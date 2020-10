LIVERPOOL (AP) – Diogo Jota a marqué le but décisif à la 85e minute et Liverpool est revenu par derrière pour battre West Ham United 2-1 samedi et grimper en haut du tableau, devant son rival local Everton.

Jota venait de se voir refuser un but par l’intervention du VAR lorsqu’il a rencontré une passe filtrée parfaite de Xherdan Shaqiri, également remplaçant, et a tiré au but.

Le milieu de terrain, arrivé de Wolverhampton cet été, compte désormais des buts en trois matchs consécutifs.

Liverpool s’est rallié après avoir été traîné à la 10e minute par un but de Pablo Fornals, Mohamed Salah marquant le point de penalty à la 42e minute après avoir été renversé dans la surface par Arthur Masuaku.

Le champion en titre a avancé de trois points sur Everton avec sa cinquième victoire en sept matchs.

Évitant une défaite, Liverpool a égalé un record de club avec 63 matches de championnat à domicile invaincus et a remporté 29 de ses 30 derniers matchs à Anfield.

Les problèmes de blessures de Liverpool à l’arrière ont forcé l’entraîneur Jürgen Klopp à donner à Nat Phillips, un défenseur de 23 ans prêté la saison dernière à Stuttgart, ses débuts en Premier ministre.

Dans le premier match de la journée, Kyle Walker a infligé à son club d’enfance Sheffield United une autre défaite en championnat, marquant d’un coup de canon à longue portée dans la première moitié du match pour donner à Manchester City une victoire 1-0.

L’arrière droit, qui a été l’un des rares joueurs de City à avoir constamment impressionné cette saison, a reçu une passe de Kevin De Bruyne en position centrale, avancé et a tiré bas de 30 mètres jusqu’au coin à la 28e minute.

Alors que City grimpe lentement sur le tableau après avoir lancé la saison une semaine après le reste de la ligue et après avoir perdu contre Leicester, United reste avant-dernier après sa sixième défaite en sept matchs.

City a dominé la possession, surtout en première mi-temps, mais a encore une fois manqué de définition en l’absence d’un attaquant naturel. Sergio Agüero et Gabriel Jesús sont blessés, ce qui signifie que Ferrán Torres a commencé comme un avant-centre improvisé.

Cela signifiait que Sheffield n’était jamais complètement hors compétition dans le match et que les hôtes avaient quelques bonnes chances d’égaliser en seconde période, John Lundstram tirant le premier au-dessus de la barre et Rhian Brewster bloqué par le gardien Ederson quand il tentait de tirer. Par dessus.

Walker a donc eu l’honneur de marquer le but décisif contre son club local, qu’il a rejoint à l’âge de 7 ans et avec lequel il a signé son premier contrat professionnel en 20098.

City a remporté trois de ses six matches de championnat au début de sa campagne pour remporter le titre de Liverpool.

Pendant ce temps, la refonte coûteuse de Chelsea avant la saison commence à porter ses fruits.

Deux des six acquisitions estivales du club – Hakim Ziyech et Timo Werner – ont marqué lors d’une victoire 3-0 contre Burnley trois jours après une victoire 4-0 en Ligue des champions au domicile de Krasnodar.

Et l’arrière remodelé de l’équipe a réalisé son quatrième blanchissage consécutif toutes compétitions confondues, soulignant la force de Chelsea des deux côtés du terrain alors qu’elle cherche à se battre pour le titre après avoir dépensé 300 millions de dollars.

L’arrière central Kurt Zouma a marqué l’autre but de Chelsea – son troisième de la saison – et l’équipe a grimpé à la quatrième place du tableau.

Burnley a perdu son cinquième match de six et reste dans la zone de relégation.