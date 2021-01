Le monde d’aujourd’hui: les meilleurs aperçus de l’Associated Press

Vendredi 1 janvier 2021

AMN-GENE CORONAVIRUS-MEXICO-OXYGÈNE

MEXICO CITY – Certains résidents de la capitale mexicaine ont passé le réveillon du Nouvel An en file d’attente dans une rue et au coin de la rue, en attendant de remplir les réservoirs d’oxygène pour les membres de la famille malades du COVID-19. La ville de 9 millions d’habitants a connu une augmentation des infections à coronavirus et les hôpitaux de la ville sont occupés à 87%, épuisant l’approvisionnement en oxygène. Par Diego Delgado. 607 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

PLASTIQUES AMN-GEN MEXICO-INTERDITES

MEXICO CITY – Après plus d’un an de préparation, à compter de vendredi, l’utilisation de contenants en plastique jetables, fourchettes, pailles et autres articles en plastique sera interdite dans la capitale mexicaine. Par Christopher Sherman. 380 mots. EXPÉDIÉ.

CAR-ECO CUBA-COINS

LA HAVANE – Depuis ce vendredi, les Cubains ont dit adieu au peso convertible, mettant fin à la double circulation monétaire sur l’île depuis plus de 25 ans, de sorte qu’à partir de maintenant, la nation caribéenne n’émettra plus que des pesos cubains. 595 mots. EXPÉDIÉ.

CARRÉ DU NOUVEL AN AMN-GEN

NEW YORK – La foule habituelle qui envahissait Times Square le soir du Nouvel An cède la place aux rues vides et au silence glacial pour accueillir 2021. Par Robert Bumsted et Jim Mustian. 592 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

VACCIN REP-GEN CORONAVIRUS-BRÉSIL

RÍO DE JANEIRO – Le Brésil, une nation fière de son rôle de leader régional en science, technologie et médecine, prend du retard sur ses voisins dans la course mondiale à la vaccination contre une pandémie qui a déjà coûté la vie à près de 200 000 de ses habitants. Par Diane Jeantet et Mauricio Savarese. 1049 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

AMS-GEN CHILI-CORONAVIRUS

SANTIAGO – Le Chili commence 2021 avec une forte augmentation des infections à coronavirus, plus de la moitié des 6938 enregistrés au milieu de l’année dernière, lorsqu’il a atteint son nombre maximum d’infectés depuis l’arrivée de la pandémie. 322 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

REP-GEN AMERIQUE LATINE EN IMAGES-PHOTOS

PAS DE SOURCE – Cette galerie de photos présente certaines des meilleures images d’actualité prises par les photographes de l’Associated Press en Amérique latine et dans les Caraïbes et publiées cette semaine. Photo AP. EXPÉDIÉ

AMN-GEN CORONAVIRUS-USA

BALTIMORE – Les États-Unis atteignent 20 millions de cas de coronavirus, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le pays a dépassé la barre moins d’une semaine après avoir atteint 19 millions de cas. Les décès dus au COVID-19 ont également augmenté, se chiffrant désormais à plus de 346000. 175 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

AMN-GEN TRUMP-D.NSE

WASHINGTON – Le Congrès annule le veto du président Donald Trump sur un projet de loi sur la défense, le premier veto des législateurs depuis son entrée en fonction il y a près de quatre ans. Par Matthew Daly. 220 mots. mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

BREXIT EUR-GEN

LONDRES – Un filet régulier de camions débarque des ferries et des trains des deux côtés de la Manche par un jour de l’an calme à la suite d’un changement crucial et inattendu des relations entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne. Par Jill Lawless. 521 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

EUR-ECO GRANDE-BRETAGNE-TAXE TAMPON

LONDRES – La Grande-Bretagne supprime la «taxe sur les tampons». Dans son budget de mars, le chef du Trésor Rishi Sunak s’était engagé à supprimer la TVA sur les produits de santé pour femmes, mais le changement ne pouvait prendre effet qu’après que la Grande-Bretagne a finalement quitté l’orbite économique de l’Union européenne. Par Pan Pylas. 313 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

MOR-GEN IRAN-USA

Téhéran – Le haut commandant des gardiens de la révolution iranien a déclaré que son pays est pleinement prêt à répondre à toute pression militaire américaine, alors que les tensions entre Téhéran et Washington restent élevées dans les derniers jours de l’administration du président Donald Trump. Par Amir Vahdat. 308 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

EUR-GEN ITALIE-NOUVEL AN

ROME – Des centaines d’oiseaux ont été tués après que de nombreuses personnes ont déclenché des feux d’artifice dans la capitale italienne le soir du Nouvel An, disent des groupes de défense des animaux, qualifiant cela de “massacre”. 230 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

MOR-GEN CORONAVIRUS-ISRAEL

Israël affirme avoir vacciné 1 million de personnes contre le COVID-19, soit plus d’un dixième de sa population, tout en lançant l’une des premières et des plus rapides campagnes de vaccination au monde. 213 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

EUR-GEN CORONAVIRUS-FRANCE

PARIS – Des participants à une fête clandestine du Nouvel An qui a violé le couvre-feu et attiré au moins 2500 personnes dans l’ouest de la France ont attaqué des policiers envoyés pour arrêter l’événement de musique électronique, incendié un véhicule de police et blessé des policiers jetant des bouteilles et des pierres sur eux. 284 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

AFR-GEN ÉTHIOPIE-VIOLENCE

NAIROBI – Les forces de sécurité éthiopiennes ont tué plus de 75 personnes et en ont blessé environ 200 lors des émeutes ethniques meurtrières de juin et juillet à la suite du meurtre d’un chanteur populaire, selon la Commission éthiopienne des droits de l’homme. Par Cara Anna. 573 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

REP-GEN EU-SURVIVE 2020

BRUXELLES – Entre le spectre du Brexit, la pandémie de coronavirus et une nouvelle équipe de dirigeants face à une bataille budgétaire, l’UE avait l’air de se souvenir de 2020 comme d’une «annus horribilis». Mais un accord commercial de dernière minute avec Londres et le début de la vaccination contre le COVID-19 ont créé un sentiment de succès dans le bloc des 27 nations. Par Samuel Petrequin. 774 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

INFRACTIONS DE LA DEP-NFL

AUCUNE PROVENANCE – Dans la NFL d’aujourd’hui, aucun avantage n’est sûr, aucune marge n’est assez large et des records offensifs sont battus semaine après semaine dans une saison qui est sur le point d’être la plus prolifique en termes de points en un siècle de football américain. professionnel. Les raisons de la poussée offensive sont diverses, mais collectivement, elles ont conduit les équipes à une moyenne de 24,7 points par match avant la semaine 17. Par Josh Dubow. 529 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

DEP-FUT CORONAVIRUS-ANGLETERRE-LIGUE

LONDRES – Cinq joueurs de Manchester City restent isolés et ne seront pas disponibles pour le match de Chelsea après avoir contracté le coronavirus, rapporte l’entraîneur Pep Guardiola vendredi. Pour sa part, le barreur de Chelsea, Frank Lampard, révèle qu’il y a eu “quelques” cas de coronavirus parmi le personnel de l’équipe. 230 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

