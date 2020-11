Les Huichols ne célèbrent pas le Jour des Morts, cependant ils conservent une cérémonie dédiée à la personne qui vient de mourir et qui consiste en un rituel «d’initiation ou de transition aux enfers.

Survivants de la conquête et de l’extermination spirituelles, les Huichols représentent le sédiment de la race indigène la plus pure. Ils sont les dépositaires des traditions quant à leur origine, qu’ils ont réussi à préserver au fil des siècles.

Ils continuent à adorer leurs dieux; son peyotl sacré et puissant: dieu soleil, dieu cerf, dieu maïs; père et seigneur de tous les signes, hallucinations et engendrent la vie et la mort. Ils entretiennent des liens forts de connexion avec leur environnement naturel, ce qui les aide à entrer en contact avec leurs divinités ancestrales.

D’une beauté énigmatique, l’art Huichol cache des symbolismes inattendus dans ses créations, techniques et matériaux, qui nous emmène dans un univers où chaque création acquiert une dimension cosmogonique, établissant un lien entre le sacré et le profane

Cosmogonie et religion

Les Huichols ont leur propre conception de leur origine et de leur histoire, où leur mémoire collective renvoie à ces événements qui ont une signification cosmique. Pour eux, l’histoire «cosmique ou vraie» se retrouve incarnée dans les mythes, dans l’art et dans toutes les manifestations symboliques du peuple.

L’une des principales caractéristiques de leur religion est l’association entre le maïs et le cerf, symboles de la nourriture vitale, et le peyotl, qui est le moyen le plus important de transcender le monde profane, et la manifestation matérielle la plus évidente du sacré. . Leur mythologie en général fait référence à ces éléments, c’est pourquoi les rituels, les fêtes, l’organisation matérielle et temporelle de la vie tournent souvent autour d’eux. Les dieux sont considérés comme des ancêtres, tandis que les parents décédés peuvent devenir semi-divinisés.

Décès

La mort représente ainsi un lien de plus avec le sacré, un monde qui par excellence est celui des mythes et des dieux, et tout ce qui entre en contact avec eux est de même sacré; comme le mara ?? akate (pluriel de maraakame), chargé de s’occuper des objets du culte dans les temples lors des cérémonies ou les peyoteros qui participent au pèlerinage à Wirikuta.

Les dieux sont aussi appelés “ancêtres” et il est courant qu’ils soient désignés par un terme familier: père Soleil, notre grand-père Feu, arrière-grand-père Deertail, nos Mères de l’eau, notre mère Terre, notre arrière-grand-mère Croissance.

Les familles construisent des ririkis (petits sanctuaires où sont conservés des objets rituels) pour leurs morts et leurs dieux. Ainsi, les Huichols vivent intégrés dans ce monde sacré, car non seulement ils coexistent avec lui à travers une grande variété d’expériences mystiques, mais établissent également des relations de parenté très réelles entre un monde et un autre.

La conception wixaritari ou huichol de la mort est dans une certaine mesure similaire à celle d’autres groupes mésoaméricains, y compris les anciens Aztèques. Quand quelqu’un meurt, son âme entreprend un voyage difficile et rempli d’épreuves. Ils ne célèbrent pas le jour des morts; cependant ils conservent encore une cérémonie dédiée à la personne qui vient de décéder et qui consiste en un rituel d’initiation ou de transition vers la pègre ??

Ils ont la conviction qu’au moment de la mort, l’âme se détache du corps et repose sur la tête du défunt sous forme de coton, de fumée ou de vent. La mort représente pour eux un processus de purification, où l’âme doit passer par cinq niveaux pour descendre aux enfers. L’idée est que le premier endroit où l’âme rencontre ses ancêtres est devant un arbre amate.

Chez les Huichols, les corps des morts sont sacrés, mais «rituellement impurs et intouchables», et sont hors de contact physique et social commun. Le mythe de la mort ?? dans la culture wixarika, cela indique que tout contact avec les morts est interdit. Par conséquent, le retour de l’âme qui a été envoyée aux enfers n’est pas autorisé, après le rite de passage et d’adieu qui a lieu le cinquième jour de la mort.

Au bout d’un moment, le mort et la famille pleurent et se disent au revoir, car le moment est venu du dernier départ. En tout cas, les vivants ne perdent pas contact avec les morts, soit parce qu’il revient au bout de cinq ans, transformé en cristal de roche, soit parce qu’il reste dans le ranch des morts; Les membres de la famille peuvent toujours entrer dans le ririki pour l’adorer et y répondre.

PLUS SUR CE SUJET:

Une fleur pour chaque âme: l’impressionnante offrande du Jour des Morts au Palais National

“Idéalisation de l’ignorance et de la supercherie”: Lilly Téllez s’est moqué d’AMLO pour avoir fait un “clean”

Mysticisme et plaies ouvertes: c’est ainsi que s’est vécu le Jour des Morts sans précédent au milieu de la pandémie