DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – L’Iran a exécuté samedi un journaliste exilé pour son travail en ligne qui a inspiré les manifestations économiques de 2017, un peu plus d’un an après que les autorités l’ont attiré dans le pays par tromperie et il a été kidnappé.

Ruhollah Zam, 47 ans, était l’une des nombreuses personnalités de l’opposition que les agents des services de renseignement iraniens à l’étranger ont réussi à appréhender ces derniers mois.

L’enlèvement et l’exécution de Zam, qui vivait à Paris, selon l’Iran, sous la protection du gouvernement français, tomberont probablement comme de l’eau glacée sur une opposition dispersée et exilée. L’Iran tente de faire pression sur la France et d’autres pays européens sur l’accord nucléaire effondré dans les derniers jours de la présidence de Donald Trump.

Les condamnations internationales à l’exécution n’ont pas attendu.

“L’exécution (de Zam) porte un coup mortel à la liberté d’expression en Iran et montre à quel point les tactiques brutales des autorités iraniennes vont pour inculquer la peur et dissuader la dissidence”, a averti Diana Eltahawy d’Amnesty International.

La télévision d’Etat iranienne a qualifié Zam de “chef des émeutes” en annonçant son exécution par pendaison samedi matin. En juin, un tribunal l’a condamné à mort pour «corruption sur Terre», une accusation souvent utilisée dans des affaires d’espionnage ou de tentative de renversement du gouvernement iranien.

Le site Web de Zam, AmadNews, et une chaîne qu’il a créée sur l’application de messagerie Telegram avaient diffusé les heures des manifestations de 2017 et des nouvelles embarrassantes sur des responsables ciblant directement la théocratie iranienne.

Les manifestations, qui ont commencé en décembre 2017 et se sont poursuivies l’année suivante, ont représenté le plus grand défi pour le régime iranien depuis les manifestations du Mouvement vert de 2009 et ont jeté les bases d’autres mobilisations massives en novembre de l’année dernière.

L’étincelle qui a déclenché les manifestations de 2017 a été une forte hausse des prix des denrées alimentaires. Beaucoup pensent que les opposants au président Hassan Ruhani les ont lancés à Mashhad, dans le nord-ouest de l’Iran, pour essayer de concentrer la colère des gens sur le président. Mais alors qu’ils se propageaient d’une ville à l’autre, ils se sont retournés contre toute la classe dirigeante, et avant que de longs slogans contre le guide suprême Ali Khamenei ne commencent à être entendus dans des vidéos en ligne diffusées par Zam.