Vendredi 27 novembre 2020

AMN-GEN CORONAVIRUS-USA

NEW YORK – Après des mois de baisse des ventes et des entreprises déposant leur bilan, le Black Friday offre une petite lueur d’espoir. Auparavant, le Black Friday était le jour ouvrable le plus chargé de l’année, attirant des millions de clients désireux de faire leurs achats de Noël. Mais ce ne sont pas des temps normaux. Par Anne D’Innocenzio. 714 mots. Photo AP. ENVOYÉ

-EUR-GEN CORONAVIRUS-EUROPE: l’Allemagne dépasse le million d’infections au COVID-19

-ASI-GEN CORONAVIRUS-ASIE: le dirigeant sud-coréen demande à rester chez lui pour lutter contre le virus

AMS-GEN VENEZUELA-US EMPRISONNÉ

CARACAS – L’espoir des familles de six dirigeants pétroliers américains emprisonnés pendant trois ans au Venezuela de les libérer s’effondre après qu’un juge les a tous reconnus coupables et les a condamnés à la prison dans une affaire dans laquelle ils avaient été condamnés. accusations de corruption. Par Scott Smith. 1142 mots. Photo AP. ENVOYÉ

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

CAR-GEN CUBA-PROTEST

LA HAVANE – La police expulse les membres d’un groupe de jeunes artistes et militants cubains qui se sont barricadés dans une maison de La Havane pour exiger la libération d’un rappeur condamné par un tribunal. Selon les autorités, l’expulsion est due à la violation des mesures sanitaires imposées contre le coronavirus et qui sont obligatoires. Par Andrea Rodríguez. 703 mots. Photo AP. ENVOYÉ

REP-GEN AMERIQUE LATINE EN IMAGES-PHOTOS

PAS DE SOURCE – Cette galerie de photos met en évidence certaines des meilleures images d’actualité prises par les photographes de l’Associated Press en Amérique latine et dans les Caraïbes et publiées la semaine dernière. Photo AP. ENVOYÉ

MONDE

EUR-VATICAN GEN-AVORTION

ROME – Francisco encourage les femmes argentines qui protestent contre un projet de loi pour la légalisation de l’avortement dans le pays, soulignant que la protection de la vie est avant tout une question d’éthique humaine. 325 mots. ENVOYÉ

MESURES ASI-GEN CORONAVIRUS-NORCOREA

SÉOUL – Kim Jong Un ordonne l’exécution d’au moins deux personnes, interdit la pêche en mer et isole la capitale, Pyongyang, pour tenter de protéger le pays de la pandémie et de ses conséquences économiques, selon l’agence d’espionnage sud-coréenne. Par Hyung-Jin Kim. 432 mots. Photo AP. ENVOYÉ

AFR-GEN ETHIOPIE-CONFLIT

NAIROBI – Les gens continuent de quitter la capitale assiégée de la région du Tigray dans le nord de l’Éthiopie, craignant un assaut imminent après que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l’armée avait reçu l’ordre d’avancer pour la “phase” fin »d’une offensive qui vise à arrêter les dirigeants régionaux. Par Cara Anna. 453 mots. Photo AP. ENVOYÉ

DES SPORTS

DEP-FUT MARADONA-BRÉSIL

SAO PAULO – Le Brésil et l’Argentine sont des rivaux de longue date et fidèles à la poursuite de la suprématie en Amérique du Sud. Et naturellement, les Brésiliens sont sûrs que leur compatriote Pelé est le meilleur footballeur de l’histoire. Pour l’instant, cependant, ils ont mis cette discussion de côté, pour exprimer leurs condoléances pour la mort de la superstar argentine Diego Maradona. Par Mauricio Savarese. 747 mots. Photo AP. ENVOYÉ

