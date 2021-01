Le monde d’aujourd’hui: les meilleurs aperçus de l’Associated Press

Samedi 2 janvier 2021

PAGE DE GARDE

EUR-GENE CORONAVIRUS-GRANDE-BRETAGNE

LONDRES – Le Royaume-Uni a un record quotidien de 57725 cas de coronavirus, ont rapporté samedi les autorités. Les chiffres du gouvernement montrent que le Royaume-Uni a enregistré cinq sommets quotidiens consécutifs, tous supérieurs à 50 000 et presque le double des niveaux d’il y a deux semaines. 187 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

-Avec:

CORONAVIRUS-INDE: L’Inde teste son système d’administration de vaccin contre le coronavirus avec un essai à l’échelle nationale.

CORONAVIRUS-JAPON: La capitale du Japon, Tokyo, et trois préfectures voisines demandent au gouvernement national de déclarer l’état d’urgence pour arrêter la propagation de la pandémie de coronavirus.

PARTI EUR-GEN CORONAVIRUS-FRANCE: La France ouvre une enquête judiciaire pour identifier et poursuivre les organisateurs d’un parti clandestin qui a attiré au moins 2500 personnes.

REP-GEN BRESIL-BOLSONARO

BRASILIA – Le président combatif brésilien Jair Bolsonaro survit à 2020 dans une forme personnelle et politique étonnamment bonne, avec une cote de popularité élevée malgré la contraction du coronavirus et la pandémie qui a tué près de 200000 de ses compatriotes. Par Diane Jeantet et Débora Álvares. 1110 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

EUR-GEN NORVÈGE-SLIDE

HELSINKI – Les équipes de secours d’un village norvégien recherchaient toujours des survivants samedi, quatre jours après qu’un glissement de terrain a enterré plusieurs maisons. Trois corps ont été retrouvés jusqu’à présent, mais les équipes recherchent sept autres personnes qui sont toujours portées disparues. 527 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

CAR-GEN PUERTO RICO-NOUVEAU GOUVERNEUR

SAN JUAN – Pedro Pierluisi promet d’obtenir le statut d’État pour Porto Rico et de lutter contre la pauvreté, la corruption et le COVID-19 en prêtant serment samedi en tant que nouveau gouverneur du territoire des États-Unis. Par Dánica Coto. 399 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

ÉTATS UNIS

BIDEN-REPUBLICANS

WASHINGTON – Une coalition de 11 sénateurs républicains annonce qu’ils vont contester le résultat de l’élection présidentielle qui a donné la victoire au démocrate Joe Biden. Par Lisa Mascaro et Mary Clare Jalonick. 350 mots. Photo AP. ÊTRE ENVOYÉ.

AMN-ECO TESLA

NEW YORK – Les ventes annuelles de Tesla augmentent de 36%, mais le constructeur automobile électrique a raté son objectif annuel de livraison de 500 000 véhicules. 320 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

CONGRÈS AMN-CORONAVIRUS GENE-DEATH

MONROE, Louisiane – Les funérailles d’un membre du Congrès élu de la Louisiane décédé de complications liées au COVID-19 auront lieu samedi. 139 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

MONDE

EUR-GEN ASSANGE

LONDRES – Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, découvrira lundi s’il peut être extradé de Grande-Bretagne vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’espionnage pour la publication de documents militaires confidentiels. Par Pan Pylas. 414 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

ASI-ECO CHINE-USA-ENTREPRISES

BEIJING – La Chine dit qu’elle prendra les mesures nécessaires en réponse à l’annonce de la Bourse de New York de retirer trois grandes entreprises chinoises de télécommunications. 315 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

MOR-GEN IRAN

DUBAI – L’Iran dit qu’il prévoit d’enrichir l’uranium jusqu’à 20% dans ses installations atomiques souterraines de Fordo “dès que possible”, ce qui lui permettra de se rapprocher d’un niveau technique suffisant pour fabriquer des armes tout en augmentant la pression sur l’Occident. leur accord nucléaire malmené. Par Jon Gambrell. 732 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

RAMALA, Cisjordanie – Un jeune Palestinien souffre de paralysie après avoir reçu une balle dans le cou par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée vendredi, a annoncé samedi le ministère palestinien de la Santé. L’homme, Haron Abu Aram, 24 ans, est devenu quadriplégique, a-t-il ajouté. 278 mots. EXPÉDIÉ

DES SPORTS

DEP-FUT PSG-POCHETTINO

PARIS – Le Paris Saint-Germain annonce l’embauche de l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino pour remplacer Thomas Tuchel, récemment licencié. Pochettino, qui a conduit Tottenham à la finale de la Ligue des champions en 2019, a signé un contrat pour mener les champions de France jusqu’en juin 2022, avec une option pour une année supplémentaire. Le barreur argentin de 48 ans prend les rênes d’une équipe très talentueuse qui a réalisé des performances inférieures aux attentes. 460 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

