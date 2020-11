Le monde d’aujourd’hui: les meilleures informations de l’Associated Press

Samedi 28 novembre 2020

————————————

PAGE DE GARDE

————————————

EUR-GEN CORONAVIRUS-EUROPE-NOËL

BRUXELLES – Veuillez laisser une chaise vide lors du dîner de Noël familial de cette année par mesure de précaution ou faites face à la possibilité de laisser ce siège vide pour toujours. C’est le dilemme auquel sont confrontés les Européens pour contenir le COVID-19 pendant la saison de Noël. Par Raf Casert. 519 mots. Photo AP. ENVOYÉ

MOR-GEN IRAN-NUCLÉAIRE

TEHERAN – Les dirigeants iraniens s’engagent à venger le meurtre d’un scientifique lié à son programme nucléaire. Le guide suprême Ali Khamenei appelle à la «punition ultime», tandis que le président Hassan Rohani promet de se venger et blâme Israël. L’attaque où Mohsen Fakhrizadeh a été tué était une embuscade de type militaire. Par Amir Vahdat et Jon Gambrell. 628 mots. Photo AP. ENVOYÉ

AMN-GEN BIDEN-GUANTANAMO

Le plus vieux prisonnier de Guantánamo s’est rendu à sa dernière audience devant la commission d’examen avec un certain espoir, ce qui a été rare au cours de ses 16 années de détention sans inculpation à la base américaine de Cuba. Saifullah Paracha, un Pakistanais de 73 ans atteint de diabète et de problèmes cardiaques, avait deux choses en suspens pour lui qu’il n’avait pas lors des audiences précédentes: une procédure judiciaire favorable et la victoire électorale de Joe Biden. Par Ben Fox.699 mots. Photo AP. ENVOYÉ

————————————

ÉTATS UNIS

————————————

AMN-GEN CALIFORNIE-SHOOTING

SACRAMENTO, Californie – Une fusillade dans un centre commercial de Sacramento laisse une personne morte et une autre gravement blessée. La police recherche l’agresseur. 245 mots. Photo AP. ENVOYÉ

PDG AMN-ECO ZAPPOS-DECESO

LAS VEGAS – Tony Hsieh, PDG à la retraite de Zappos, le magasin de chaussures en ligne, est décédé. 174 mots. Photo AP. ENVOYÉ

————————————

MONDE

————————————

EUR-GEN CORONAVIRUS-ALLEMAGNE

BERLIN – La chancelière allemande Angela Merkel a de nouveau appelé samedi les citoyens à respecter les restrictions relatives aux coronavirus alors que la période navi commence

ASI-GEN CORONAVIRUS-ASIE

SÉOUL – La Corée du Sud a enregistré plus de 500 nouveaux cas de coronavirus pour la troisième journée consécutive, une propagation rapide jamais vue depuis la pire vague de transmission du printemps. 274 mots. Photo AP. ENVOYÉ

————————————

DES SPORTS

————————————

DEP-BEI CARAÏBES-RÉSUMÉ

La Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne a entamé sa saison 2020-2021 avec les incertitudes de l’urgence sanitaire causée par le COVID-19, avec deux matchs suspendus en raison des conditions météorologiques et des changements de format. 952 mots. ENVOYÉ

———————————–

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER À:

———————————–

Des doutes et des commentaires avec le directeur du Service espagnol de l’Associated Press, Eduardo Castillo, à l’email ecastillo@ap.org et / ou au téléphone à Mexico +5255 3300-7620.

Si vous avez des questions sur les dépêches envoyées, veuillez appeler le +5255 33007620 et / ou le +1212621-1647 ou écrire aux e-mails msa@ap.org et SupervisoresLPA@ap.org Pour des questions sur la couverture de sports écrivez à sports@ap.org et sur le fil des photos par courriel à latamphotodesk@ap.org

———————————–

SUR TWITTER:

———————————–

Suivez-nous sur nos comptes Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes et @AP_Espectaculos