AMS-GEN PEROU-CRISE POLITIQUE LIMA – Le Pérou se retrouve sans président ni direction au Parlement, après des manifestations qui ont fait deux morts et plus de 100 blessés qui ont forcé la démission du président par intérim Manuel Merino. Par Franklin Briceño et Christine Armario. 603 mots. Photos AP. ENVOYÉ

CAR-CLI STORMS MANAGUA – L’ouragan Iota gagne rapidement en force en traversant les Caraïbes occidentales et est devenu une tempête de catégorie 4 très dangereuse lorsqu’il a atteint la même région d’Amérique centrale qui a été frappée il y a une semaine par l’ouragan Eta, un autre système de force similaire Par Gabriela Selser. 631 mots. Photo AP. ENVOYÉ

REP-GEN CORONAVIRUS-BELGIQUE-RESIDENCES BRUXELLES – Les autorités belges ont «abandonné» des milliers de personnes âgées décédées dans des résidences lors de la pandémie de coronavirus, selon Amnesty International après une enquête qui décrit des «violations des droits humains» dans les centres. 780 mots. Photo AP. ENVOYÉ

AFR-GEN LIBYA GAMMARTH, Tunisie – Les parties opposées en Libye clôturent une semaine de négociations négociées par les Nations Unies sans parvenir à un accord pour un gouvernement de transition pour guider le pays aux élections de décembre de l’année prochaine. 334 mots. Photo AP. ENVOYÉ

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINIENS JERUSALEM – L’envoyé des Nations Unies au Moyen-Orient se dit “très préoccupé” par la décision israélienne de faire avancer la construction d’une colonie juive à Jérusalem-Est qui compliquerait davantage la formation d’un Etat palestinien voisin. 389 mots. Photo AP. ENVOYÉ

EUR-POL BOSNIE-ELECTIONS SARAJEVO – Les candidats de l’opposition remportent les bureaux de la mairie et du conseil des villes les plus importantes de Bosnie, portant un coup douloureux au contrôle nationaliste de fer des gouvernements locaux. Les élections municipales se sont déroulées au milieu d’une forte augmentation des infections et des décès à coronavirus. Par Sabina Niksic. 355 mots. Photo AP. ENVOYÉ

DEP-NFL RAVENS-PATRIOTS FOXBORO, Massachusetts – Cam Newton lance une passe de touché, court pour une autre, alors que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre surmontent de fortes pluies pour vaincre les Ravens de Baltimore 23-17. Par Kyle Hightower. 369 mots. Photo AP. ENVOYÉ

