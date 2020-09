Pourtant, attaquer Marks est l’une des nombreuses options que les autorités américaines pensent que le régime iranien envisage de prendre en représailles depuis que le général, Qassem Soleimani, a été assassiné par une frappe de drone américain en janvier. À l’époque, le secrétaire d’État Mike Pompeo avait déclaré que les États-Unis avaient tué Soleimani pour rétablir la dissuasion contre l’Iran.

Une directive de la communauté du renseignement connue sous le nom de «Devoir d’avertir» oblige les agences d’espionnage américaines à informer une victime potentielle si les renseignements indiquent que sa vie pourrait être en danger; dans le cas des représentants du gouvernement américain, des menaces crédibles seraient incluses dans les séances d’information et la planification de la sécurité. Marks a été mis au courant de la menace, a déclaré le responsable du gouvernement américain. Les renseignements ont également été inclus dans la CIA World Intelligence Review, connue sous le nom de WIRe, un produit classifié accessible aux hauts responsables de la politique et de la sécurité du gouvernement américain, ainsi qu’à certains législateurs et à leur personnel.

Marks, 66 ans, a prêté serment en tant qu’ambassadeur des États-Unis en octobre dernier. Elle connaît Trump depuis plus de deux décennies et a été membre de son club Mar-a-Lago en Floride. Les critiques de Trump l’ont ridiculisée en tant que «créatrice de sacs à main», mais ses partisans rétorquent qu’elle est une femme d’affaires prospère – ses sacs à main éponymes coûtent jusqu’à 40 000 $ – avec de nombreuses relations internationales. Amie personnelle de feu la princesse Diana, elle est également née en Afrique du Sud et parle certaines des principales langues du pays, notamment l’afrikaans et le xhosa.

L’ambassadrice des États-Unis en Afrique du Sud Lana Marks pose avec des ventilateurs donnés par le gouvernement américain. | Leon Kgoedi, Ambassade des États-Unis en Afrique du Sud via AP

La communauté du renseignement ne sait pas exactement pourquoi les Iraniens cibleraient Marks, qui a peu ou pas de liens connus avec l’Iran. Il est possible que les Iraniens aient pris en considération sa longue amitié avec Trump, a déclaré le responsable du gouvernement américain.

Le gouvernement iranien gère également des réseaux clandestins en Afrique du Sud, ont noté les responsables, et y est implanté depuis des décennies. En 2015, Al Jazeera et The Guardian ont fait état de fuites de documents de renseignement qui détaillaient un vaste réseau secret d’agents iraniens en Afrique du Sud. Les marques peuvent également être une cible plus facile que les diplomates américains dans d’autres parties du monde, comme l’Europe occidentale, où les États-Unis entretiennent des relations plus solides avec les services locaux d’application de la loi et de renseignement.

Les dirigeants islamistes iraniens ont l’habitude de commettre des assassinats au-delà des frontières de leur pays, ainsi que de prendre des otages, depuis leur prise du pouvoir à la suite d’un soulèvement populaire à la fin des années 1970. Au cours des dernières décennies, l’Iran a généralement évité de cibler directement les diplomates américains, bien que les milices soutenues par l’Iran aient depuis longtemps attaqué les installations et le personnel diplomatiques américains en Irak.

Trump a allégué après le meurtre de Soleimani que le général iranien avait comploté des attaques contre des missions diplomatiques américaines, bien que les responsables américains aient par la suite mis en doute ses affirmations. «Ils cherchaient à faire sauter notre ambassade», a déclaré Trump en janvier, faisant référence à l’immense complexe diplomatique américain fortement fortifié en Irak. Plus tard, dans une interview à Fox News, il a déclaré: «Je peux révéler que je pense qu’il s’agissait probablement de quatre ambassades.»

Quelques jours après la mort de Soleimani, l’Iran a lancé une salve de missiles balistiques sur une base militaire en Irak abritant les forces américaines, causant des traumatismes crâniens parmi des dizaines de soldats américains. Trump a refusé de riposter et a déclaré: «L’Iran semble se retirer, ce qui est une bonne chose pour toutes les parties concernées et une très bonne chose pour le monde» – bien qu’il ait annoncé de nouvelles sanctions contre le régime iranien et l’a mis en garde contre de nouvelles mesures de représailles .

Certains analystes avaient cependant déclaré à l’époque que l’Iran chercherait probablement d’autres moyens de venger la mort de Soleimani. Le général Kenneth McKenzie, chef du Commandement central américain, figurait en tête de la liste des cibles iraniennes plus tôt cette année, selon les médias. McKenzie a déclaré le mois dernier qu’il s’attendait à une nouvelle «réponse» de l’Iran à la présence continue des États-Unis en Irak.

« Je ne sais pas quelle sera la nature de cette réponse, mais nous y serons certainement prêts, si elle se produit », a-t-il déclaré. Mercredi, McKenzie a confirmé son intention de réduire la présence des troupes américaines en Irak de 5200 à 3000 d’ici la fin septembre.

Lors d’un forum en ligne en août, McKenzie a déclaré que l’Iran était «notre problème central» dans la région, et a reconnu que le danger des mandataires iraniens en Irak avait compliqué les efforts américains contre l’Etat islamique, l’organisation et le mouvement terroriste sunnite radical. «La menace contre nos forces de la part de groupes militants chiites nous a amenés à affecter des ressources que nous utiliserions autrement contre l’Etat islamique pour assurer notre propre défense et cela a réduit notre capacité à travailler efficacement contre eux», a-t-il déclaré.

Le Conseil national de sécurité basé à la Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Ni un responsable iranien de la mission de l’Iran aux Nations Unies, ni un responsable de l’ambassade sud-africaine à Washington. Les porte-parole du département d’État, de la CIA et du bureau du directeur du renseignement national ont refusé de commenter.

Les États-Unis et l’Iran sont des ennemis acharnés depuis des décennies, se confrontant ouvertement parfois – et s’engageant avec précaution dans la diplomatie à d’autres – mais menant plus souvent une bataille sombre pour le pouvoir et l’influence dans tout le Moyen-Orient. Sous Trump, les deux pays ont viré vers un conflit militaire pur et simple à plusieurs reprises.

L’été dernier, les États-Unis ont accusé l’Iran et ses mandataires d’une série d’explosions visant des pétroliers. L’Iran a détruit un drone américain, et les États-Unis ont ensuite réussi à abattre un drone iranien.

Trump a reconnu qu’après que l’Iran a abattu le drone américain, il a presque autorisé une attaque directe sur le sol iranien, mais il a tenu bon après avoir appris que 150 personnes pourraient mourir – un bilan qu’il a dit disproportionné.

Le différend entre les pays s’est approfondi dans les mois qui ont suivi, en particulier en Irak, où l’Amérique et les États-Unis sont depuis longtemps engagés dans une guerre par procuration. En décembre, un entrepreneur américain a été tué en Irak après une attaque par une milice alliée à l’Iran. Les États-Unis ont réagi en bombardant les sites détenus par le groupe, tuant environ deux douzaines de ses combattants. Peu de temps après, des manifestants soupçonnés d’être liés à la milice ont violé des parties du complexe de l’ambassade américaine à Bagdad.

Puis, début janvier, les États-Unis ont organisé une frappe aérienne qui a tué Soleimani alors qu’il se rendait à Bagdad. C’était une escalade majeure étant donné l’importance de Soleimani en Iran, bien que les responsables américains l’aient décrite comme une mesure défensive.

Soleimani a dirigé la Force Qods, une unité du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran qui supervise une grande partie des activités militaires du pays en dehors de ses frontières. Les Américains lui reprochent la mort de nombreuses troupes américaines dans la région.

L’Iran a juré de riposter. Son premier geste majeur a été l’attaque au missile du 8 janvier contre la base militaire d’al-Assad en Irak. Mais à peu près au même moment, un missile iranien a abattu un avion de ligne civil, tuant 176 personnes et menant à la fureur à l’intérieur de l’Iran face à l’incompétence du régime et aux explications changeantes de l’incident, ainsi qu’à la condamnation à l’étranger.

L’Iran et l’Afrique du Sud ont coopéré sur un certain nombre de fronts au cours des dernières décennies, notamment aux Nations Unies, où l’Afrique du Sud a parfois plaidé pour l’Iran. On pense que les gisements d’uranium de l’Afrique du Sud ont représenté un intérêt majeur pour l’Iran, car il intensifiait son programme nucléaire, dont Téhéran a toujours insisté sur le fait qu’il était destiné à des fins énergétiques pacifiques et non à une bombe. Le couple a également une relation militaire, ayant signé des pactes de défense de base.

Des complots étranges liés à l’Iran ont déjà été découverts.

Il y a près de dix ans, les États-Unis ont arrêté et finalement condamné à la prison un Irano-américain qui aurait tenté d’engager des assassins de cartels de la drogue mexicains pour tuer l’ambassadeur d’Arabie saoudite aux États-Unis alors qu’il dînait au Cafe Milano, un restaurant chic de Washington. fréquenté par les riches et puissants de la ville. Les États-Unis ont accusé Soleimani de superviser le complot.