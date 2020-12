Vendredi 25 décembre 2020

AMN-GEN TRUMP-CHRISTMAS PALM BEACH – Après avoir lancé une demande controversée qui menace de faire exploser un important programme d’aide en raison du COVID-19 et de la loi de financement du gouvernement, ce qui impliquerait un arrêt du gouvernement au milieu d’une pandémie, Trump passe la veille de Noël à jouer au golf en Floride. Par Jill Colvin. 899 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

AMN-GEN CORONAVIRUS-VIAJES ATLANTA – Les États-Unis exigeront des passagers arrivant par avion de Grande-Bretagne à compter de samedi un test négatif pour COVID-19 avant l’embarquement, ajoutant aux restrictions imposées par d’autres pays pour contenir une variante du virus identifié en Grande-Bretagne. 232 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

EUR-GEN BREXIT BRUXELLES – Les ambassadeurs de l’Union européenne se réunissent à Noël pour commencer à examiner l’énorme accord commercial conclu par le bloc avec la Grande-Bretagne, qui devrait entrer en vigueur la semaine prochaine lorsque le processus aigre sera enfin achevé divorce. 344 mots. EXPÉDIÉ

DEP-GEN 2021-PERSPECTIVES Avec public ou rien. Tel était le conditionnement que le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a mis à propos de la Copa América que la Colombie et l’Argentine ont reportée à juin 2021. Après un an de stades et d’arènes en silence en raison de la pandémie de coronavirus, le développement de les vaccinations sont passionnantes avec un retour prochain des événements sportifs avec le public dans les tribunes. Il est essentiel pour la subsistance des ligues et des joueurs, en particulier dans l’industrie du football en Amérique latine. Par Eric Núñez. 644 mots. EXPÉDIÉ

DEP-NFL WEEK 16-PANORAMA Il y a de bonnes nouvelles pour les Steelers et les Colts. Au cours de chacune des six dernières saisons, il y a eu une rencontre entre deux équipes avec au moins 10 victoires au cours de la semaine 16 ou plus tard, et à quatre de ces occasions, l’un des protagonistes de cette réunion a atteint le Super Bowl. La mauvaise nouvelle pour Indianapolis et Pittsburgh est que le perdant du match de dimanche à Heinz Field portera un coup irréparable à leurs aspirations. Par León Felipe Girón. 945 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ

