Mardi 8 décembre 2020

————————————

PAGE DE GARDE

————————————

EUR-GEN CORONAVIRUS-GBRETAÑA-VACCINES LONDRES – Un commis de magasin à la retraite est la première personne à être vaccinée contre le COVID-19 mardi, au début d’une campagne mondiale de vaccination visant à surmonter une pandémie qui a tué un million de personnes personnes et demie. Le deuxième vacciné est un homme du nom de William Shakespeare. Par Danica Kirka. 731 mots. Photo AP. ENVOYÉ

Avec:

—MUN-MED CORONAVIRUS-VACCIN ASTRAZENECA: Étude: Le vaccin AstraZeneca contre COVID est efficace à 70%

—AMN-GEN CORONAVIRUS-USA-VACCINE: les États-Unis ratent une opportunité d’acheter des millions de vaccins

EUR-GEN BREXIT LONDRES La Grande-Bretagne et l’Union européenne préviennent que les négociations sur un accord commercial post-Brexit étaient au bord de l’effondrement, à seulement trois semaines de la crise économique qui frappera les entreprises des deux côtés de la Manche. Par Jill Lawless et Lorne Cook. 464 mots. Photo AP. ENVOYÉ

——————————————-

UNIQUEMENT DANS AP

——————————————

REP-GEN HUNGER AUX ÉTATS-UNIS

CHICAGO – La fin de 2020 surprend des millions d’Américains faisant la queue dans les soupes populaires en raison de la dévastation économique causée par la pandémie de coronavirus. Les experts affirment que les Hispaniques sont l’un des groupes les plus exposés au risque de famine. Par Sharon Cohen. 1100 mots. Photos AP.

——————————————————————-

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

————————————————-

VACCIN AMN-GENE CORONAVIRUS-MEXIQUE

MEXICO CITY – Le Mexique prévoit de commencer la vaccination contre le COVID-19 à la fin de la troisième semaine de décembre et le premier à recevoir la vaccination sera le personnel de santé. 499 mots. ENVOYÉ.

—————————————————

Etats-Unis

————————————

REP-ECO ARGENT ET BONHEUR

AUCUNE PROVENANCE – L’achat du dernier iPhone ne dépend pas nécessairement de notre niveau économique mais de nombreux facteurs influent. Et l’utilisation que nous faisons de l’argent, que nous en ayons beaucoup ou peu, peut déterminer notre degré de bonheur. Par Gregory Karp de NerdWallet. 950 mots. Photos AP.

AMN-GEN CHUCK YEAGER-DECESO L’Américain Charles «Chuck» Yeager, qui a piloté un chasseur pendant la Seconde Guerre mondiale et était le pilote d’essai qui en 1947 est devenu la première personne à voler plus vite que lui, meurt à 97 ans. du son. 458 mots. Photo AP. ENVOYÉ

————————————

MONDE

————————————

EUR-GEN ARMENIE-AZERBAIYAN

YREVAN – Une manifestation massive dans les rues de la capitale arménienne exige la démission du Premier ministre pour sa gestion du conflit avec l’Azerbaïdjan autour de la région du Haut-Karabakh. Par Avet Demourian. 410 mots. Photo AP. ENVOYÉ

ASI-GEN CHINE-NÉPAL-EVEREST KATHMANDU – La Chine et le Népal annoncent conjointement une nouvelle hauteur pour l’Everest, mettant fin à un désaccord entre les deux pays. La nouvelle hauteur officielle de la montagne est de 8 848,86 mètres (29 032 pieds), légèrement plus que la mesure précédente du Népal et environ quatre mètres (13 pieds) de plus que les Chinois. Par Binaj Gurubacharya. 403 mots. Photo AP. ENVOYÉ

EUR-GEN GBRETAÑA-DROITS DE L’HOMME

LONDRES – La Chambre haute britannique vote en faveur des propositions visant à empêcher la Grande-Bretagne de conclure des accords commerciaux avec tout pays que la Haute Cour britannique juge commettant un génocide. 310 mots. ENVOYÉ

————————————

DES SPORTS

————————————

DEP-FUT CHAMPIONS-SOMMAIRE

SANS PROVENANCE – Manchester United, Paris Saint-Germain et Leipzig s’affrontent pour deux billets dans leur clé à l’issue de la phase de groupes de la Ligue des champions. Tous les trois atteignent la dernière date avec neuf points. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient se retrouver dans le duel entre Barcelone et la Juventus, équipes précédemment classées en Espagne. Par Steve Douglas. 600 mots. Photos AP. Rédacteurs: la réunion commence à 17 h 55 GMT.

DEP-BAS LAKERS-JAMES

LOS ANGELES – LeBron James rapporte pour sa 18e saison NBA et à la recherche d’un autre championnat avec les Lakers de Los Angeles. La star est également apparue après avoir signé une prolongation de contrat de 85 millions de dollars pour deux ans, restant à égalité jusqu’à la saison 2022-23. Par Greg Beacham. 400 mots. Photos AP. ENVOYÉ.

—————————————————————-

SPECTACLES ET CULTURE

—————————————————————-

ESP-CIN GARY OLDMAN

NEW YORK – Gary Oldman, lauréat d’un Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Winston Churchill, admet qu’il est un “fan de costumes”, mais pour donner vie au scénariste alcoolique et incisif de “Mank”, David Fincher lui a demandé une performance “Nue”, sans prothèse ni maquillage. Nous avons parlé à l’acteur et au réalisateur. Par Jake Coyle. 1 200 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

ESP-MUS LATIN GRAMMY-THALIA

MEXICO CITY – Cette saison de Noël, Thalía a un cadeau musical spécial. La star mexicaine collaborera avec la Fondation culturelle Latin Grammy sur le programme Latin Grammy In The Schools avec Netflix et l’actrice Christian Serratos, star de «Selena: The Series», en format virtuel. Par Berenice Bautista. 500 mots. Photo AP.

ESP-CIN 2020-LES MEILLEURS FILMS

NO SOURCE – Les journalistes de cinéma d’AP proposent leurs listes des 10 meilleurs films de 2020. Par Jake Coyle et Lindsey Bahr. 1 200 mots. Photo AP.

———————————–

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER À:

———————————–

Des doutes et des commentaires avec le directeur du Service espagnol de l’Associated Press, Eduardo Castillo, à l’email ecastillo@ap.org et / ou au téléphone à Mexico +5255 3300-7620.

Si vous avez des questions sur les dépêches envoyées, veuillez appeler le +5255 33007620 et / ou le +1212621-1647 ou écrire aux e-mails msa@ap.org et SupervisoresLPA@ap.org Pour toute question sur la couverture de sports écrivez à sports@ap.org et sur le fil des photos par courriel à latamphotodesk@ap.org

———————————–

SUR TWITTER:

———————————–

Suivez-nous sur nos comptes Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes et @AP_Espectaculos