Rosey vit avec la boulimie depuis plus d’une décennie. La résidente de 31 ans de Melbourne, en Australie, a commencé une thérapie pour son trouble de l’alimentation il y a six ans. Même si elle dit qu’elle ne s’était jamais considérée comme «guérie», elle avait atteint un point de son rétablissement qui lui paraissait plein d’espoir et gérable. Puis est arrivé le nouveau coronavirus.

Lorsque les verrouillages obligatoires du COVID-19 ont commencé en Australie en mars, l’anxiété de Rosey a pris une ampleur excessive. «Je suis célibataire, je vis seule, ma famille vit dans un autre état et je ne peux pas voir d’amis», dit-elle, ajoutant que son besoin de contrôle – quelque chose qu’elle a maintenant perdu dans presque tous les domaines de sa vie —A joué un rôle majeur dans la résurgence des symptômes: «Arracher tout ce que je savais et contrôlais, y compris comment je gérais ma maladie, a été l’une des choses les plus difficiles.

Rosey vit une expérience qui peut être familière à toute personne aux prises avec un trouble de l’alimentation tout en surmontant les tempêtes inattendues de 2020. Des recherches récentes indiquent que les ordonnances de rester à la maison liées à la pandémie ont intensifié les symptômes de l’anorexie, de la boulimie et de l’hyperphagie boulimique.

L’isolement frappe la maison

Une étude publiée le mois dernier dans l’International Journal of Eating Disorders a révélé qu’au cours des premiers mois de la pandémie, de nombreuses personnes souffrant d’anorexie ont déclaré restreindre davantage leur alimentation. Pendant ce temps, d’autres personnes souffrant de boulimie et de trouble de l’hyperphagie boulimique ont signalé plus de pulsions et d’épisodes de frénésie. Les répondants ont également noté une anxiété et une inquiétude accrues concernant l’impact du COVID-19 sur leur santé mentale. Plus d’un tiers des 1021 participants (511 aux États-Unis et 510 aux Pays-Bas) ont déclaré que leur trouble de l’alimentation s’était aggravé – et ils ont attribué ce changement à des problèmes tels qu’un manque de structure, un environnement déclencheur, l’absence de soutien social et une incapacité à obtenir des aliments qui correspondent à leurs plans de repas.

«Bien que personne ne sache avec certitude ce qui cause les troubles de l’alimentation, un consensus croissant suggère que [they result from] une gamme de facteurs biologiques, psychologiques et socioculturels », déclare Claire Mysko, PDG de la National Eating Disorders Association, qui n’a pas participé à l’étude. Elle note que beaucoup de ceux qui luttent contre ces troubles ont une condition concomitante, comme l’anxiété ou la dépression.

L’auteur principal de l’article, Cynthia M. Bulik, de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (UNC), note que l’anxiété et la dépression sont en hausse pour beaucoup en raison de la pandémie – et cette augmentation peut présenter des déclencheurs spécifiques pour les personnes souffrant de troubles de l’alimentation. Ces déclencheurs «sont presque faits sur mesure pour aggraver leur maladie», déclare Bulik, directeur fondateur du Centre d’excellence de l’UNC pour les troubles de l’alimentation.

Une provocation majeure est l’isolement social. «Les troubles de l’alimentation sont quelque chose que les individus gardent généralement privés, et il peut y avoir beaucoup de honte autour des comportements», déclare Ellen E. Fitzsimmons-Craft, professeure adjointe de psychiatrie à la Washington University School of Medicine, spécialisée dans la prévention et le traitement des troubles de l’alimentation. recherche. Ces troubles «se développent également de manière isolée, il n’est donc pas surprenant que nous constations une augmentation des comportements désordonnés et même une rechute chez ceux qui se portaient bien avant le verrouillage», explique Fitzsimmons-Craft, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Pour combler le vide laissé par la distanciation physique, de nombreuses personnes enregistrent des heures en ligne – un phénomène qui peut en fait compliquer les choses pour certains souffrant de troubles de l’alimentation. «Les messages des médias sociaux sur la productivité, l’utilisation efficace du temps en quarantaine et la prévention du« gain de poids COVID-19 »ont conduit à une augmentation des discours négatifs sur soi», déclare Shiri Sadeh-Sharvit, directrice associée de la formation au Center for m2Health de Palo Université Alto.

Sadeh-Sharvit et ses collègues ont publié un article en juillet qui examinait les risques et les recommandations pour les personnes souffrant de troubles de l’alimentation dans cette situation sans précédent. L’auteure principale de l’étude, Marita Cooper, boursière postdoctorale à la Johns Hopkins University School of Medicine, affirme que les problèmes alimentaires liés à la pandémie jouent également un rôle. «Accès à la nourriture réduit ou insécurité alimentaire, [has] été endémique », dit-elle. «La nécessité de stocker un« garde-manger de quarantaine »peut être un défi de taille, pouvant déclencher des épisodes de frénésie et de compensation», comme des vomissements auto-induits, une utilisation abusive de laxatifs, le jeûne ou un exercice excessif.

Sarah Adler, psychologue à la clinique des troubles de l’alimentation et du contrôle du poids de l’Université de Stanford, affirme que la pénurie alimentaire peut créer de l’anxiété chez n’importe qui. Mais, ajoute-t-elle, «le stress et l’anxiété spécifiques associés aux décisions concernant la nourriture et la disponibilité de la nourriture peuvent augmenter considérablement l’anxiété chez les personnes souffrant de troubles de l’alimentation.

La nourriture fait partie de l’équation des troubles de l’alimentation; l’exercice en est souvent un autre. «Pour ceux dont le trouble comprend l’exercice compulsif, soit ils sont très anxieux parce qu’ils ne peuvent pas aller au gymnase ou se retrouvent à faire de l’exercice excessivement à la maison parce qu’il n’y a pas d’obstacles à le faire», dit Bulik, ajoutant que certaines personnes pourraient même ressentez ces deux effets.

Rosey connaît ce problème de première main. Elle dit qu’elle a intensifié sa routine d’exercices à domicile depuis le début de la pandémie. «Je savais que je ne pourrais pas m’en tenir à mon programme d’entraînement très strict et réglementé avec des gymnases fermés, ce qui a envoyé ma dysmorphie corporelle dans une spirale descendante», dit-elle. « Je marche ou je fais du jogging tous les jours pour savoir combien de calories j’ai brûlé. »

Défis du traitement

La pandémie a également mis en évidence les limites des moyens électroniques d’accès au traitement. Dans la recherche de Bulik, 47% des personnes interrogées aux États-Unis disent que la télésanté (recherche de soins par téléphone ou en ligne) ne résout pas le problème, par rapport au traitement en personne. Et 45% des personnes interrogées aux États-Unis déclarent ne pas recevoir de traitement du tout.

«La thérapie en face-à-face a été en grande partie interrompue, de sorte qu’une source principale de soutien et de responsabilité a été déplacée en ligne», explique Bulik. «Certaines choses sont tout simplement difficiles à faire en ligne, comme peser pour s’assurer que quelqu’un ne perd pas trop de poids ou [to see] s’ils gagnent selon le plan. La logistique est beaucoup plus complexe avec les soins virtuels. »

Rosey dit que la poursuite de la thérapie par téléphone a été utile – dans une certaine mesure. «Parler à quelqu’un qui connaît mon histoire a soulagé un peu le poids de mes épaules», dit-elle. « Mais je pense que supprimer cette interaction en face à face supprime une grande partie de la responsabilité. »

Un avantage possible est que les fournisseurs peuvent désormais obtenir davantage d’informations sur ce qui fonctionne en ligne et ce qui ne fonctionne pas. «Les cliniciens ne peuvent pas supposer que la thérapie virtuelle est la même chose que la thérapie en chambre», dit Bulik. «Vous devez faire beaucoup d’expérimentation pour vous assurer que les patients disposent d’espaces sûrs et privés et travailler ensemble pour trouver des moyens de le faire fonctionner le plus près possible d’une séance en face à face.» Elle recommande également d’augmenter les sessions avec des ressources numériques telles que Recovery Record, une application de récupération des troubles alimentaires qui utilise des techniques de thérapie cognitivo-comportementale pour permettre aux utilisateurs de suivre les progrès et de partager des données avec leur équipe de traitement. Fitzsimmons-Craft mène une étude sur les avantages d’une autre application mobile de santé mentale. «La santé mentale numérique peut apporter un traitement aux gens exactement quand et où ils en ont besoin», dit-elle.

«Je pense que la prestation du traitement changera à la suite du COVID-19», déclare Ruth Striegel Weissman, professeur de psychologie à l’Université Wesleyan. «Nous verrons beaucoup plus de télésanté, et je pense que les thérapeutes s’amélioreront. Ce qui est inhabituel dans la situation actuelle, c’est que le changement a été rapide et que les thérapeutes eux-mêmes sont dans un état de transition et de stress. » Elle dit que le changement soudain a laissé de nombreux experts se démener. Et certains de ses collègues ont été contraints de prendre les appels des clients de leur placard en raison d’un manque d’intimité à la maison.

Un autre côté positif potentiel: bien que la majorité des répondants à l’enquête de Bulik aient signalé des difficultés liées au verrouillage, d’autres ont déclaré avoir remarqué des effets positifs, notamment un plus grand lien familial, plus de temps pour prendre soin de soi et une motivation accrue pour le rétablissement. «J’étais fasciné que certains [people] fait état d’améliorations », déclare Weissman. «Une crise comme le COVID-19 peut aider à« réinitialiser »les modèles de comportement et, pour certaines personnes, représenter une opportunité de changement positif ou de croissance personnelle.»

Selon Cooper, l’industrie du traitement doit s’adapter et rattraper son retard. «Les troubles de l’alimentation sont gérables et traitables – la plupart des personnes qui reçoivent un traitement fondé sur des données probantes s’en remettront», dit-elle. «Nous devons simplement améliorer l’accessibilité et réduire la stigmatisation liée à l’accès au traitement.»

Pour Rosey, la lutte continue. «Chaque jour, je me dis que ce sera mieux», dit-elle. «J’essaie de mettre en pratique certaines des méthodes de gestion que j’ai utilisées au fil des ans. Certains jours, ça marche. Mais d’autres, je me sens impuissant.

Si vous ou une personne que vous connaissez souffrez d’un trouble de l’alimentation, vous pouvez contacter la ligne d’assistance de la National Eating Disorders Association en appelant le (800) 931-2237 ou en cliquant ici pour discuter. Pour les situations de crise, vous pouvez envoyer un SMS «NEDA» au 741741 pour vous connecter à un bénévole formé à la ligne de texte de crise.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus de Scientific American ici. Et lisez la couverture de notre réseau international de magazines ici.