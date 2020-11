Le monde d’aujourd’hui: les meilleures informations de l’Associated Press

Lundi 23 novembre 2020

___________________________________

PAGE DE GARDE

___________________________________

MOR-GEN ISRAEL-ARABIE SAOUDITE

JÉRUSALEM – Les médias israéliens rapportent que le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est rendu en Arabie saoudite pour une réunion furtive avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, qui marquerait la première réunion connue entre de hauts responsables israéliens et saoudiens. 225 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

AMN-GEN BIDEN

WASHINGTON – Le président élu Joe Biden devrait nommer Antony Blinken au poste de secrétaire d’État, selon un certain nombre de personnes connaissant la planification du cabinet démocrate. S’il est nommé et ratifié, Blinken sera une force cruciale dans les efforts de la prochaine administration pour restructurer les relations des États-Unis avec le reste du monde. Par Matthew Lee. 830 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

REP-GEN BIDEN-CABINET-DIVERSITÉ

WASHINGTON – Les Hispaniques et d’autres minorités savent qu’ils ont joué un rôle essentiel dans l’élection de Joe Biden à la présidence et ils espèrent que le politicien démocrate les récompensera avec des postes ministériels. Par Ellen Knickmayer et Matthew Daly. 900 mots. Photos AP.

EUR-GENE CORONAVIRUS-VACCIN ASTRAZENECA

LONDRES – AstraZeneca annonce des essais avancés de son vaccin COVID-19 développé par l’Université d’Oxford “hautement efficace” pour prévenir la maladie, donnant aux responsables de la santé publique l’espoir qu’ils pourront bientôt y accéder à un vaccin plus facile à distribuer que certains de ses concurrents pharmaceutiques. Par Danica Kirka et Jill Lawless. 685 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

Avec:

—REP-GEN CORONAVIRUS-RURAL SCHOOLS: Les écoles touchent les élèves des zones rurales des États-Unis

—REP-GEN CORONAVIRUS-THE ISLAND: Quatre personnes qui ont vécu huit mois sur une île éloignée retournent à la civilisation et se retrouvent dans un monde très différent

—EUR-GEN CORONAVIRUS-RUSSIE: les cas de coronavirus en Russie ont battu un autre record

—EUR-GEN CORONAVIRUS-ESPAGNE: l’Espagne lance un programme national de vaccination en janvier

—EUR-GEN CORONAVIRUS-HONGRIE: la Hongrie testera le vaccin russe contre le coronavirus

—EUR-GEN CORONAVIRUS-GRÈCE: la Grèce construit un hôpital de campagne pour le coronavirus

___________________________________

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

___________________________________

AMC-GEN GUATEMALA-PROTEST

GUATEMALA CITY – Le Congrès guatémaltèque a annulé un budget controversé pour la nation pour l’année prochaine, dont l’approbation a déclenché des protestations citoyennes contre le gouvernement du président Alejandro Giammattei et l’Assemblée législative, considérant qu’il coupait les fonds pour les soins de santé et l’éducation. . 326 mots. Avec AP Photos. ENVOYÉ.

AMN-GEN MEXICO-CLANDESTINE FOSSES

MEXICO CITY – Les autorités mexicaines ont extrait un total de 113 corps et autres restes humains d’une tombe clandestine située le mois dernier à El Salto, une ville près de Guadalajara, la capitale de l’État occidental de Jalisco. 290 mots. ENVOYÉ.

ENQUÊTE AMS-GEN BOLIVIE-IACHR

LA PAZ – La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) annonce le début d’une enquête sur les 36 morts lors des manifestations de l’année dernière en Bolivie pour aider à clarifier et à la paix dans un pays encore polarisé. Par Carlos Valdez. 552 mots. ENVOYÉ.

___________________________________

ÉTATS UNIS

___________________________________

AMN-GEN BROOKLYN-SHOOTING

NEW YORK – Une jeune femme a été tuée et six autres blessées dans une fusillade dans un immeuble à Brooklyn qui a suivi une autre fusillade près d’une fête. 200 mots. ENVOYÉ

___________________________________

MONDE

___________________________________

CIEL OUVERT ASI-GEN CHINE-USA

BEIJING – Pékin s’en prend à Washington pour son retrait du “Traité Ciel Ouvert” avec la Russie, notant que la décision mine la confiance et la transparence militaires et met en péril toute tentative de contrôle des armements. 350 mots. Photo AP. ENVOYÉ

ESSAI EUR-GEN FRANCE-SARKOZY

PARIS – Début du procès de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, accusé de corruption et de trafic d’influence dans un scandale d’écoutes téléphoniques, une situation sans précédent pour l’ancien président qui a fait l’objet de nombreuses enquêtes judiciaires depuis la fin de son mandat en 2012. Par Nicolas Vaux-Montagny et Sylvie Corbet. 370 mots. Photo AP. ENVOYÉ

___________________________________

DES SPORTS

___________________________________

DEP-FUT CORONAVIRUS-URUGUAY

MONTEVIDEO – Une épidémie de coronavirus dans l’équipe de football uruguayenne, avec 17 personnes touchées, a généré des revendications dans le domaine politique et sportif d’un pays qui a eu un état de santé privilégié en Amérique latine. Les membres de l’équipe ont dû se défendre contre les critiques. Par Guillermo Garat. 1000 mots. Photos AP. ENVOYÉ.

DEP-FUT CHAMPIONS-PANORAMA

MADRID – Barcelone reposera Lionel Messi lorsqu’il accueillera le Dynamo Kiev pour la Ligue des champions mardi. Le club catalan cherche à se qualifier pour la phase à élimination directe pour la 17e édition consécutive. Par Tales Azzoni. 500 mots. Photos AP. Rédacteurs: en développement.

___________________________________

SPECTACLES ET CULTURE

___________________________________

ESP-MUS NATALIA LAFOURCADE

MEXICO CITY – Natalia Lafourcade répond à un appel téléphonique depuis l’endroit mystérieux où elle était la nuit du Latin Grammy. Il dit qu’il n’avait qu’une ligne de signal cellulaire et c’est pourquoi il n’a pas réussi à se connecter pour recevoir virtuellement le prix de l’album de l’année. Par Berenice Bautista. Photos AP. 900 mots.

ESP-CEL CORONAVIRUS-BAD BUNNY

NEW YORK – Bad Bunny, qui a été testé positif au coronavirus, “se sent bien pour le moment”, a déclaré son publiciste à l’AP. La star du reggaeton a participé la veille aux American Music Awards, où il a remporté deux prix, mais a dû annuler son numéro musical. 177 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

___________________________________

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER À:

___________________________________

Des doutes et des commentaires avec le directeur du Service espagnol de l’Associated Press, Eduardo Castillo, à l’email ecastillo@ap.org et / ou au téléphone à Mexico +5255 3300-7620.

Si vous avez des questions sur les dépêches envoyées, veuillez appeler le +5255 33007620 et / ou le +1212621-1647 ou écrire aux e-mails msa@ap.org et SupervisoresLPA@ap.org

Pour des questions sur la couverture sportive, écrivez à sports@ap.org et sur le fil des photos à l’adresse latamphotodesk@ap.org

———————————–

SUR TWITTER:

———————————–

Suivez-nous sur nos comptes Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes et @AP_Espectaculos