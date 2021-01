. / EPA / MARCO OTTICO / Archives

Rome, 24 janvier . .- L’Italie a enregistré 299 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, la plus petite augmentation en près d’un mois, et a enregistré 11629 nouvelles infections, conformément aux dernières semaines, a confirmé aujourd’hui le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien.

Au total, 2466813 personnes ont contracté le virus en Italie depuis le début de l’urgence sanitaire à la mi-février de l’année dernière.

Le bilan des décès s’élève à 85 461 personnes, les 299 dernières confirmées entre hier samedi et aujourd’hui, la plus faible augmentation depuis le 27 décembre (298).

Les 11 629 nouvelles infections ont été détectées grâce à un nombre élevé de tests, environ 216 000, puisque des tests antigéniques sont également réalisés dans le pays.

Ces données ont été considérées en Italie comme la confirmation que les restrictions de Noël ont fonctionné, car elles ont empêché les infections de se propager comme cela s’est produit dans la deuxième vague.

Ce dimanche, les patients en réanimation ont augmenté et il y en a actuellement 2 400, quatorze de plus qu’hier.

En général, la pression dans les hôpitaux italiens diminue. Sur les 499 278 personnes atteintes du virus à l’heure actuelle, la grande majorité reste isolée à domicile avec peu ou pas de symptômes, tandis que 23 709 sont admises, 80 de moins qu’hier samedi.

Au fur et à mesure de l’avancement de la campagne de vaccination et à ce jour, 1 370 449 doses ont été fournies en Italie et 93 662 personnes ont déjà reçu les deux doses de Pzifer et sont entièrement vaccinées.

À cet égard, le gouvernement italien a annoncé une action en justice contre Pfizer et BioNtech pour réduction des lots de vaccins envoyés et le fera également avec Astrazeneca s’il viole les contrats et envoie moins que ceux convenus après avoir reçu le feu vert de l’Agence européenne. du médicament.