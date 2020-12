. / EPA / MASSIMO PERCOSSI / Archives

Rome, 21 décembre . .- L’Italie a imposé aujourd’hui des limitations aux voyages entre les régions, à quelques exceptions près, une mesure visant à freiner la propagation du coronavirus et avec laquelle le pays commence à se préparer à l’accouchement de Noël cette semaine.

Le gouvernement italien a réalisé «le sacrifice» de limiter la mobilité au cours de cette semaine au cours de laquelle le Noël apprécié commencera et les premières restrictions, les plus légères, entreront en vigueur dès ce lundi 21 décembre.

Désormais, tout déplacement entre les régions du pays, ainsi que depuis ou vers les provinces autonomes de Bolzano et Trente (nord), est interdit si ce n’est pour des raisons de stricte nécessité, de travail ou de retour au lieu de résidence.

Il est également interdit de changer de région pour rejoindre les résidences secondaires.

De cette façon, les Italiens ont commencé le voyage de retour chez eux depuis le week-end dernier, dernière possibilité légale de le faire, notamment du nord industrialisé au sud.

Pour cette raison, ces jours-ci, il a été pratiquement impossible de trouver un billet de train disponible et les rares qui restaient étaient à des prix élevés.

La date limite pour rentrer chez soi est le mercredi, car le lendemain, 24 décembre, veille de Noël, le pays sera confiné pour le reste de la semaine, jusqu’à dimanche.

Le gouvernement a ordonné l’éclair des grands jours de Noël et de sa veille. Ainsi, les 24, 25, 26, 27 et 31 décembre et les 1er, 2, 3, 5 et 6 janvier, vous ne pourrez quitter votre domicile que pour des besoins de travail avérés, d’urgence ou de santé et voyager entre les différentes régions.

Cependant, il y aura une exception à ces règles: les jours de fermeture, les visites familiales seront autorisées, mais seulement si un maximum de deux personnes voyagent dans la même commune, ainsi que les enfants de moins de 14 ans, qui ne sont pas comptés.

Le reste des jours (seulement les 28, 29 et 30 décembre et 4 janvier), les restrictions seront moins sévères: les Italiens pourront circuler dans leur ville et s’ils vivent dans une ville de moins de 5000 habitants ils pourront partir de celui-ci dans un rayon de 30 kilomètres, mais sans possibilité de visiter les capitales provinciales.

Dans tous les cas, jusqu’au jour de l’Épiphanie, le 6 janvier, le couvre-feu restera en vigueur dans tout le pays, qui commence à 22h00 heure locale (21h00 GMT) et se termine à 5h00.

Avec toutes ces mesures, entre autres, l’Italie tente de garder le virus à distance, étant donné qu’elle continue d’enregistrer des niveaux élevés de contagion malgré les limitations décrétées en début de mois.

Le dernier bulletin du ministère de la Santé, dimanche, fait état de 15 104 personnes infectées au cours des dernières vingt-quatre heures, tandis que 352 ont perdu la vie, ce qui porte à 68 799 le nombre de morts depuis février dernier.

En revanche, la nouvelle variante du virus située au Royaume-Uni, une souche qui a déjà atteint l’Italie, est également préoccupante.

Les autorités sanitaires italiennes ont confirmé dimanche soir le cas d’un sujet infecté par la même mutation de coronavirus détectée au Royaume-Uni.

Le patient et son partenaire étaient arrivés en Italie “ces derniers jours” avec un vol atterri à l’aéroport romain de Fiumicino et ont été placés en isolement. Les médias rapportent que c’est une femme et qu’elle a une «forte charge virale».

Dans tous les cas, l’Italie a suspendu tous les vols en provenance du Royaume-Uni jusqu’au 6 janvier et interdit l’entrée à tous ceux qui sont passés par ce pays au cours des deux dernières semaines.

Ceux qui se trouvent déjà sur le territoire national devraient passer le test dès que possible.