Vendredi 13 novembre 2020.

L’éditeur à son tour est Jesús Sierra jusqu’à 2000 GMT. Après cette période, Luis Ruiz prend le relais, tous deux à Mexico.

FOOTBALL

MONDE COLOMBIE-URUGUAY

BARRANQUILLA, Colombie – Avec plusieurs absences importantes dans les deux campus, la Colombie et l’Uruguay se rencontrent au stade Metropolitano pour la troisième journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022. La Colombie n’aura pas d’attaquant Radamel Falcao et l’Uruguay jouera sans le milieu de terrain Federico Valverde. 450 mots. Avec AP Photos. ÉDITEURS: Jeu prévu à 20h30 GMT.

MONDE CHILI-PEROU

SANTIAGO – Affaiblis par les blessures et les effets du coronavirus, le Chili et le Pérou ont hâte de quitter le bas du classement après avoir ajouté seulement un point sur six possibles lors des deux premières dates. 450 mots. Avec AP Photos. ÉDITEURS: Jeu prévu à 23h00 GMT.

MONDE BRÉSIL-VENEZUELA

SAO PAULO – Le Venezuela visite le Brésil invaincu pour un affrontement au stade Morumbi qui semble inégal sur le papier. La Vinotinto arrive complet après des revers consécutifs contre la Colombie et le Paraguay, tandis que Verdeamarela mettra en vedette sa figure Neymar, qui souffre toujours d’une blessure à la cuisse gauche. 450 mots. Avec AP Photos. ÉDITEURS: Jeu prévu à 00h30 GMT.

ESPAGNE-MORATA

BARCELONE – À son retour dans l’équipe nationale espagnole pour la première fois en un an, Álvaro Morata estime que ce n’est qu’une question de temps avant que l’équipe ne résout ses problèmes offensifs. L’Espagne n’a marqué que deux buts lors des quatre derniers matchs, une chute qui comprenait une défaite inattendue 1-0 en Ukraine le mois dernier qui a mis fin à la séquence de 13 matchs officiels de l’équipe espagnole sans perdre. Par Joseph Wilson. 556 mots. Avec AP Photos. ENVOYÉ.

CONGRÈS BOLIVIE-FBF

LA PAZ – Le comité exécutif de la Fédération bolivienne de football prépare un congrès virtuel pour élire le nouveau président de l’organisation après que le leader qui occupait temporairement le poste ait été appréhendé la veille alors qu’il regardait le match entre la Bolivie et l’Équateur lors des tours de qualification Coupe du monde Qatar 2022. Par Paola Flores. 353 mots. Avec AP Photos. ENVOYÉ.

CORONAVIRUS-EUROPE

NON RÉCLAMÉ – Plusieurs clubs européens et équipes nationales signalent un certain nombre de cas de coronavirus dans leurs rangs, notamment l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah et le défenseur suédois Carl Starfelt, qui joue pour le club russe Rubin Kazan. 347 mots. Avec AP Photos. ENVOYÉ.

SANCTIONS CORONAVIRUS-UEFA

NYON, Suisse – L’UEFA inflige des amendes à trois clubs de la Ligue des champions, deux de la Ligue Europa et trois fédérations nationales pour avoir enfreint les règles établies pour protéger les supporters dans les stades pendant la pandémie de coronavirus. 353 mots. Avec AP Photos. ENVOYÉ.

LEVERKUSEN-PALACIOS

LEVERKUSEN, Allemagne – Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Exequiel Palacios, sera absent pendant environ trois mois après avoir subi une fracture de trois vertèbres pendant son séjour avec l’Argentine. Palacios a été remplacé après avoir reçu un genou dans le dos de l’attaquant paraguayen Ángel Romero alors que les deux se disputaient un ballon jeudi. 214 mots. ENVOYÉ.

MOTORISATION

F1-GP TURQUIE

ISTANBUL – Max Verstappen signe le meilleur temps lors de la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Turquie de Formule 1 alors que la vitesse s’est améliorée après une première séance lente sur une piste glissante. Le Red Bull Dutchman est quatre dixièmes de seconde plus rapide que Charles Leclerc de Ferrari et 0,58 seconde de mieux que Valtteri Bottas. 365 mots. Avec AP Photos. ENVOYÉ.

BASE-BALL

MARLINS-NG

MIAMI – Kim Ng devient la femme la mieux classée dans les opérations sportives dans une équipe de la Major League lorsqu’elle est embauchée comme directrice générale des Miami Marlins. Ng a 21 ans d’expérience en gestion de ligues majeures pour les White Sox, Yankees et Dodgers. Par Stephen Wine. 405 mots. Avec AP Photos. ENVOYÉ.

FRAIS DE BON DROGUE

FREEHOLD, NJ, États-Unis – L’ancien lanceur des New York Mets, Dwight Gooden, est condamné à un an de probation dans le cadre d’une arrestation pour drogue en 2019 dans le New Jersey. Gooden a comparu devant le juge en une procédure virtuelle jeudi. Il avait plaidé coupable en août 2019 à une accusation de possession de cocaïne suite à une arrestation routière en juin de la même année. 281 mots. Avec AP Photos. ENVOYÉ.

NFL

PAUL HORNUNG-DECESS

LOUISVILLE, Kentucky, États-Unis – Paul Hornung, le brillant «Golden Boy» des Green Bay Packers dont la capacité unique à générer des points en tant que porteur de ballon, receveur, quart-arrière et botteur a contribué à transformer l’équipe en une dynastie de la NFL, décède à 84 ans. 362 mots. Avec AP Photos. ENVOYÉ.

BOXE

QATAR-PACQUIAO-CRAWFORD

LONDRES – Alors qu’il se prépare à accueillir la Coupe du monde 2022, le Qatar va après un match de boxe engageant et de grande renommée. Le promoteur Bob Arum s’est entretenu avec les autorités du Quatari au sujet de la tenue d’un match d’unification du titre mondial des poids welters entre Manny Pacquiao et Terence Crawford dans le pays arabe. Par Neil Barker et Rob Harris. 313 mots. Avec AP Photos. ENVOYÉ.

ALTETISME

DOPAGE-MANANGOI

MONACO – Le coureur et ancien champion du monde Elijah Manangoi reçoit une suspension de deux ans pour avoir échappé aux tests de dépistage de drogues et manquera les Jeux olympiques de Tokyo. Le Kenyan Manangoi, qui a remporté la médaille d’or du 1500 mètres aux championnats du monde 2017, n’a pas participé à trois tests de dopage en moins de six mois l’année dernière. 253 mots. ENVOYÉ.

__

Si vous avez des questions sur les dépêches envoyées ou des demandes de couverture de l’actualité, vous pouvez appeler le (212) 621-1645 ou écrire à sports@ap.org. Pour toute question concernant les photographies, veuillez appeler le (5255) 3300-7640 ou envoyer un courriel à latamphotodesk@ap.org