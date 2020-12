. / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Téhéran, 3 décembre . .- L’Iran a dépassé jeudi la ligne rouge du million d’infections par le covid-19 alors qu’il se prépare à réduire les restrictions en raison de la légère amélioration de la semaine dernière, qui a allégé la pression sur les hôpitaux .

Depuis le début de la pandémie en février dernier dans le pays persan, 1.003.494 personnes ont contracté le nouveau coronavirus, dont 70% se sont déjà rétablis et 49.348 sont décédés, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Ce n’est qu’au cours des dernières vingt-quatre heures qu’un total de 358 décès dus au nouveau coronavirus et 13 922 infections ont été enregistrés. Bien que les données soient toujours très élevées, la tendance est à la baisse par rapport au mois dernier, lorsque des records ont été battus pour les décès, 486 le 16 novembre, et pour les infections, 14 051 le 27 novembre.

Le ministre iranien de la Santé, Said Namakí, a assuré que “la situation du covid-19 s’est améliorée grâce au respect des restrictions et les données sur la mortalité ont chuté”.

Plus précisément, un changement positif a été noté dans les villes dans lesquelles la fermeture de tous les magasins et services non essentiels a été appliquée, entre autres mesures, le 21 novembre, a déclaré Namakí.

MOINS DE VILLES EN ALERTE Marina Villén

Les autorités iraniennes ont classé l’état des villes avec des couleurs rouge, orange et jaune, la première étant celle présentant le risque le plus élevé en raison d’une plus grande propagation de la covid-19.

Avant le début des restrictions susmentionnées, il y avait environ 160 villes dans l’état rouge et maintenant seulement 64, tandis que celles classées comme orange sont passées à 278.

Parmi les grandes villes qui ont changé ou vont changer de statut à partir de samedi prochain se trouve la capitale Téhéran, qui deviendra orange, comme l’a annoncé le président Hasan Rohaní.

Cela implique la réouverture de la plupart des entreprises et que jusqu’à la moitié des fonctionnaires, au lieu d’un tiers, peuvent reprendre leur travail. Cependant, les manifestations culturelles et religieuses continueront d’être interdites et les centres éducatifs, les clubs sportifs et les cinémas, entre autres, seront fermés.

“C’est un soulagement de pouvoir rouvrir le magasin la semaine prochaine. Si nous avions dû rester fermés plus longtemps, cela aurait été notre perte”, a déclaré Ahad Amiri, propriétaire d’un magasin de vêtements à Téhéran, à .. début de la pandémie.

Le couvre-feu, de 21h00 à 4h00, peut cependant être maintenu dans la capitale et dans les principales villes, bien qu’elles ne soient plus à l’état rouge. Les autorités étudient son extension dans les villes de plus de 200 000 habitants pour réduire les déplacements et les réunions.

Pendant ce temps, le verrouillage se prolongera d’au moins une autre semaine à compter de samedi, premier jour ouvrable de l’Iran, dans les villes qui restent en état d’alerte.

PLUS DE TESTS ET DE CONTRÔLE DES QUARANTINES

Les autorités perses notent que davantage de cas sont actuellement détectés grâce à l’augmentation des tests. Jusqu’à présent, un total de 6 256 715 tests ont été effectués dans le pays, qui compte plus de 80 millions d’habitants.

Namakí a indiqué que des tests rapides seront envoyés dans toutes les provinces pour atteindre une capacité quotidienne de 60 000 tests dans les cliniques externes, tandis que les RAP dans les hôpitaux seront maintenus au niveau de 40 000 par jour.

Pour faciliter et contrôler le respect des quarantaines par les patients, le ministère de la Santé collabore avec le ministère du Tourisme afin que les hôtels deux et trois étoiles soient équipés pour isoler les patients des classes les plus défavorisées.

Un contrôle accru est également effectué grâce aux documents d’identité des personnes infectées, enregistrés dans une base de données.

De cette manière, les personnes atteintes de covid-19 qui ont essayé de ne pas être mises en quarantaine sont empêchées d’utiliser des bus, des trains ou des avions et d’entrer dans les bureaux du gouvernement.

Il existe également des restrictions sur les voyages et à l’intérieur et à l’extérieur des villes en statut rouge et orange afin d’éviter les voyages et la propagation de la maladie.

BAS DES HOSPITALISATIONS

Le nombre d’admissions à l’hôpital est le critère utilisé pour classer une ville dans l’état rouge, orange ou jaune, selon Alireza Raisi, vice-ministre de la Santé et porte-parole du Comité national de lutte contre le coronavirus.

Raisi a expliqué que la moyenne de la semaine dernière est de 10 entrées pour 100 000 habitants dans les villes de l’état rouge, 6 dans celles classées orange et 4 dans les villes jaunes.

La baisse des hospitalisations est évidente dans les chiffres d’aujourd’hui du ministère de la Santé. Sur les 13 922 nouveaux patients, 1 921 ont dû être admis, un chiffre bien inférieur à celui des dernières semaines.

Le spécialiste des maladies contagieuses et membre du Comité national de lutte contre le coronavirus, Minu Mohraz, a commenté hier, cité par l’agence officielle IRNA, que les hospitalisations ont été réduites de 60%.

Mohraz a cependant reconnu son “inquiétude” quant à la fin des restrictions ou à leur assouplissement, qui pourrait conduire à de nouveaux pics d’infections et de décès dans le pays, le plus touché par la pandémie du Moyen-Orient. “IRAN”