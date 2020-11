Le monde d’aujourd’hui: les meilleures informations de l’Associated Press

Vendredi 27 novembre 2020

___________________________________

PAGE DE GARDE

___________________________________

DÉFIS ATOUTS AMN-POL

WASHINGTON – Donald Trump a déclaré qu’il quitterait la Maison Blanche si le Collège électoral officialise la victoire du président élu Joe Biden, bien qu’il ait insisté sur le fait que cette décision serait une “erreur”. Le président a passé Thanksgiving à réitérer des affirmations non fondées selon lesquelles sa défaite électorale était due à une «fraude massive» et à des fonctionnaires malhonnêtes dans des États critiques. Par Jill Colvin. 677 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

MOR-GEN IRAN-NUCLÉAIRE

DUBAÏ – Un scientifique iranien qui, selon Israël, a dirigé le programme nucléaire militaire de la République islamique jusqu’à sa dissolution au début des années 2000, est tué dans une attaque ciblée qui a vu des hommes armés utiliser des explosifs et des mitraillettes. Le ministre iranien des Affaires étrangères allègue que le meurtre avait “de sérieuses indications” d’être l’œuvre d’Israël, mais n’a pas donné de détails. Israël refuse de commenter immédiatement la mort. Par Jon Gambrell. 441 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

AMN-GEN CORONAVIRUS-USA

NEW YORK – Après des mois de baisse des ventes et des entreprises déposant leur bilan, le Black Friday offre une petite lueur d’espoir. Auparavant, le Black Friday était le jour ouvrable le plus chargé de l’année, attirant des millions de clients désireux de faire leurs achats de Noël. Mais ce ne sont pas des temps normaux. Par Anne d’Innocenzio. 714 mots. Photo AP. ENVOYÉ

Avec:

-CORONAVIRUS-BRÉSIL: Le président Bolsonaro dit qu’il ne se fera pas vacciner et que les masques sont tabous.

-CORONAVIRUS-EUROPE: l’Allemagne dépasse le million d’infections au COVID-19.

-CORONAVIRUS-ASIE: le dirigeant sud-coréen demande à rester chez lui pour lutter contre le virus.

MESURES ASI-GEN CORONAVIRUS-NORCOREA

SÉOUL – Kim Jong Un ordonne l’exécution d’au moins deux personnes, interdit la pêche en mer et isole la capitale, Pyongyang, pour tenter de protéger le pays de la pandémie et de ses conséquences économiques, selon l’agence d’espionnage sud-coréenne. Par Hyung-Jin Kim. 432 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

DEP-FUT MARADONA-BODY PHOTOGRAPHIES

BUENOS AIRES – Trois hommes engagés par une société funéraire pour conditionner le corps de Diego Maradona avant ses funérailles à la Casa Rosada de Buenos Aires ont été photographiés à côté de l’exastro dans le cercueil. Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux, provoquant l’indignation et le renvoi des insolents. 323 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

___________________________________

UNIQUEMENT DANS AP

___________________________________

ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES REP-TEC BIDEN

WASHINGTON – L’administration du président Barak Obama et de son vice-président de l’époque Joe Biden a été une époque heureuse pour les entreprises technologiques américaines: une époque où elles étaient saluées comme des créateurs innovants et créateurs d’emplois et la plupart du temps laissées seules. Maintenant que Biden est de retour, cette fois en tant que président, les temps ont changé: l’industrie est confrontée à de plus en plus de défis législatifs et réglementaires. Par Marcy Gordon. 1024 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

Avec:

-GREAT BRITAIN-TECH FIRMS: La Grande-Bretagne dit qu’elle surveillera Big Tech.

AMN-GEN N’ÉTAIT PAS RÉEL

MEXICO CITY – Cette semaine, de faux messages ont été partagés sur les réseaux sociaux au sujet de la prétendue victoire de Donald Trump aux élections du 3 novembre et de l’ingérence de personnalités telles que le philanthrope George Soros dans les élections. Quelques jours après avoir été président du Mexique pendant deux ans, Andrés Manuel López Obrador aurait apparu à tort sur la couverture du magazine Forbes. Il a également été noté que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que le «Notre Père» viole les politiques de contenu du réseau social, mais cette déclaration est fausse. Par Rafael Cabrera, Ali Swenson, Marcos Martínez Chacón et Abril Mulato. 2848 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

REP-GEN CORONAVIRUS-PEROU AGRICULTORES

PISAC, Pérou – La nouvelle pandémie de coronavirus, la baisse des prix de certains produits comme les pommes de terre et le manque de pluie ont frappé des millions de petits agriculteurs des Andes péruviennes et mettent en danger les récoltes de 2021. Par Franklin Briceño. 1170 mots. Photo AP. Vidéo AP. ENVOYÉ.

___________________________________

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

___________________________________

CAR-GEN CUBA-PROTEST

LA HAVANE – La police expulse les membres d’un groupe de jeunes artistes et militants cubains qui se sont barricadés dans une maison de La Havane pour exiger la libération d’un rappeur condamné par un tribunal. Selon les autorités, l’expulsion est due à la violation des mesures sanitaires imposées par le coronavirus et qui sont obligatoires. Par Andrea Rodríguez. 683 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

EUR-VATICAN GEN-AVORTION

ROME – Le Pape François encourage les femmes argentines qui protestent contre un projet de loi pour la légalisation de l’avortement dans le pays, soulignant que la protection de la vie est avant tout une question d’éthique humaine. 325 mots. ENVOYÉ.

AMS-ECO BRÉSIL-CHÔMAGE

RÍO DE JANEIRO – Le Brésil atteint un taux de chômage record. Plus de 14 millions de personnes ont cherché du travail et n’ont pas pu le trouver au troisième trimestre, selon l’institut national des statistiques. C’est l’indicateur le plus élevé depuis le début de la série historique en 2012. Par Marcelo Silva de Sousa. 549 mots. ENVOYÉ.

___________________________________

MONDE

___________________________________

EUR-VATICAN GEN-NOUVEAUX CARDINAUX

ROME – Les futurs cardinaux arrivent au Vatican pour une cérémonie samedi au cours de laquelle ils obtiendront leurs chapeaux rouges ou cardinaux capelos. Plusieurs ont dû subir des quarantaines préventives pour le coronavirus, avec des tests pour le COVID-19 au début et à la fin, ce qui n’est qu’un exemple de la façon dont la cérémonie ne ressemble à rien de ce que le Saint-Siège a jamais vu. Par Nicole Winfield et Trisha Thomas. 347 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

AFR-GEN ETHIOPIE-CONFLIT

NAIROBI – Les gens continuent de quitter la capitale assiégée de la région du Tigray dans le nord de l’Éthiopie, craignant un assaut imminent après que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l’armée avait reçu l’ordre d’avancer pour la “phase” fin »d’une offensive qui vise à arrêter les dirigeants régionaux. Par Cara Anna. 453 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

___________________________________

DES SPORTS

___________________________________

DEP-BEI VENEZUELA-LIGUE

CARACAS – Les huit équipes de baseball professionnelles vénézuéliennes ont dû faire face à un départ fracassant qui les a obligées en moins de deux semaines à former leurs joueurs et à résoudre une logistique qui, lors des saisons précédentes, se préparait plus d’un mois à l’avance. Les neuvaines ont également eu à traiter ces derniers jours d’au moins 40 cas de COVID-19 parmi les joueurs, le personnel technique et administratif. Par Fabiola Sánchez. 951 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

CLASSEMENT DEP-FUT FIFA

ZURICH – Avec la Belgique fermement au sommet, la FIFA dévoile sa dernière liste de positions pour 2020 et prépare le terrain pour la partie européenne pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La France, championne du monde en titre, est à la deuxième place, suivie du Brésil et de l’Angleterre, tandis que le Portugal, l’actuel champion d’Europe, complète les cinq premières équipes. 259 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

___________________________________

SPECTACLES ET CULTURE

___________________________________

ESP-MUS BAD BUNNY

NEW YORK – Bad Bunny couronne une semaine de récompenses et de nominations aux Grammy Awards avec la sortie de son quatrième album studio, “The Last World Tour”. La star du reggaeton et du trap, qui se remet de COVID chez lui à Porto Rico, parle à l’AP de ce projet de 16 chansons créé pendant la pandémie. Par Sigal Ratner-Arias. 850 mots. Photo AP.

___________________________________

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER À:

___________________________________

Des doutes et des commentaires avec le directeur adjoint de l’Associated Press des nouvelles et de la production pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Eduardo Castillo, à ecastillo@ap.org et / ou par téléphone à Mexico +5255 3300-7620

Si vous avez des questions sur les dépêches envoyées, veuillez appeler le +5255 33007620 et / ou le +1212621-1647 ou écrire aux e-mails msa@ap.org et SupervisoresLPA@ap.org

Pour toute question sur la couverture sportive, écrivez à sports@ap.org et sur le fil de photos à l’adresse latamphotodesk@ap.org

___________________________________

SUR TWITTER:

___________________________________

Suivez-nous sur nos comptes Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes, @AP_Espectaculos et @AP_ManualEstilo