherches sur d’autres technologies. L’Iran a longtemps soutenu que son programme nucléaire était pacifique.

Les déclarations de Samkhani ont radicalement changé la version officielle du meurtre de Fakhrizadeh vendredi dernier. Au début, les autorités ont déclaré qu’un camion avait explosé et que des hommes armés avaient abattu le scientifique.

La chaîne de télévision d’Etat de langue anglaise Press TV avait précédemment rapporté qu’une arme récupérée sur le site portait «le logo et les spécifications de l’industrie militaire israélienne». La chaîne d’Etat en arabe Al-Alam, a déclaré que les armes utilisées étaient “contrôlées par satellite”, un communiqué également recueilli dimanche par l’agence semi-officielle Fars.

Aucun des points de vente n’a fourni de preuves pour étayer leurs affirmations.

“Malheureusement, l’opération était une opération très compliquée et a été réalisée à l’aide d’un équipement électronique”, a déclaré Shamkhani. “Il n’y avait aucun individu présent sur les lieux.”

Shamkhani a également accusé le groupe iranien en exil Mujahedeen-e-Khalq de «jouer un rôle dans cela», sans entrer dans les détails. Le MEK n’a pas répondu à une demande de commentaires dans un premier temps.

Les funérailles de lundi ont eu lieu dans une zone extérieure du siège du ministère iranien de la Défense à Téhéran. Des fonctionnaires tels que le chef des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami; le chef de la Force de garde Qods, le général Esmail Ghaani; le chef du programme nucléaire civil, Ali Akbar Sahei, et le ministre du renseignement, Mamoud Alavi. Les responsables se sont assis à l’écart et portaient des masques en raison de la pandémie de coronavirus.

Le ministre de la Défense, le général Amir Hatami, a prononcé un discours après avoir embrassé le cercueil de Fakhrizadeh et placé son front contre le cercueil. L’assassinat, a-t-il noté, rendra les Iraniens “plus unis, plus déterminés”.

“En poursuivant votre chemin, nous continuerons avec plus de vitesse et plus d’énergie”, a-t-il déclaré dans des commentaires diffusés en direct à la télévision.

Le scientifique a ensuite été enterré dans la cour de la mosquée Imamzadeh Saleh au nord de Téhéran.

___

Gambrell a rapporté de Dubaï, Émirats arabes unis.