. / EPA / Telenews

Rome, 24 décembre . .- L’Italie commence ses jours d’enfermement à partir d’aujourd’hui pour éviter les foules à Noël avant une courbe de contagion qui ne diminue pas ce qui était attendu et avec environ 15 000 cas quotidiens.

Le gouvernement a décrété qu’à partir d’aujourd’hui jusqu’au 27 décembre, puis du 31 au 6 janvier, toute l’Italie, et pas seulement certaines régions, sera dans la zone rouge et qu’il ne sera pas possible de quitter son domicile sans raison justifiée de travailler, pour faire du shopping ou en cas d’urgence et tous les magasins ont été fermés à l’exception des pharmacies et des supermarchés.

La mobilité entre les communes et les rassemblements familiaux de masse ne sont pas autorisés non plus, mais à ces dates une exception a été introduite pour permettre les visites aux proches, seulement deux personnes supplémentaires du noyau familial (sans compter les enfants de moins de 14 ans).

Pour cette raison, les points de contrôle ont été intensifiés à la fois dans les centres-villes et sur les routes de sortie. Les gens devront apporter une déclaration prouvant les raisons de leur mobilité.

Comme pour le blocage sévère de mars, toutes les activités non essentielles seront fermées et les bars et restaurants ne pourront ouvrir que pour le service à emporter.

Le déplacement vers des résidences secondaires dans la même région a été autorisé.

Il est permis de pratiquer des sports «à proximité de chez soi et pour autant que la distance d’au moins un mètre soit respectée et avec obligation de porter un masque».

Parmi les justifications on peut également inclure celle d’aller à la messe du Coq aujourd’hui qui a été avancée dans l’après-midi pour pouvoir respecter le couvre-feu qui commence à 22 heures dans tout le pays.

Ceux qui enfreignent les restrictions s’exposeront à des amendes allant de 400 à 1 000 euros et, dans le cas d’activités commerciales, à une fermeture de 5 à 30 jours.

La courbe d’infection covid “reste figée et la relation entre les positifs et les tests n’a jamais été aussi faible depuis le 20 octobre dernier”, a expliqué le commissaire extraordinaire nommé par le gouvernement à l’urgence, Domenico Arcuri, ce mercredi lors d’une conférence. presse”.

«95,5% des patients sont en isolement à domicile et sont traités à domicile, seuls 0,4% des personnes infectées sont en réanimation», a déclaré Arcuri, qui a ajouté que «les chiffres ne devraient pas nous rassurer mais ils devraient montrez-nous la voie pour les prochains jours, plus de sacrifices sont nécessaires, continuez à être prudent et prudent, patient et responsable. “

L’Italie a atteint 70000 décès par coronavirus ce mercredi après avoir ajouté 553 décès supplémentaires.

Ces chiffres font de l’Italie le cinquième pays avec le plus de décès dus au virus au monde, après les États-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique, selon l’Université américaine Johns Hopkins.

En revanche, les infections se multiplient en Italie, avec 14 522 nouvelles infections le dernier jour, la plus forte augmentation depuis dimanche, bien qu’avec plus de tests effectués, plus de 175 000. Au total, 1 991 278 ont contracté le virus dans le pays depuis le début de la pandémie.