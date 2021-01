Les adieux de Lisandro López: annonce officiellement son départ du Racing (REUTERS)

Courses Il est en cours de transformation après sa participation aux derniers Libertadores et coupe nationale. Le départ de Diego Milito en tant que manager et Sebastián Beccacece en tant qu’entraîneur seront désormais rejoints par le capitaine et la référence Lisandro Lopez, qui a officiellement annoncé son licenciement de l’institution lors d’une conférence de presse.

«Je suis ici pour annoncer mon départ du club. Terminer ma deuxième étape à l’institution après cinq merveilleuses années avec des moments spectaculaires, d’autres pas si bons. C’est un moment où il y a une fatigue physique et un épuisement, et surtout mental, j’ai décidé de terminer cette étape au club “il a dit à la presse.

L’attaquant expérimenté de 37 ans (il aura 38 ans en mars) qui a émergé de l’équipe des jeunes du Racing en 2003 et est revenu en 2016 après ses pas à Porto du Portugal, l’Olympique de Lyon, Al-Gharafa du Qatar et l’Inter de Porto Alegre, Il a deux titres sous le bras avec le club: la Super League 2018/2019 et le Trophée des champions 2019.

La course perd l’un des piliers de son équipe professionnelle (Photo: .)

Tout est d’accord avec lui MLS Atlanta United, qui vient de décrocher son compatriote Gabriel Heinze comme entraîneur. Le Gringo et Licha ont coïncidé en équipe nationale et en championnat de France, lorsque le défenseur a joué pour l’Olympique de Marseille et l’attaquant à Lyon de 2009 à 2011. Il a cependant évité de le confirmer: “Je ne peux vraiment pas dire où je vais continuer ma carrière parce que je ne l’ai pas fermée”», précise-t-il quand même, bien qu’il admette qu’il y a des conversations avec des clubs aux États-Unis. Et il a souligné: “Ce serait irrespectueux d’être assis ici en tant que joueur d’un autre club.”

«Ce furent cinq ans où j’ai vraiment donné tout ce que j’avais et ce que je pouvais, aujourd’hui ça se termine. Je veux remercier. J’ai toujours été une personne engagée à 100%, pour moi l’engagement était et est toujours non négociable. J’ai toujours exigé de tous les gens ici, en particulier de mes collègues, un engagement à 100% et je sens qu’aujourd’hui je ne peux pas m’offrir ainsi. Et si je sens que je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de l’exiger de personne non plus, c’est comme ça que je l’aime et c’est pourquoi aujourd’hui j’annonce mon départ du club»Était la conclusion générale de Licha.

Enfin, il a déclaré: «Je sens que c’est le moment, que je ne peux pas m’engager comme je l’ai toujours fait et j’aime ça. Du mental, car dans le physique on peut être limité par l’âge mais abandonner tout ce que l’on a. Mais c’est avant tout mental ».

Bien qu’il ne soit pas en mesure de dire au revoir au public du Racing sur le terrain en raison de l’interdiction de fréquentation basée sur des infections à coronavirus, López l’a fait en convertissant un but lors de la dernière victoire contre Newell’s.

