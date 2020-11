Le monde d’aujourd’hui: les meilleures informations de l’Associated Press

Lundi 9 novembre 2020

LE DERNIER

Trump limoge le secrétaire à la Défense Mark Esper

Les États-Unis accusent Zoom d’induire les utilisateurs en erreur sur la sécurité

L’Amérique centrale cherche à se remettre des ravages laissés par Eta

États-Unis: Biden est invité à tenir ses promesses en matière d’immigration

La reine Elizabeth II adresse ses condoléances aux habitants du Mexique et d’Amérique centrale touchés par l’Eta

PAGE DE GARDE

AMN-GEN CORONAVIRUS-USA

WILMINGTON – Le président élu Joe Biden applaudit la nouvelle d’un vaccin prometteur contre le coronavirus, mais avertit que les Américains devraient être agressifs en ce qui concerne le port de masques faciaux et la distanciation sociale, car les infections dans le pays ont dépassé les 10 millions. De plus, Biden annonce le groupe chargé de répondre au COVID-19. Par Will Weissert, Philip Marcelo et Aamer Madhani. 1406 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

Avec:

-CORONAVIRUS-USA-MEMBERS: Le groupe de Biden pour le coronavirus comprend des médecins et des scientifiques qui ont travaillé dans d’autres gouvernements.

AMN-MED CORONAVIRUS-VACCIN PFIZER

Pfizer rapporte qu’un premier examen de ses données vaccinales suggère qu’il pourrait être efficace à 90% contre le COVID-19, indiquant que la société est sur la bonne voie pour soumettre une demande d’utilisation d’urgence aux régulateurs aux États-Unis. Uni. Par Linda A. Johnson et Lauran Neergaard. 776 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

Avec:

-CORONAVIRUS-HONGRIE: Le gouvernement annonce les mesures les plus strictes à ce jour pour arrêter le virus.

-CORONAVIRUS-WHO: L’OMS s’est engagée à une “responsabilité continue”, précise son chef.

TEMPÊTES AMN-CLI

FORT LAUDERDALE, Floride – La tempête tropicale Eta touche terre dans les Keys de Floride, apportant encore plus de pluie dans les rues déjà inondées. Le météore a fait des dizaines de morts et plus de 100 disparus au Mexique et en Amérique centrale. Par Freida Frisaro et Kelli Kennedy. 592 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

Avec:

-STORMS-QUEEN: La reine Elizabeth II adresse ses condoléances aux habitants du Mexique et d’Amérique centrale touchés par l’Eta.

-IMPACT AMÉRIQUE CENTRALE-TEMPÊTES: L’Amérique centrale cherche à se remettre des ravages laissés par Eta

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

AMN-GEN HISPANOS-BIDEN

NEW YORK – Après avoir célébré la victoire électorale du démocrate Joe Biden, les militants et les immigrants disent au président élu qu’il sera tenu responsable devant eux avec une juste réforme de l’immigration et l’arrêt de la criminalisation des migrants. Par Claudia Torrens. 575 mots. Photos AP. ENVOYÉ.

RETOUR AMS-GEN BOLIVIE-MORALES

LA PAZ – L’ancien président Evo Morales retourne en Bolivie après un an d’exil accompagné de dizaines d’autochtones et de membres de son parti un jour après que son héritier, l’économiste Luis Arce, a pris les rênes d’une nation polarisée. Par Paola Flores. 528 mots. Photo AP. Vidéo AP. ENVOYÉ.

CRISE PÉROU-POLITIQUE AMS-GEN

LIMA – Le président péruvien Martín Vizcarra assiste au Parlement pour se défendre contre une nouvelle demande de destitution, la deuxième en près de deux mois, qui montre la fragilité de son mandat. Par Franklin Briceño. 617 mots. Photo AP. Vidéo AP. MIS À JOUR.

ÉLECTIONS AMN-GEN MEXIQUE-ÉTATS-UNIS

MEXICO CITY – Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador estime que ne pas encore féliciter le démocrate Joe Biden n’affectera pas les relations bilatérales et insiste sur le fait qu’il ne veut pas agir «imprudemment» et qu’il attendra que les autorités américaines se prononcent sur le gagnant. 475 mots. Photo AP. MIS À JOUR.

AMS-GEN BOLIVIE-NOUVEAU GOUVERNEMENT

LA PAZ – Luis Arce tarde à annoncer aux ministres qu’ils l’accompagneront un jour après avoir assumé la présidence de la Bolivie avec la promesse de commencer «une nouvelle étape» après la crise qui a polarisé le pays et précipité la démission d’Evo Morales l’année dernière passé par des soupçons de fraude électorale. Par Carlos Valdez. 328 mots. Photo AP. MIS À JOUR.

REP-GEN CORONAVIRUS-ENFANCE

CARACAS – La pandémie de coronavirus entrave l’éducation et l’alimentation de millions d’enfants en Amérique latine et dans les Caraïbes et menace de générer une «catastrophe générationnelle», selon l’UNICEF. Par Scott Smith. 915 mots. Photo AP.

ÉTATS UNIS

AMN-POL USA-ÉLECTIONS-ÉTATS EN ATTENTE

WASHINGTON – L’Associated Press explique quels États restent en jeu après que le démocrate Joe Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle américaine par divers médias, y compris l’AP. Par Brian Slodysko. 331 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

Avec:

-BIDEN-LO LAST: Les événements les plus récents concernant le président élu.

PARTICIPATION REP-GEN USA-ELECTIONS

SANS ORIGINE – Les passions enflammées générées par Donald Trump ont fait que les élections américaines ont enregistré un taux de participation de 62% de l’électorat, le plus élevé de l’histoire du pays. Par Nicholas Riccardi et Meghan Hoyer. 700 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

REP-GEN USA – PREMIER RÈGLEMENT

ST. PETERSBURG, Floride – Saint-Augustin était-il vraiment la première colonie espagnole aux États-Unis? L’historien James McDougald pense que non, que Juan Ponce de León a établi la première colonie dans ce qui est aujourd’hui Tampa Bay et il est sûr que plusieurs éléments le prouvent. Par Paul Guzzo du Tampa Bay Times. 1 300 mots.

MONDE

EUR-GEN RUSSIE-BIDEN

MOSCOU – Le président russe Vladimir Poutine ne félicitera pas le président élu Joe Biden tant que les problèmes juridiques entourant les élections américaines ne seront pas résolus et que le résultat sera officiel, annonce le Kremlin. Par Jim Heintz. 328 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

ASI-GEN CHINE-USA

BEIJING – La Chine note qu’elle a vu la déclaration de victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines, comprend que le résultat “sera décidé en vertu des lois et procédures américaines”. 298 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

EUR-ECO EU-US-TARIFFS-BOEING BRUXELLES – L’Union européenne va de l’avant avec son projet d’imposer des droits de douane et d’autres sanctions sur les biens et services américains en raison de l’aide américaine illégale au constructeur aéronautique Boeing. Par Lorne Cook. 471 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

ASI-POL MYANMAR-ELECCIONES YANGÓN – Le parti au pouvoir du Myanmar affirme avoir remporté suffisamment de sièges au Parlement pour obtenir une majorité absolue et rester au pouvoir. La Commission électorale de l’Union n’a pas encore achevé la publication des résultats des élections. Par Pyae Sone Win. 464 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

DES SPORTS

DEP-GLF CORONAVIRUS-MASTERS

AUGUSTA, Géorgie, États-Unis – L’ancien champion des Masters, Sergio Garcia, d’Espagne, devient le deuxième joueur à exclure sa participation au tournoi sur le terrain d’Augusta National après avoir été testé positif pour le coronavirus. Garcia a enfilé la veste verte il y a trois ans dans son seul titre majeur. Le Chilien Joaquín Niemann a annoncé la semaine dernière via les réseaux sociaux qu’il avait été testé positif. Les deux joueurs étant exclus, l’événement ne mettra en vedette que 94 concurrents le premier jour du Masters. Par Doug Ferguson. 300 mots. Photo AP.

SPECTACLES ET CULTURE

ESP-TEL LA COURONNE

LOS ANGELES – Pour les téléspectateurs, “The Crown” offre un aperçu de la vie de la famille royale dans les temps modernes, ou du moins une dramatisation captivante. Pour le casting, il représente un travail temporaire dans une série qui se déroule sur des décennies. La série Netflix revient cette semaine avec des personnages dont la princesse Diana. Par Lynn Elber. 1020 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

ESP-MUS LATIN GRAMMY-CARLOS VIVES

MEXICO CITY – Bien que Carlos Vives ait remporté 11 Grammys latins, ses six nominations pour la 21e édition de l’album «Cumbiana» l’ont ravi. «C’est la première fois que je veux vraiment les convaincre», déclare le chanteur et compositeur colombien. Par Berenice Bautista. 599 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

