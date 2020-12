. / EPA / ANGELO CARCONI

Rome, 27 décembre . .- L’Italie a administré ses trois premiers vaccins contre le covid-19 à 7h20 aujourd’hui au personnel de santé de l’hôpital Lazaro Spallanzani de Rome, a rapporté ce centre.

Les premières à recevoir le vaccin en Italie ont été Maria Capobianchi, biologiste en charge du laboratoire de virologie qui, en février dernier, a isolé le coronavirus pour la première fois; l’infirmière Claudia Alivernini et l’assistant social Omar Altobelli.

Les 9 750 doses de vaccins Pfizer qui étaient destinées à l’Italie sont arrivées ce samedi à Rome escortées par les carabiniers de Belgique et plus tard une partie a été distribuée dans toutes les régions où elles seront également vaccinées aujourd’hui.

«Aujourd’hui, l’Italie se réveille. C’est la Journée des vaccins. Cette date nous restera pour toujours. Commençons par les agents de santé et les groupes les plus vulnérables, puis étendons la possibilité d’obtenir l’immunité à l’ensemble de la population. Et vaincre définitivement à ce virus », a écrit le Premier ministre Giuseppe Conte sur Twitter.

Le ministère de la Santé a précisé que les doses de vaccin livrées à tous les pays européens avant le 27 décembre sont “symboliques” et que la distribution effective commencera à partir de la semaine du 28 décembre et environ 470 mille doses arriveront en Italie chacune la semaine.