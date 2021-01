Le monde d’aujourd’hui: les meilleures informations de l’Associated Press

Samedi 23 janvier 2021

PAGE DE GARDE

AMN-INM USA-IMMIGRATION-CONGRES

WASHINGTON – Le nouveau président américain Joe Biden a présenté son ambitieux plan de réforme de l’immigration il y a quelques jours, mais les démocrates reconnaissent que si une partie est adoptée, elle sera nettement plus modeste que le projet de loi initial. L’immigration est une question politiquement sensible qui a résisté à une action majeure du Congrès depuis les années 1980, et il semble que cette fois ne sera pas différente. Par Alam Fram. 970 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

AMN-INM CORONAVIRUS-USA-IMMIGRANTS

MECCA, Californie – – Des groupes d’activistes préviennent que les immigrants peuvent être parmi les plus difficiles à atteindre lors de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire des États-Unis. Certains immigrés sans autorisation de séjour dans le pays craignent que les informations recueillies lors de la vaccination ne soient transmises aux autorités et ne cherchent donc pas à être vaccinés, tandis que ceux qui parlent peu ou pas anglais peuvent avoir des difficultés à accéder aux doses. . Par Eugene Garcia, Suman Naishadham et Anita Snow. 1120 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

Avec:

—CORONAVIRUS-ESPAGNE: le chef militaire espagnol démissionne après avoir pris de l’avance dans le domaine du vaccin

—CORONAVIRUS-WUHAN: Alors que le monde fait face à la pandémie, Wuhan revient à la normale

—CORONAVIRUS-GBRETAÑA: les médecins britanniques veulent revoir les délais de vaccination Pfizer

—CORONAVIRUS-FRANCE: les médecins en France recommandent de ne pas parler dans les transports publics

—CORONAVIRUS-HONG KONG: Des milliers de personnes sont confinées à Hong Kong pour contenir l’épidémie de COVID

ESP-TEL LARRY KING-DECESO

LOS ANGELES – Larry King, le chauffeur de débardeur qui a interviewé des présidents, des stars de cinéma et des gens ordinaires pendant un demi-siècle dans les médias électroniques, est décédé à l’âge de 87 ans. King était une figure éternelle à la télévision de fin de soirée de CNN de 1985 à 2010. Il a remporté deux prix Peabody, mais il ne s’est jamais présenté comme un intellectuel. Il a préféré demander aux présidents ce qu’ils aimaient dans leur travail plutôt que dans la politique étrangère. Il a accueilli tout le monde, du Dalaï Lama à Elizabeth Taylor, en passant par Mikhail Gorbachev, Barack Obama, Bill Gates et Lady Gaga. Par Andrew Dalton. 1800 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

UNIQUEMENT DANS AP

REP-POL USA-RÉFORME ÉLECTORALE

SANS TÊTE – Après une période post-électorale mouvementée et une attaque meurtrière contre le Capitole américain, les démocrates prévoient d’agir rapidement sur un nouveau projet de loi du Congrès pour renforcer les fondements de la démocratie américaine, faisant valoir la nécessité de normes électorales fédérales et autres. réformes. L’élection de 2020 a mis en évidence les différences entre les États. Par Christina A. Cassidy. 1370 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

REP-GEN BIDEN-SECRETAIRE DE D.NSE-RACE

WASHINGTON – Le secrétaire américain à la Défense, nouvellement confirmé, Lloyd Austin devra faire face non seulement à un monde de menaces pour la sécurité et à une bureaucratie militaire massive, mais aussi à un défi qui le touche le plus étroitement: éradiquer le racisme et l’extrémisme. dans l’armée. Austin a pris ses fonctions vendredi en tant que première personne noire à diriger le Pentagone, à la suite d’un assaut mortel contre le Capitole dans lequel des militaires actifs et à la retraite faisaient partie des émeutiers encouragés par les théories du complot d’extrême droite. Par Lolita C. Baldor. 1120 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

ÉTATS UNIS

AMN-INM GÉORGIE-IMMIGRANTS DÉTENUS

HOUSTON – Les autorités américaines de l’immigration relâchent la dernière des neuf femmes détenues qui ont été emmenées voir un gynécologue rural de Géorgie accusé d’avoir pratiqué des hystérectomies et d’autres procédures médicales inutiles, selon un avocat. Par Nomaan Merchant. 352 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

AMN-GEN BIDEN-TRANSGENDER OFFICIEL-BURLAS

HARRISBURG, Pennsylvanie – – Un législateur de Pennsylvanie s’excuse après avoir partagé un mème sur Facebook qui se moquait de l’apparition de l’ancienne secrétaire d’État à la Santé, le Dr Rachel Levine, une femme transgenre récemment nommée par le président Joe Biden pour servir dans votre gouvernement. 330 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

AMN-GEN USA-LOTERIE

DES MOINES, Iowa – Un billet vendu au Michigan remporte un prix Mega Millions de 1 milliard de dollars, le troisième plus grand prix de loterie jamais décerné aux États-Unis. 244 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

MONDE

Réclamations EUR-GEN RUSSIE-NAVALNY

MOSCOU – La police russe arrête plus de 3400 manifestants à travers le pays lors de manifestations demandant la libération du chef de l’opposition Alexei Navalny, rapporte un groupe qui tient un compte des arrestations politiques. Les manifestations dans au moins 90 villes au milieu de températures glaciales soulignent à quel point l’influence de Navalny s’est développée en dehors des centres politiques et culturels de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Par Daria Litvinova et Jim Heintz. 630 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

ASI-GEN CHINE-CANADA

BEIJING – Des responsables canadiens rencontrent en ligne l’ancien diplomate Michael Kovrig, détenu en Chine pendant plus de deux ans dans une affaire impliquant un cadre du géant chinois des télécommunications Huawei, selon le Canada. 340 mots. EXPÉDIÉ

DES SPORTS

DEP-FUT AMÉRIQUE DU SUD-FINALE

CÓRDOBA, Argentine – Lanús est à la recherche de sa deuxième Coupe d’Amérique du Sud contre son compatriote argentin Defensa y Justicia, qui vise son premier trophée international. Par Marcelo Andreotto. Le match débute à 2000 GMT.

