Mercredi 11 novembre 2020

LE DERNIER

Élections américaines: Trump remporte l’Alaska, avec 3 votes électoraux

Biden poursuit la transition malgré le lock-out

ONU: l’Iran continue d’augmenter son arsenal nucléaire

G.Bretagne, cinquième pays à dépasser les 50000 décès dus au COVID

L’Espagne exigera un test COVID-19 négatif pour les voyageurs

PAGE DE GARDE

CRISE PÉROU-POLITIQUE AMS-GEN

LIMA – Un politicien conservateur qui faisait partie d’un cabinet qui a dû démissionner en 2009 après une vaste manifestation autochtone qui a fait 34 morts sera le nouveau Premier ministre du Pérou. Par Franklin Briceño. 430 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

MUN-GEN CORONAVIRUS-WHO-RECORDINGS GENÈVE – Alors que la pandémie commençait à s’accélérer, l’OMS évitait souvent de cibler certains de ses principaux donateurs tels que le Japon, la France et la Grande-Bretagne. Les scientifiques de l’OMS ont qualifié certaines stratégies de “macabres” et de “laboratoire malheureux pour étudier le virus”, selon des enregistrements de réunions internes qui ont été divulgués. Par Maria Cheng. 1081 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

Avec:

-AMN-GEN CORONAVIRUS-TEXAS: Le Texas est le premier État à dépasser le million de cas de COVID.

-EUR-GEN CORONAVIRUS-BELGIQUE: l’épidémie de coronavirus en Belgique ralentit.

-EUR-GEN CORONAVIRUS-GBRETAÑA: G.Bretagne, cinquième pays à dépasser 50000 décès dus au COVID

-EUR-GEN CORONAVIRUS-ESPAGNE: l’Espagne exigera un test COVID-19 négatif pour les voyageurs

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

AMN-GEN MEXICO-PROTEST SHOOTING

MEXICO CITY – Le commandement de la police de Quintana Roo, l’État où se trouve Cancún, est séparé de son poste tandis que les actes de violence qui ont fait huit blessés, dont deux par balle, sont clarifiés lorsque la police a dispersé une manifestation féministe dans la touriste ville du sud-est mexicain. 501 mots. ENVOYÉ.

AMS-ECO VENEZUELA-CARGILL

CARACAS – La société américaine Cargill annonce la vente de ses actifs au Venezuela à des investisseurs locaux et internationaux et rejoint ainsi une longue liste de sociétés étrangères qui ont quitté le pays ces dernières années en raison de la crise économique et politique complexe. 241 mots. ENVOYÉ.

Etats-Unis

AMN-POL USA-ELECTIONS-ALASKA

WASHINGTON – Donald Trump remporte l’État de l’Alaska, ce qui lui donne trois voix au Collège électoral pour un total de 217123 mots à ce jour. Photos AP. ENVOYÉ.

AMN-POL BIDEN

PHILADELPHIE – Le président élu Joe Biden poursuit ses préparatifs en vue de prendre la relève en tant que commandant en chef malgré la position sans précédent du président Donald Trump pour entraver la transition. Par Steve Peoples et Will Weissert. 332 mots. Photos AP. ENVOYÉ.

AMN-GEN TRUMP

WASHINGTON – Le président Donald Trump participe à la célébration de la Journée des anciens combattants au cimetière national d’Arlington, sa première apparition publique depuis l’échec de sa réélection. Par Zeke Miller et Aamer Madhani. 266 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

Avec: REP-POL TRUMP-ANALISIS.

REP-GEN USA-ELECTIONS LA PRENSA

SANS PROVENANCE – Beaucoup de gens se grattent la tête quand ils voient que les médias sont ceux qui déclarent le vainqueur des élections aux États-Unis et ils se demandent pourquoi il en est ainsi. L’explication est simple: dans un système fédéraliste méfiant vis-à-vis du gouvernement central, il n’y a pas d’organisme officiel qui additionne rapidement les voix de chaque État et effectue le décompte final. Par Alexandra Olson et David Koenig. 1 200 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

AMN-INM GEORGIE-IMMIGRANTS DÉTENUS HOUSTON – Les États-Unis cherchent à expulser plusieurs femmes qui ont signalé les mauvais traitements infligés par un gynécologue géorgien dans un centre de détention pour migrants, selon des avocats. Par Nomaan Merchant. 431 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

REP-GEN HAMILTON-SLAVERY

ALBANY, New York, USA – Un chercheur remet en question la thèse selon laquelle Alexander Hamilton, l’un des pères du pays, était un abolitionniste. Il prétend que la figure qui a inspiré la comédie musicale “Hamilton” possédait des esclaves et les a également échangés. Par Mary Esch. 900 mots. Photo AP.

REP-GEN KAMALA HARRIS-MARI

SACRAMENTO, Californie – Le mari de la vice-présidente élue Kamala Harris, l’avocat à succès Doug Emhoff, prévoit de quitter son cabinet pour exercer ses fonctions de mari du vice-président, comme le font traditionnellement les conjoints des personnalités qui occupent ce poste, ce qui jusqu’à présent il avait toujours été occupé par des hommes. Par Kethleen Ronayne. 900 mots. Photo AP.

MONDE

MOR-GEN IRAN-NUCLÉAIRE

VIENNE – L’Iran continue d’augmenter son arsenal d’uranium faiblement enrichi bien au-delà des limites fixées dans un accord nucléaire historique, dit l’agence atomique des Nations Unies. Il dit qu’il l’enrichit aussi plus que permis. 266 mots. Photos AP. ENVOYÉ.

EUR-GEN VATICAN-ABUSES ROME – François s’engage à nettoyer l’Église catholique des abus sexuels et prie pour les victimes de l’ancien cardinal Theodore McCarrick, un jour après que le Vatican a publié un rapport détaillé sur les décennies au cours desquelles l’institution a caché ses conduite sexuelle. Par Nicole Winfield. 474 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

EUR-ECO EUROPE-ECONOMIE

FRANCFORT, Allemagne – L’économie européenne pourrait faire face à une reprise «cahoteuse» et perturbée malgré les bonnes nouvelles d’un possible vaccin contre le coronavirus, prévient Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Par David McHugh. 329 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

LÉGISLATEURS ASI-GEN HONG KONG-HONG KONG – Les législateurs pro-démocratie de Hong Kong démissionnent en masse suite à une initiative du gouvernement de la ville visant à en disqualifier quatre. Par Zen Soo. 431 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

MOR-GEN BAHREIN-PRINCE-DECESO DUBAI – Le prince Khalifa bin Salman Al Khalifa de Bahreïn, l’un des premiers ministres du monde en poste depuis longtemps, qui a dirigé le gouvernement de la nation insulaire pendant des décennies et a survécu les manifestations du printemps arabe de 2011 l’appelant à partir pour corruption présumée. Il avait 84 ans. Par Jon Gambrell. 286 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

DES SPORTS

DEP-FUT MARADONA-SALUD

BUENOS AIRES – Diego Armando Maradona recevra une décharge médicale dans les prochaines heures et pendant sa phase de rééducation, il aura besoin d’un environnement familial proche et des soins de médecins, explique son avocat Matías Morla. Par Almudena Calatrava. 684 mots. Photo AP. Vidéo AP. ENVOYÉ.

DEP-FUT EUROPE-PANORAMA

MADRID – L’Espagne visite les Pays-Bas dans l’un des matchs les plus marquants du tour amical en Europe avant les matches de la Ligue des Nations. L’Allemagne accueille la République tchèque, la France affronte la Finlande et le Portugal rencontre Andorre. Par Tales Azzoni. 500 mots. Rédacteurs: vers 22h00 GMT.

DEP-CIC GROENEWEGAN-SUSPENSION

AIGLE, Suisse – Le cycliste Dylan Groenewegen est suspendu de la course pendant neuf mois pour avoir causé une chute dans un sprint final qui a laissé un rival dans le coma avec de graves blessures au visage. Groenewegen, qui a remporté quatre étapes lors des éditions du Tour de France au cours de sa carrière, a tourné brusquement vers la droite dans un sprint jusqu’à l’arrivée le 5 août, obligeant Fabio Jakobsen à se heurter aux barrières routières. 200 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

SPECTACLES ET CULTURE

ESP-MUS LATIN GRAMMY-KAROL G

NEW YORK – Deux ans après avoir remporté le Latin Grammy du meilleur nouvel artiste, Karol G revient avec quatre nominations grâce à deux succès urbains dont “Tusa”. La chanteuse colombienne parle longuement de sa carrière montante, de la Latin Recording Academy et de son expérience avec le coronavirus, qu’elle a contracté il y a quelques mois. Par Sigal Ratner-Arias. 1000 mots. Photo AP.

Avec: LATIN GRAMMY-HOSTS.

ESP-CIN LA VOIE DE XICO

MEXICO CITY – Dans «El camino de Xico», les animaux mystiques font face à la menace d’une surexploitation environnementale. Le film d’animation mexicain se déroule dans une petite ville où les adultes croient que l’exploitation de leur ancienne montagne par fracturation, comme le promet une entreprise, leur apportera de la richesse. Par Berenice Bautista. 602 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

