Le gouvernement italien a officiellement annoncé ce samedi son nouveau versement d’aide économique aux entreprises et aux travailleurs de tout le pays après le nouveau confinement décrété dans quatre autres régions en raison de l’augmentation des infections à coronavirus.

Parmi les mesures se démarquent des exonérations fiscales, des prêts spéciaux et de nouveaux mécanismes d’assistance tels qu’une contribution supplémentaire pour la garde d’enfants aux familles touchées par la fermeture d’écoles.

Le gouvernement n’a pas débloqué le montant total de ces aides, mais on estime qu’il pourrait être d’environ 2500 millions d’euros, tel que rapporté par l’agence de presse italienne ANSA.

Ce paquet de mesures s’ajoute à un précédent, approuvé le 27 octobre, pour une valeur de 5,4 milliards d’euros.

L’annonce intervient après que le pays a enregistré vendredi dernier un nouveau record quotidien d’infections: 37 809 au cours des dernières 24 heures. À cet égard, Le Premier ministre italien Giuseppe Conte, a comparé la pandémie à un train qui doit être arrêté pour qu’il «ne nous écrase pas».

En outre, hier, le ministère de la Santé a également signalé 445 décès.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 862681 positifs et 40638 décès dans le pays.

Jusqu’au moment, 322925 personnes ont vaincu la maladie, avec 10500 d’entre eux libérés vendredi dernier, alors qu’il y a encore 499118 cas actifs. La Lombardie, la région la plus touchée, a ajouté 9 934 autres positifs, tandis que Le Piémont a enregistré 4 878 nouvelles infections et la Campanie 4 508 autres.

Depuis hier, La Lombardie, le Piémont, la Vallée d’Aoste et la Calabre passent par un nouveau confinement, un peu plus doux qu’en mars, après avoir été considéré à risque par le gouvernement dans ce deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

Actuellement, L’Italie est divisée en trois, avec des régions jaune, orange et rouge, selon les indicateurs de danger que le gouvernement gère et qui ont déchaîné les critiques de tous les présidents régionaux.

Probablement ce samedi, après avoir analysé le nouveau rapport hebdomadaire de l’Institut Supérieur de la Santé, d’autres régions pourraient modifier leurs indicateurs de danger.

Selon des experts travaillant en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, La Campanie, la Vénétie, la Ligurie et la Toscane pourraient passer de la zone jaune, qui maintient toujours les restrictions les plus légères, à la zone orange.

Avec ce nouveau confinement doux, comme on l’a appelé, dans les régions considérées comme rouges, les magasins, restaurants et bars n’ouvriront pas.

C’est interdit voyager dans d’autres régions et quitter la maison Sauf pour aller travailler, emmener les enfants à l’école ou pour des raisons urgentes ou de santé.

Les supermarchés et les magasins de base, les usines et autres activités telles que les coiffeurs, les tabacs, les pharmacies et les kiosques, ainsi que les crèches et les écoles réservées à l’enseignement primaire sont maintenus ouverts.

Face aux protestations des présidents régionaux, le Le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a critiqué “que certains gouverneurs, au lieu d’assumer leur part de responsabilité, tentent d’ignorer la gravité des données sur leurs territoires”.

