Samedi 31 octobre 2020

PAGE DE GARDE

EUR-GEN TURQUIE-TREMBLEMENT DE TERRE

IZMIR, Turquie – Des sauveteurs fouillent les restes de 8 bâtiments effondrés à Izmir, en Turquie, à la recherche de survivants du puissant tremblement de terre qui a frappé la côte turque dans la mer Égée et au nord de l’île grecque de Samos, tuant au moins 27 personnes. Plus de 800 autres ont été blessés. Par Mehmet Guzel et Suzan Fraser. 691 mots. Photo AP. ENVOYÉ.

UNIQUEMENT DANS AP

AMN-POL USA-ELECTIONS-VOTE ANTICIPÉ

AUCUNE SOURCE – Le nombre de personnes qui ont déjà voté à l’élection présidentielle américaine représente plus de la moitié du nombre total de bulletins de vote enregistrés en 2016. Les analystes politiques recherchent des indices sur le rythme record de cette année. Une analyse de l’Associated Press montre que le vote anticipé a un biais démocratique clair. Cela signifie que les républicains devront avoir un très bon résultat mardi pour rester à la Maison Blanche. Par Nicholas Riccardi et Angeliki Kastanis. 1611 mots. Photo AP. ENVOYÉ

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

AMS-GEN VENEZUELA-CORRUPTION

MEDELLÍN, Colombie – Une ancienne infirmière d’Hugo Chávez est accusée de blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de Miami, où elle est accusée d’avoir reçu des pots-de-vin d’un magnat des médias pour donner le feu vert à des transactions de change lucratives alors qu’elle était trésorière nationale du Venezuela. Par Joshua Goodman. 609 mots. Photo AP. ENVOYÉ

ÉTATS UNIS

AMN-GEN USA-WASHINGTON SHOOTING

VANCOUVER, Washington – Émeutes à la suite d’une veillée pour un homme noir qui a été abattu par la police dans une ville près de Portland, Oregon, dans le sud-ouest de l’État de Washington. Par Gillian Flaccus. 344 mots. Photo AP. ENVOYÉ

MONDE

EUR-GEN FRANCE-ATTAQUE.

SFAX, Tunisie – Les autorités françaises arrêtent un troisième suspect pour l’attaque extrémiste contre une église de Nice tandis que la famille de l’agresseur tunisien présumé demande à voir des images de ce qui s’est passé. Par Mehdi El-Arem et Angela Charlton. 395 mots. Photo AP. ENVOYÉ

ASI-GEN CORONAVIRUS-ASIE

NEW DELHI – L’Inde confirme 48268 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, poursuivant la tendance à la baisse des dernières semaines. Le ministère de la Santé fait état de 551 décès supplémentaires, pour un total de 121 641. 499 mots. Photo AP. ENVOYÉ

DES SPORTS

DEP-FUT MARADONA-60E ANNIVERSAIRE

BUENOS AIRES – Diego Armando Maradona fête ses 60 ans assis sur le banc de Gimnasia La Plata lors d’un match contre Patronato, au début du championnat argentin après huit mois d’inactivité en raison de la pandémie de coronavirus. Par Débora Rey. 756 mots. Photo AP. ENVOYÉ

