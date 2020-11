Lundi, photo du Premier ministre italien Giuseppe Conte s’exprimant devant le Parlement à Rome. 2 novembre 2020. REUTERS / Remo Casilli

Par Angelo Amante et Gavin Jones

ROME, 2 novembre (.) – L’Italie resserrera les restrictions contre le COVID-19 mais tentera d’éviter un verrouillage national, a déclaré lundi le Premier ministre Giuseppe Conte, alors que les infections, les décès et l’occupation aux États-Unis sont à nouveau en hausse. les hôpitaux.

Conte a déclaré au Parlement que des mesures plus strictes, y compris des limites de voyage entre les régions les plus durement touchées par la pandémie et les couvre-feux, sont désormais nécessaires pour empêcher le virus de réapparaître.

Le nombre quotidien d’infections en Italie a augmenté de 10 depuis le mois dernier et a atteint environ 30 000 nouveaux cas ces derniers jours, tandis que les hospitalisations, le taux d’occupation des unités de soins intensifs et les décès augmentent également considérablement.

“Malgré nos efforts (…) l’évolution de l’épidémie ces derniers jours est préoccupante”, a déclaré Conte, avertissant que les unités de soins intensifs seront débordées dans 15 des 20 régions d’Italie d’ici le mois prochain. à moins que des mesures plus strictes ne soient prises.

“Nous devons intervenir avec des mesures plus sévères”, a déclaré le Premier ministre à la Chambre des députés, ajoutant que le pays sera divisé en trois zones en fonction du niveau de risque, car certaines zones seront soumises à des restrictions plus drastiques que d’autres.

L’Italie, premier pays d’Europe touché par le virus en début d’année, a enregistré plus de 38 000 décès depuis fin février, le deuxième chiffre le plus élevé du continent après le Royaume-Uni.

Les mesures les plus récentes seront incluses dans un décret gouvernemental qui sera publié dans les prochains jours, le quatrième règlement du genre adopté en moins d’un mois, car Conte a progressivement resserré les restrictions pour enrayer l’épidémie, mais sans grand succès.

Le Premier ministre n’a pas fourni de détails sur les mesures qui seront imposées dans les zones les plus touchées, mais a déclaré que les restrictions les plus fortes au niveau national incluraient la fermeture des centres commerciaux le week-end et la réduction de 80% de la capacité des transports publics. 50%.

