AMN-POL USA-ÉLECTIONS

WASHINGTON – Le démocrate Joe Biden approche les 270 voix au Collège électoral, le minimum nécessaire pour atteindre la Maison Blanche, avec des victoires dans les États contestés du Wisconsin et du Michigan. Par Jonathan Lemire, Zeke Miller, Jill Colvin et Alexandra Jaffe. 405 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

Avec: AMN-POL USA-ELECTIONS LATEST, AMN-POL USA-ELECTIONS-CONGRESS, REP-GEN USA-ELECTIONS FLORIDA.

EUR-GEN CORONAVIRUS-EUROPE ATHÈNES – La Grèce annonce une quarantaine de trois semaines dans tout le pays pour freiner l’augmentation des cas de coronavirus avant que le système de santé ne soit soumis à une pression «insupportable». 376 mots. Photo AP. ENVOYÉ. Avec ASI-GEN CORONAVIRUS-ASIA, EUR-GEN CORONAVIRUS-DANEMARK, MUN-GEN CORONAVIRUS-HOTELS.

REP-GEN CORONAVIRUS-ESPAÑA-PAUVRETÉ MADRID – Partout dans le monde, les familles à faible revenu ont souffert de manière disproportionnée dans la pandémie. Leur travail pourrait les exposer davantage au virus et leurs économies sont souvent moindres. En Espagne, leur situation s’est encore aggravée en raison du poids important de secteurs tels que le tourisme et de la faiblesse des prestations sociales. Par Aritz Parra. 1109 mots. ENVOYÉ.

TEMPÊTES AMC-CLI

TEGUCIGALPA – La dépression désormais tropicale Eta progresse sur le Honduras, générant encore des pluies intenses qui ont débordé des rivières, inondé les communautés et provoqué des glissements de terrain dans plusieurs régions d’Amérique centrale, où les décès sont passés à 13. Par Marlon González. 760 mots. Photo AP. VIDÉO AP EN ESPAGNOL. ENVOYÉ.

AMS-GEN BOLIVIE-ASUNCION

LA PAZ – La région bolivienne de Santa Cruz, fief de l’opposition, se lève avec des routes bloquées et une grève déclenchée par des organisations civiques qui dénoncent une fraude électorale présumée et demandent la suspension du serment du président élu Luis Arce prévue dimanche. Par Carlos Valdez. 412 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

ACHATS AVEUGLES REP-GEN

NEW YORK – Achèteriez-vous des vêtements que vous n’avez pas vus? Deux frères jumeaux parient qu’ils l’ont fait et ont déjà collecté plus de 700 000 $ pour lutter contre la cécité en vendant des boîtes contenant les vêtements de leur entreprise, ce que l’acheteur n’a pas vu. Par Leanne Italie. 900 mots. Photo AP.

AMN-GEN USA-MEXIQUE-ANCIEN SECRÉTAIRE À LA DÉFENSE

NEW YORK – Après avoir été arrêté et détenu pendant trois semaines à Los Angeles, l’ancien secrétaire général mexicain à la Défense, Salvador Cienfuegos Zepeda, se trouve dans une prison de Brooklyn, New York, selon le Bureau fédéral américain des prisons. 157 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

AMN-ECO USA-CHÔMAGE

WASHINGTON – Le nombre de personnes qui ont demandé une assistance-chômage aux États-Unis a légèrement diminué la semaine dernière à 751 000, un niveau toujours historiquement élevé qui montre que de nombreuses entreprises continuent de supprimer des emplois. Par Paul Wiseman. 300 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

EUR-GEN AUTRICHE-ATTAQUE

VIENNE – Le gouvernement autrichien appelle à davantage d’options juridiques pour lutter contre l’extrémisme et à une réforme de l’agence nationale de renseignement. Par David Rising et Philipp Jenne. 358 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

CRIMES DE GUERRE EUR-GEN KOSOVO

PRISTINA – Le président du Kosovo Hashim Thaci, qui a dirigé une guérilla pendant la guerre d’indépendance du Kosovo de la Serbie à la fin des années 1990, démissionne pour faire face à des accusations de crimes de guerre. Par Zenel Zhinipotoku et Llazar Semini. 527 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

EUR-GEN VATICAN-SCANDAL

ROME – Le pape François donne trois mois au secrétaire d’État du Vatican pour transférer toutes ses ressources financières dans un autre bureau après sa mauvaise gestion de centaines de millions d’euros. Par Nicole Winfield. 278 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

DEP-FUT MARADONA-SALUD

BUENOS AIRES – Diego Maradona progresse favorablement après l’opération d’œdème crânien à laquelle il a été soumis et souhaite quitter la clinique où il est hospitalisé.

ESP-CIN MATT DILLON

MEXICO CITY – En plus d’être un acteur nominé aux Oscars, Matt Dillon est un mélomane qui aime fouiller dans les vieux disques et à l’aube les écouter. C’est ainsi qu’il a découvert, en achetant des disques à Cuba, The Great Fellove, le chanteur et compositeur dont parle son nouveau documentaire. Par Berenice Bautista. 782 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

