Vendredi 15 janvier 2021

L’éditeur à son tour est Jesús Sierra jusqu’à 2000 GMT. Luis Ruiz à partir de ce moment-là, tous deux à Mexico.

FOOTBALL

BARCELONE-PRESIDENT

BARCELONE – Les élections présidentielles du club de Barcelone, prévues pour le 24 janvier, ont été reportées à la suite de mesures visant à enrayer la pandémie de coronavirus, a annoncé l’équipe vendredi. 291 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

CORONAVIRUS-CLUBS DANS LE MONDE

ZURICH – Les restrictions imposées par les autorités néo-zélandaises en raison de la pandémie de coronavirus ont fait passer la Coupe du monde des clubs du mois prochain de sept équipes à six. Auckland City informe la FIFA qu’elle ne pourra pas représenter l’Océanie dans le tournoi qui se jouera au Qatar en raison de “la pandémie COVID-19 et des mesures de quarantaine associées requises par les autorités néo-zélandaises”. 213 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

JEUX OLYMPIQUES

TOKYO-FUTUR

TOKYO – Le ministre japonais Taro Kono note que “tout peut arriver” en ce qui concerne les Jeux olympiques de Tokyo reportés, ce qui a soulevé de nouveaux doutes sur un événement qui devrait commencer dans un peu plus de six mois. Par Stephen Wade. 490 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

AGRESSION GRÈCE-SEXUELLE

ATHÈNES – Championne olympique La marinière grecque Sofia Bekatorou accuse un responsable de la fédération de l’avoir agressée sexuellement en 1998 lors des préparatifs des Jeux olympiques de Sydney. 189 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

TENNIS

AUSTRALIE

AUCUNE PROVENANCE – Victoria Azarenka, double championne de l’Open d’Australie, est l’une des premières à arriver à Melbourne sur l’un des 15 vols affrétés qui transporteront joueurs et juges vers la ville pour le premier tournoi du Grand Chelem de l’année. Les charters et l’arrivée anticipée font partie des tentatives de la Fédération australienne de tennis pour que le tournoi ait lieu malgré l’interdiction des vols internationaux vers le pays. Par Dennis Passa. 437 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

FAIRE DE LA MOTO

DAKAR-RALLY DECAY

YIDDA, Émirats arabes unis – Un concurrent du Rallye Dakar qui a été grièvement blessé dans un accident de moto est décédé à bord d’un vol médical entre l’Arabie saoudite et la France. Pierre Cherpin est décédé lors de son transfert de Djeddah à Lille jeudi soir, quatre jours après son accident lors de la septième étape de la compétition. 183 mots. EXPÉDIÉ

NATATION

DOPING-SUN YANG-APPEL

GENÈVE – La Cour suprême suisse explique les raisons pour lesquelles elle a ordonné un nouveau procès pour le champion olympique de natation Sun Yang dans une affaire de dopage, invoquant les préjugés d’un des juges impliqués sur la Chine liés à la consommation de viande de chien . Le mois dernier, les juges fédéraux ont renvoyé l’affaire pour une deuxième audience devant le TAS, qui avait précédemment imposé une suspension de huit ans contre Sun pour violation des protocoles antidopage. Par Graham Dunbar. 453 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

BASE-BALL

—AZULEJOS-R.RENCEMENT: Le voltigeur dominicain Teoscar Hernández accepte un contrat de 4 325 000 dollars pour un an avec les Blue Jays de Toronto, qui parviennent également à s’entendre pour trois millions de dollars pour une saison avec le droitier Ross Stripling. EXPÉDIÉ

—MARLINS-HIRING: L’arrêt-court cubain Yiddi Cappé, 18 ans, fait partie des 11 joueurs de quatre pays qui ont signé avec les Marlins de Miami pendant la période d’acquisitions internationales des ligues majeures. EXPÉDIÉ

NFL

JETS-SALEH

NEW YORK – Les Jets de New York cherchaient un leader, quelqu’un capable de générer de la respectabilité dans une franchise frustrée désireuse de disputer les séries éliminatoires. Ils pensent avoir trouvé quelqu’un à Robert Saleh. Les Jets parviennent à un accord de principe avec le populaire et énergique coordinateur défensif des 49ers de San Francisco pour devenir leur nouvel entraîneur-chef. Par Dennis Waszak Jr. 690 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

BASKETBALL

NETS-IRVING

NEW YORK – La NBA impose une amende de 50000 dollars à Kyrie Irving pour avoir enfreint les protocoles de santé et de sécurité pour COVID-19 établis par la ligue et a noté que le gardien des Brooklyn Nets pourrait rejoindre les activités de l’équipe à partir du Samedi. Par Brian Mahoney. 369 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

CORONAVIRUS-NBA

PAS DE SOURCE – Cela a été une semaine difficile pour la NBA, qui a dû reporter 11 matchs depuis dimanche en raison de tests COVID-19 positifs de certains joueurs et d’expositions potentielles déterminées par la recherche des contacts. L’utilisation correcte des masques faciaux fait partie de la vie aujourd’hui, pas seulement en NBA, dans le cadre des efforts visant à freiner la propagation du coronavirus. Et cela inclut les entraîneurs. Par Tim Reynolds. 389 mots. Photos AP. EXPÉDIÉ

Jeux NBA d’aujourd’hui (heure de l’Est)

Orlando à Boston, 19h30

Dallas à Milwaukee, 19h30

Chicago à Oklahoma City, 20 h

New York à Cleveland, 19h30

Memphis au Minnesota, 20 h

Atlanta à Utah, 21 h

Los Angeles (Clippers) à Sacramento, 22 h

La Nouvelle-Orléans à Los Angeles (Lakers), 22 h

