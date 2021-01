Jeudi 7 janvier 2021.

L’éditeur à son tour est Eric Núñez à New York jusqu’en 2000 GMT. Luis Ruiz à Mexico à partir de ce moment-là.

FOOTBALL

MAN UNITED-CAVANI

LONDRES – Le panel d’enquête de la fédération anglaise de football a suspendu Edinson Cavani pour trois matches, bien qu’il ait admis que l’attaquant uruguayen de Manchester United n’est pas raciste et qu’il ne savait pas non plus que le langage qu’il utilisait était offensant. Par Rob Harris. 400 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

MEXIQUE-PANORAMA

MEXICO CITY – América et Cruz Azul libèrent des techniciens pour le tournoi Clausura 2021, avec l’Argentin Santiago Solari et le Péruvien Juan Reynoso. Le nouveau tournoi au Mexique accueille le retour du stratège Javier Aguirre pour prendre le commandement de Monterrey, qui a l’une des salaires les plus élevés de la compétition, et de León avec la plupart du noyau avec lequel il a été couronné champion de l’Apertura 2020. 850 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

BENZEMA-TRIAL

AUCUNE PROVENANCE – Karim Benzema sera jugé pour son implication présumée dans l’extorsion de Matthieu Valbuena, son ancien coéquipier en équipe de France, dans un scandale “video sexe”, rapporte le parquet de Versailles. Par Samuel Petrequin. 400 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

BARCELONE-PEDRI

BARCELONE – Le lien entre Lionel Messi et le milieu de terrain adolescent Pedro “Pedri” González donne aux supporters barcelonais l’espoir que ce sera le début d’une collaboration qui aidera à convaincre l’Argentin de rester avec les Catalans après l’expiration de son contrat. Par Joseph Wilson. 700 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

INTER MIAMI-ALONSO

MIAMI – L’hiver tumultueux de l’Inter Miami se poursuit avec l’annonce que l’Uruguayen Diego Alonso ne sera plus manager pour la deuxième saison du club. Par Tim Reynolds. 450 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

BASE-BALL

ÉCHANGE LINDOR-CARRASCO

CLEVELAND – Francisco Lindor déménage dans une nouvelle ville et une équipe plus disposée à répondre à ses demandes salariales. La star portoricaine de l’arrêt-court et le lanceur vénézuélien Carlos Carrasco sont échangés par les Indiens de Cleveland aux Mets de New York, dont le nouveau propriétaire veut passer les mains pleines. Par Tom Withers. 570 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ.

JEUX OLYMPIQUES

TOKYO-TORCHE

TOKYO – Le Japon suspend l’affichage public des torches pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo après l’augmentation des cas de coronavirus dans le pays et le Premier ministre Yoshihide Suga ordonnant l’état d’urgence pour la capitale japonaise et ses environs jusqu’à la prochaine mois. Par Stephen Wade. 400 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

NFL

PLAYOFFS-DÉBUTANTS

AUCUNE PROVENANCE – Jamal Adams des Seahawks de Seattle est l’un des nombreux joueurs de renom qui se préparent pour leur première apparition en séries éliminatoires, dans l’espoir de se montrer sur l’immense scène des séries éliminatoires de la NFL. Le gardien de 25 ans rejoint Baker Mayfield, Minkah Fitzpatrick et d’autres stars qui feront leurs débuts en séries éliminatoires ce week-end. Par Josh Dubow. 500 mots. Photo AP. EXPÉDIÉ.

BASKETBALL

76ERS-NETS

NEW YORK – Avec le meilleur bilan de la NBA, les Philadelphia 76ers visitent les Brooklyn Nets. 250 mots. Photos AP.

Jeux NBA d’aujourd’hui (heure de l’Est)

Philadelphie à Brooklyn, 19h30

Cleveland à Memphis, 20 h

Dallas à Denver, 22 h

Minnesota à Portland, 22 h

San Antonio à LA Lakers, 22 h

TENNIS

ABU DABI, Émirats arabes unis – Sofia Kenin ouvre sa saison avec une victoire de 7-6 (4), 6-2 sur la Chinoise Yang Zhaoxuan au premier tour de l’Open d’Abu Dhabi. L’Argentine Nadia Podoroska, qui s’est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros l’an dernier, a perdu 6-3 et 6-3 lors de son affrontement avec l’Espagnole Sara Sorribes Tormo. 200 mots. EXPÉDIÉ.

—DOPING-YASTREMSKA: La joueuse de tennis ukrainienne Dayana Yastremska est suspendue pour dopage. EXPÉDIÉ.

__

