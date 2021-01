CNBC a rapporté que l’Internal Revenue Service (IRS) a annoncé le retard du début de la saison de dépôt des déclarations de revenus 2020, qui commencera maintenant le 12 février. En règle générale, l’agence commençait à recevoir les déclarations fin janvier.

Sud de la Floride/ Telemundo 51

Cette année, l’IRS aura besoin de plus de temps pour ajuster ses processus à la suite de la loi de secours COVID-19 qui est entrée en vigueur fin décembre. Pourtant, la date limite de dépôt des impôts est toujours le 15 avril.

“Si la saison de déclaration des impôts devait s’ouvrir sans le calendrier correct, alors il pourrait y avoir un retard dans l’émission des remboursements aux contribuables”, a déclaré l’IRS dans son annonce. «Ces changements garantissent que les personnes éligibles reçoivent tout montant impayé de relance sous forme de crédit de remboursement lors de leur dépôt», a déclaré l’agence.

Le crédit de remboursement de récupération est un nouvel ajout à la déclaration de revenus fédérale et est disponible pour les contribuables qui n’ont pas reçu le montant total de la stimulation à laquelle ils ont droit.

“Bien que je sois déçu que la saison de dépôt de cette année commence plus tard que d’habitude, je reconnais que l’IRS a fait face à des défis extraordinaires pendant la crise du COVID-19”, a déclaré le président du Comité des médias et Arbitres de maison, Richard Neal, D-Mass.

“C’est un soulagement de savoir qu’en dépit de la distribution de deux séries de paiements d’impact économique, de fermetures de sites et d’autres perturbations, l’agence sera en mesure de commencer à accepter les retours dans le mois prochain”, a-t-il déclaré.

L’IRS recommande aux contribuables de soumettre leurs déclarations par voie électronique et d’utiliser le dépôt direct dès qu’ils sont prêts.

Remboursements en mars pour certains

Les contribuables qui demandent certains crédits d’impôt tôt devront attendre la première semaine de mars pour obtenir ces remboursements indispensables. L’IRS a déclaré que ce serait le cas si la saison de dépôt s’ouvrait fin janvier.

Les contribuables à faible revenu qui reçoivent le crédit d’impôt sur le revenu gagné ou le crédit d’impôt supplémentaire pour enfants ne peuvent généralement pas recevoir de remboursement avant la mi-février. En effet, une loi anti-fraude oblige l’IRS à utiliser le temps supplémentaire pour examiner ces retours et empêcher les remboursements d’être émis aux fraudeurs.

L’agence s’attend à ce que les contribuables qui demandent un revenu gagné et des crédits d’impôt supplémentaires pour enfants perçoivent leurs remboursements la première semaine de mars, en supposant qu’ils produisent électroniquement et qu’il n’y ait aucun problème avec leurs déclarations.

L’année dernière, les filtres anti-fraude IRS ont détecté 5,2 millions de déclarations irrégulières demandant des remboursements, selon un rapport récent du Taxpayer Advocate Service, un chien de garde de l’IRS. Pour environ un quart des déclarations marquées pour la vérification des revenus, les remboursements ont pris plus de 56 jours.

Environ 2 retours sur 10 sélectionnés pour la vérification d’identité avaient des retards de plus de 120 jours. Normalement, le délai d’exécution d’un remboursement est d’environ 21 jours si la déclaration de revenus ne pose aucun problème.

Maux de tête pour les fiscalistes et les clients

Comme c’est la règle, les employeurs distribueront les formulaires W-2 à leurs employés en janvier, lesquels documents détaillent combien les travailleurs ont gagné, ainsi que ce qu’ils ont payé en impôts sur le revenu et sur la masse salariale au cours de l’année.

«Vous ne pouvez pas obtenir votre remboursement tant que l’IRS n’a pas ouvert le processus de dépôt, et il y a des gens qui reçoivent des remboursements qui sont habitués à déposer une demande dès leur ouverture», a déclaré Ed Zollars, CPA et associé chez Thomas, Zollars & Lynch à Phoenix. et instructeur à Kaplan Financial Education.

Pendant ce temps, les contribuables qui produisent leurs déclarations sur papier courent le risque de retards. L’IRS a accumulé une grande quantité de courrier en retard l’année dernière au milieu de la pandémie, et il y a déjà un volume de retours qui ont pris plus de temps à traiter.

Il y avait encore 7,1 millions de déclarations individuelles non traitées et 2,3 millions de déclarations d’entreprises traitées au 24 novembre, selon le Taxpayer Defence Service.

“Si, pour une raison quelconque, vous pensez qu’une demande de retour papier a du sens pour vous, reconsidérez-la”, a déclaré Zollars.