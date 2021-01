Le monde d’aujourd’hui: les meilleures informations de l’Associated Press

Vendredi 22 janvier 2021

AMS-GEN VENEZUELA-USA CAP VERT

MIAMI – Un homme d’affaires colombien portait une lettre du président vénézuélien Nicolás Maduro, le créditant au guide suprême iranien lorsqu’il a été arrêté l’année dernière sur un mandat d’arrêt américain, selon un nouveau dossier judiciaire. Les responsables américains pensent que l’homme d’affaires détient de nombreux secrets sur la façon dont Maduro, sa famille et ses principaux conseillers auraient détourné des millions de dollars en contrats gouvernementaux alors que le pays riche en pétrole meurt de faim. Par Joshua Goodman. 1107 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

PROCÈS POLITIQUE TROMPE AMN-GEN

AUCUNE PROVENANCE – La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, prévoit d’envoyer lundi un acte d’accusation contre Donald Trump au Sénat, ouvrant le procès de l’ancien président pour incitation à l’insurrection lors de l’assaut sanglant contre le Capitole. Les législateurs démocrates soutiennent que la responsabilité est nécessaire avant que le pays et le Congrès puissent passer à d’autres affaires. Par Mary Clare Jalonick et Lisa Mascaro. 304 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

AMN-GENE CORONAVIRUS-USA-FAUCI

WASHINGTON – Le Dr Anthony Fauci est de retour. En réalité, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays n’est jamais parti. Mais après avoir enduré près d’un an de critiques et de commentaires débilitants de l’ancien président Donald Trump, il s’adresse à nouveau aux autorités de la Maison Blanche. Par Jonathan Lemire. 830 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

Avec:

—CORONAVIRUS-CASA BLANCA: Une Maison Blanche très différente: masques et bonne distance

—CORONAVIRUS-BRÉSIL-VACCINE: le Brésil attend l’envoi de vaccins de l’Inde

—CORONAVIRUS-ESPAGNE: l’Espagne enquête pour savoir si le personnel militaire a été vacciné avant le quart de travail

—CORONAVIRUS-PORTUGAL: le Portugal suspend ses vols vers la Grande-Bretagne en raison d’une variante du virus

—CORONAVIRUS-ALLEMAGNE: l’Allemagne dépasse les 50000 décès dus au coronavirus après une augmentation rapide ces dernières semaines

—CORONAVIRUS-CHINE: Shanghai impose le confinement dans deux hôpitaux de premier plan

DEP-BEI HANK AARON-DECESS

ATLANTA – Hank Aaron, qui a fait face à des menaces racistes avec une dignité stoïque alors qu’il s’approchait du record de Babe Ruth et devenait le roi du baseball à l’ère pré-stéroïde, est décédé à 86 ans. Les Braves d’Atlanta ont rapporté qu’Aaron est décédé paisiblement dans son sommeil. La cause du décès n’a pas été révélée. Par Paul Newberry. 1378 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ.

REP-GEN CORONAVIRUS-VENEZUELA

CARACAS – Le conflit politique au Venezuela fait une autre victime: le soulagement de la pandémie de coronavirus. Le blocus américain empêche le gouvernement vénézuélien d’obtenir des fonds pour acheter des vaccins. Par Joshua Goodman et Scott Smith. 1400 mots. Photos AP.

REP-GEN BIDEN-CÉSAR CHÁVEZ

WASHINGTON – Le fils de César Chávez n’avait aucune idée que le buste du légendaire dirigeant du syndicat agricole finirait dans le bureau de Joe Biden à la Maison Blanche lorsque les gens du nouveau président américain lui ont demandé peu de temps avant son investiture. Par Darlene Superville. 700 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ.

REP-GEN VOICE OF AMERICA-CHANGES

WASHINGTON – Le nettoyage prévisible du dôme Voice of America ne prend pas longtemps: juste un jour après son entrée en fonction, l’administration Joe Biden licencie des responsables nommés par Donald Trump qui avaient fait craindre que l’organisation ne soit transformée en un instrument de propagande de l’ancien président. Par Matthew Lee. 650 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ.

MESURES D’URGENCE AMN-ECO BIDEN

BALTIMORE – Le président Joe Biden signe des décrets d’urgence pour fournir une aide financière à des millions d’Américains, alors que le Congrès entame des discussions sur le paquet de 1,9 billion de dollars pour aider les personnes touchées par la pandémie. Les deux décrets augmentent l’aide alimentaire, protègent les chômeurs et ouvrent la voie aux employés et entrepreneurs du gouvernement fédéral pour qu’ils gagnent un salaire minimum de 15 $ l’heure. 511 Par Josh Boak. mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

PACTE EUR-GEN RUSSIE-USA-NUCLÉAIRE

MOSCOU – Moscou se félicite de la proposition de Joe Biden d’étendre le dernier traité de contrôle des armes nucléaires existant entre les deux pays, qui devrait expirer dans moins de deux semaines. Par Vladimir Isachenkov. 361 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

Avec:

– ARMES NUCLÉAIRES: Le 1er traité d’interdiction des armes nucléaires entre en vigueur

OCE-GEN GOOGLE-AUSTRALIE

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – Google menace de rendre son moteur de recherche indisponible en Australie si le gouvernement décide de faire payer les géants de la technologie pour le contenu des nouvelles. Le code de conduite obligatoire proposé par le gouvernement vise à obliger Google et Facebook à payer équitablement les entreprises de médias australiennes pour l’utilisation du contenu d’actualités qu’elles tirent des sites d’information. Par Nick Perry. 340 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

MOR-GEN IRAQ-EXPLOSION

BAGDAD – Le groupe extrémiste État islamique a revendiqué la responsabilité d’un double attentat-suicide inhabituel faisant plus de 30 morts et des dizaines de blessés dans le centre de Bagdad. 240 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

MOR-GEN SYRIE-ISRAEL

DAMAS – Des avions de combat israéliens ont tiré plusieurs missiles sur le centre de la Syrie cette semaine, tuant une famille de quatre personnes, dont deux mineurs, ont rapporté les médias syriens. Par Albert Aji et Bassem Mroue. 300 mots. EXPÉDIÉ.

DEP-FUT ESPAGNE-PANORAMA

BARCELONE – Le Real Madrid devra trouver la solution à son récent déclin sans avoir Zinedine Zidane sur le banc lorsque le club rendra visite à Alavés, après que l’entraîneur français ait été testé positif au coronavirus. Par Joseph Wilson. 513 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ.

ESP-MUS LELE PONS-YANDEL

MEXICO CITY – Quelques jours après être devenu une tendance sur les réseaux sociaux pour nager avec un crocodile, la chanteuse et influenceuse vénézuélienne Lele Pons lance «Bubble Gum» avec la star de la musique urbaine Yandel. Selon les experts, il n’est pas conseillé de nager avec ces types d’animaux. Par Berenice Bautista. Photos AP. 600 mots.

ESP-CIN CORONAVIRUS-CHINE-WUHAN

WUHAN – Deux nouveaux films sur Wuhan sont sortis à l’occasion de l’anniversaire du verrouillage de 76 jours dans la ville centrale de la Chine où le coronavirus a été détecté pour la première fois. Le premier est un film en noir et blanc louant les sacrifices de Wuhan, qui sortira en Chine, pour un public qui soutient fermement la réponse du Parti communiste à l’épidémie. Le second est un documentaire sobre sur la pandémie de l’activiste politique Ai Weiwei. Par Emily Wang Fujiyama et Huizhong Wu. Photos AP. 900 mots.

