. / EPA / JESSICA PASQUALON

Rome, 14 nov . .- La deuxième vague de la pandémie de coronavirus en Italie connaît actuellement un «ralentissement» qui doit encore être renforcé mais qui montre que les mesures imposées fonctionnent, ont défendu aujourd’hui les experts qui conseillent le gouvernement.

Le président du Conseil supérieur de la santé, Franco Locatelli, a expliqué lors d’une conférence de presse qu’hier, pour la quatrième journée consécutive, il y avait eu une réduction des admissions en réanimation et aussi une contraction du taux de transmission du virus.

“Cela indique que la stratégie mise en œuvre fonctionne et qu’il y a un ralentissement qui, de toute évidence, n’a pas encore été confirmé”, a-t-il déclaré.

Ce ralentissement de la progression de la pandémie ne signifie cependant pas que la courbe se resserre, a prévenu le président de l’Institut supérieur de la santé, Silvio Brusaferro.

“Le nombre d’infections est toujours important et nous ne devons donc pas baisser la garde”, a-t-il exhorté.

Le directeur de la prévention du ministère de la Santé, Gianni Rezza, a évoqué “une apparente tendance à la baisse” du taux de transmission du virus mais a souligné qu’en tout cas il faut deux semaines pour le confirmer.

L’Italie a enregistré 40 902 nouvelles infections entre jeudi et vendredi, le chiffre le plus élevé de toute la crise, bien que maintenant de nombreux autres tests soient en cours, et en plus 550 personnes ont perdu la vie en une journée.

Ce sont des chiffres très élevés qui montrent la vitesse d’avancement du virus, surtout si l’on tient compte du fait qu’à la fin du mois de septembre, il y avait moins de deux mille cas par jour.

Pour enrayer le virus, le gouvernement a décrété -en principe- jusqu’au 3 décembre un couvre-feu national entre 22h00 et 5h00 (21h00-16h00 GMT), a limité les heures de restaurant et a fermé les cinémas, les théâtres, gymnases ou piscines.

Mais surtout, il a imposé un système avec trois niveaux de restrictions au niveau régional – rouge, orange et jaune – pour imposer les plus sévères aux territoires les plus touchés et éviter une fermeture totale du pays, qui pénaliserait les moins infectés.

Les régions «rouges» sont pratiquement confinées, moins sévères que oui qu’au printemps dernier. Actuellement, il existe sept régions à ce niveau: la Lombardie, le Piémont, la Vallée d’Aoste, la Toscane, le Trentin-Haut-Adige (nord) et le sud de la Campanie et de la Calabre (cette dernière en raison de son système hospitalier précaire).

L’objectif de l’Exécutif national est d’arrêter la pandémie dans tout le pays au mois de décembre pour sauver Noël.