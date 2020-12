. / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH / Archives

Téhéran, 27 décembre . .- L’Iran a enregistré 119 décès dus au covid-19 au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas des trois derniers mois, après avoir atteint 486 le 16 novembre, et dépassé la troisième vague de la pandémie, a rapporté ce dimanche le ministère de la Santé.

Depuis le début de la pandémie en février dernier dans le pays persan, 1.200.465 cas du nouveau coronavirus ont été détectés, dont près de 80% se sont déjà rétablis et 54.693 sont décédés, selon les chiffres publiés aujourd’hui.

Au cours des dernières vingt-quatre heures, 5 502 infections ont également été enregistrées, une tendance considérablement inférieure par rapport au mois dernier, lorsque les records d’infections ont été battus le 27 avec 14 051 cas.

Le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Sima Sadat Larí, a rapporté que “heureusement, 951 860 des personnes infectées se sont rétablies de la maladie, mais a ajouté que 5 212 sont dans un état grave.

Selon le vice-ministre de la Santé pour les affaires d’hygiène, Alí ​​Reza Raisí, l’une des mesures qui ont influencé la réduction des infections a été le couvre-feu nocturne appliqué depuis novembre dans les villes en alerte, de sorte que la mesure s’est déjà étendue à toutes les villes du pays.

Au mois de novembre, il y avait 160 villes dans un état rouge, qui sont actuellement devenues orange ou jaunes.

Actuellement, seules 108 villes sont en orange et 340 autres en jaune.

Les responsables de la santé du pays ont indiqué qu’aucun cas de la nouvelle souche du coronavirus apparue au Royaume-Uni n’a été détecté.