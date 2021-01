Le monde d’aujourd’hui: les meilleures informations de l’Associated Press

Mercredi 6 janvier 2021

LE DERNIER

“Nous n’accepterons jamais la défaite”, a déclaré Trump à ses partisans

Pence admet qu’il n’a pas le pouvoir de changer les élections

Les États-Unis rendent l’ancien chef de la drogue et la Bolivie le retient

Le Pérou achète les vaccins COVID-19 à Sinopharm et AstraZeneca

Équateur: l’État garantit les vaccins COVID-19 pour tous

PAGE DE GARDE

VACCIN EUR-GEN CORONAVIRUS-EU

AMSTERDAM – L’organisme de réglementation pharmaceutique de l’Union européenne donne le feu vert au vaccin COVID-19 de Moderna Inc., donnant au bloc des 27 nations un deuxième vaccin dans la bataille désespérée contre le virus qui fait rage le continent. Par Aleksandar Furtula et Mike Corder. 501 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

Avec:

-CORONAVIRUS-SUISSE: les autorités prévoient de fermer les restaurants, bars, installations sportives et institutions culturelles jusqu’à fin février.

-CORONAVIRUS-GRÈCE: Le gouvernement cède et autorise une fréquentation réduite des églises pour les services de l’Epiphanie.

-CORONAVIRUS-BULGARIE: Des milliers de fidèles chrétiens orthodoxes ignorent les avertissements et célèbrent l’Épiphanie.

-CORONAVIRUS-THAÏLANDE: Bien que la Thaïlande ait initialement réussi à contenir la crise des coronavirus, elle souffre désormais d’un pic de maladie.

-CORONAVIRUS-OMS CHINE: L’OMS et la Chine négocient les dates et les plans des visites d’experts.

-CORONAVIRUS-ASIE: Tokyo bat le record de cas, le gouvernement apprécie l’urgence.

-AMS-GEN CORONAVIRUS-PEROU: le Pérou achète les vaccins COVID-19 à Sinopharm et AstraZeneca

-AMS-GEN CORONAVIRUS- EQUATEUR: Equateur: l’Etat garantit les vaccins COVID-19 pour tous

PROTESTATIONS ÉLECTORALES AMN-POL USA

WASHINGTON – Le président Donald Trump jure que “nous n’accepterons jamais la défaite” alors qu’il s’adressait à un rassemblement de milliers de partisans peu avant que le Congrès n’ouvre une session conjointe pour confirmer la victoire électorale de Joe Biden. Par Ben Fox, Ashraf Khalil et Michael Balsamo. 477 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

AMN-GENE CORONAVIRUS-CALIFORNIE

LOS ANGELES – Les hôpitaux de Californie sont tellement submergés par la pandémie de coronavirus que l’État a ordonné à ceux qui ont encore de l’espace d’accepter des patients d’autres établissements de santé qui sont déjà à court de lits de soins intensifs. Par Brian Melley. 408 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

UNIQUEMENT DANS AP

REP-GEN CORONAVIRUS-NETANYAHU

JERUSALEM – Israël est le pays avec le plus de vaccinations contre le COVID-19 par habitant. Et son Premier ministre Benjamin Netanyahu espère que cela lui ouvrira la voie à sa réélection en mars, faisant oublier à l’électorat un procès pour corruption contre lui et les problèmes économiques liés à la pandémie. Par Josef Federman. 900 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

REP-GENE CORONAVIRUS-VACCIN-BALKANES

SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine – Alors que dans toute l’Union européenne, les gens retroussent leurs manches pour le vaccin contre le coronavirus, il y a une région négligée: les Balkans – Serbie, Bosnie, Albanie, Macédoine du Nord, Kosovo et Monténégro, où 20 vivent millions de personnes – sont loin derrière dans le plan de vaccination de l’OMS. Par Sabina Niksic et Dusan Stojanovic. 900 mots. Photo AP.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

DÉTENTION AMS-GEN BOLIVIE-USA

LA PAZ – Un chef antidrogue au-dessus de la Bolivie après avoir purgé une peine de neuf ans pour trafic de drogue aux États-Unis et détenu à La Paz pour être traité pour le transport de cocaïne. 350 mots. EXPÉDIÉ.

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINE

BUENOS AIRES – Le maire de la ville de Buenos Aires annonce qu’il est atteint du COVID-19 à un moment où les autorités analysent d’éventuelles restrictions à la circulation des personnes en raison de l’augmentation inquiétante des cas du nouveau coronavirus. 558 mots. EXPÉDIÉ.

ÉTATS UNIS

AMN-POL USA-ELECTIONS-PENCE

WASHINGTON – Le vice-président Mike Pence défie le président Donald Trump, affirmant qu’il n’a pas le pouvoir de rejeter les votes électoraux qui donneront à Joe Biden la présidence le 20 janvier. Par Jill Colvin et Zeke Miller. 407 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

ÉLECTIONS-CONGRÈS AMN-POL

WASHINGTON – L’effort inhabituel du président Donald Trump pour renverser le résultat de l’élection présidentielle va au Congrès, alors que les législateurs se réunissent en session conjointe pour certifier le vote du collège électoral favorable au démocrate Joe Biden. Par Lisa Mascaro et Mary Clare Jalonick. 367 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

AMN-POL GÉORGIE-SÉNAT

ATLANTA – Le démocrate Raphael Warnock remporte l’un des deux scrutins du Sénat américain en Géorgie. Il sera le premier sénateur noir de l’histoire de l’Etat et laisse la majorité à la chambre haute à la portée du Parti démocrate. Par Steve Peoples, Bill Barrow et Russ Bynum. 447 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

MONDE

EUR-GEN GBRETAÑA-ASSANGE

LONDRES – Un juge britannique refuse la caution au fondateur de WikiLeaks Julian Assange, incarcéré en Grande-Bretagne depuis 2019 alors qu’il lutte contre son extradition vers les États-Unis. Par Jill Lawless. 366 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

JÉRUSALEM – Un tribunal militaire israélien déclare Issa Amro, un éminent activiste palestinien, coupable de six chefs d’accusation liés aux manifestations en Cisjordanie contre les colonies juives et aux violations présumées des droits humains. 314 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

EUR-GEN GBRETAÑA-CHEF-DECESS

LONDRES – Albert Roux, chef et restaurateur d’origine française qui, avec son défunt frère Michel, a eu une profonde influence sur les habitudes culinaires britanniques, est décédé à 85 ans. Par Pan Pylas. 263 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

EUR-GEN ALLEMAGNE-FEMMES EXÉCUTIFS

BERLIN – Le cabinet allemand adopte un projet de loi qui obligera les grandes entreprises à mettre au moins une femme dans leurs conseils d’administration. 249 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

DÉTENTIONS ASI-GEN HONG KONG

HONG KONG – Une cinquantaine d’anciens législateurs et militants pro-démocratie sont détenus par la police de Hong Kong pour avoir prétendument violé la nouvelle loi sur la sécurité nationale en participant à une élection primaire non officielle de la législature du territoire semi-autonome de Chine l’année dernière. Par Zen Soo. 395 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

APPLICATIONS ASI-GEN CHINE-ÉTATS-UNIS

BEIJING – La Chine accuse les États-Unis d’utiliser la sécurité nationale comme excuse pour nuire à ses concurrents après que Donald Trump a signé une ordonnance interdisant les transactions avec les services de paiement Alipay et WeChat Pay et six autres applications. Par Joe McDonald. 394 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

DES SPORTS

DEP-FUT LIBERTADORES BOCA-SANTOS

BUENOS AIRES – Avec le jeune attaquant Kaio Jorge comme but, le Brésilien Santos affrontera Boca Juniors à Bombonera pour le match aller des demi-finales de la Copa Libertadores. Le club argentin aspire à son septième titre et le premier depuis 2007. AP Photo. Editeurs: le match commence à 22 h 15 GMT.

DEP-FUT FRANCE-LIGUE

PARIS – L’entraîneur argentin Mauricio Pochettino fait ses débuts en tant que champion en titre du Paris Saint-Germain avec une visite à Saint-Etienne en championnat de France. Le PSG est troisième du classement. Par Jerome Pugmire. Photo AP. Rédacteurs: la réunion commence à 18h00 GMT.

DEP-FUT ESPAGNE-LIGUE

BARCELONE – Barcelone cherche à se hisser au sommet de la Liga espagnole en visitant l’Athletic Bilbao. Marcelino García Toral fait ses débuts en tant qu’entraîneur de Bilbao. Photo AP. Editeurs: le match commence à 2000 GMT.

SPECTACLES ET CULTURE

ESP-CEL DR DRE-HOSPITALISATION

LOS ANGELES – Le Dr Dre dit qu’il sera «bientôt de retour à la maison» après avoir reçu un traitement médical dans un hôpital de Los Angeles pour un anévrisme cérébral signalé. Le magnat de la musique se dit reconnaissant pour les «bons voeux». TMZ a rapporté que le rappeur et producteur avait subi un anévrisme lundi et se rétablissait au centre médical Cedars-Sinai. Par Jonathan Landrum Jr. 279 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

ESP-GEN CORONAVIRUS-MARDI GRAS

NOUVELLE-ORLÉANS – Un carnaval tamisé commence après que la pandémie de coronavirus a mis fin aux danses et défilés de rue bondés qui attirent des milliers de personnes dans la ville chaque année. Les résidents notoirement créatifs de la Nouvelle-Orléans conçoivent des moyens de célébrer la fête tout en respectant les règles de distanciation sociale. Par Rebecca Santana. 361 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU:

