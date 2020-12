Liverpool, qui a battu Crystal Palace en visiteur (7-0), ce samedi de la quatorzième journée de Premier League, avec deux doublés du Brésilien Roberto Firmino et de l’Egyptien Mohamed Salah, a consolidé son leadership, avec cinq points d’avance sur Everton, qui a battu Arsenal (2-1).

Le troisième est Tottenham (25 points), avant d’accueillir Leicester dimanche (4e, 24 points).

A Londres, les buts du Japonais Takumi Minamino (3), du Sénégalais Sadio Mané (35), Firmino (44, 68), Jordan Henderson (52) et Salah (81, 84) ont donné une victoire facile à Liverpool, meilleure équipe du Premier ministre.

Face à la 12e place du tableau, Liverpool était favori, mais le match était une véritable démonstration des hommes de Jürgen Klopp, qui ont marqué sur presque tous leurs tirs entre les trois bâtons (8 au total).

Même l’entraîneur de Crystal Palace, le vétéran de 73 ans, Roy Hodgson, a préféré rire en s’asseyant sur son banc après le septième but.

“Nous allons passer un bon Noël”, a déclaré Klopp après le match. “La saison n’est pas finie, malheureusement, il nous reste encore quelques matches à disputer”, a ironisé le sélectionneur allemand pour préciser que la route est encore longue vers un nouveau titre en Premier League.

Liverpool a montré le niveau de l’équipe qui a dominé le championnat la saison dernière, terminant 18 points d’avance sur Manchester City.

– Confiance pour Firmino –

Et surtout, il a retrouvé Roberto Firmino, auteur d’un doublé, après son but décisif contre Tottenham à la dernière minute, mercredi.

L’attaquant brésilien, quelque peu éclipsé par le succès du Portugais Diogo Jota, a remis les choses à leur place.

Il a fait un contrôle en milieu de course et un tir avec l’extérieur, après un centre d’Andrew Robertson, pour 3-0 (43), et dans le 5-0 il a reçu une bonne passe de Mohamed Salah, avant de piquer le ballon par-dessus. du gardien (67).

Dès les premières minutes, on sentait que le match serait long pour les Londoniens.

A la minute 3, Sadio Mané et Takumi Minamino se sont amusés dans la surface, pour que les Japonais terminent le jeu de sang-froid (1-0).

Plus tard, le Sénégalais a augmenté le décompte d’un tir du pied à l’intérieur de la surface (2-0, 34).

Le capitaine Jordan Henderson, d’un tir lointain et placé, a terminé le match en début de seconde période et avec une illusion de retour (4-0, 51).

Et même Mohamed Salah, qui était entré au moment du match, a réalisé son doublé, d’une tête (6-0, 80) et d’un tir du gauche à l’équipe adverse (7-0, 83), pour offrir Liverpool leur plus large victoire à l’extérieur de leur histoire en Premier League.

– Voisins au sommet –

Avec cette performance, Liverpool a envoyé un message au début de cette période de Noël, sur leurs aspirations à renouveler le titre, dirigé entre autres vers Manchester City et Everton, qui ont répondu en ajoutant trois points heures plus tard.

Ses voisins d’Everton ont été classés deuxième grâce à une troisième victoire consécutive. A cette occasion, la victime était Arsenal de Mikel Arteta (15e), qui n’a pas fini de sortir du nid de poule.

Sans le Colombien blessé James Rodríguez, les Toffees ont profité d’un but contre son camp de Ron Holding (22) et d’un autre par le Colombien Yerri Mina (45). Entre les deux, l’Ivoirien Nicolas Pepe avait fait match nul pour les ‘Gunners’, sur penalty (35e).

“Les garçons se battent toujours. En ce moment, ils sont blessés”, a déclaré Arteta.

Toujours en tête du classement, Manchester City (6e) de Pep Guardiola a sauvé sa visite à Southampton (5e) avec une victoire par le minimum (1-0), qui maintient les «Citizens» à huit points de retard. les «rouges», mais avec un match de moins.

Raheem Sterling, une passe du Belge Kevin de Bruyne, a marqué le seul but du match pour Southampton, à la 16e minute. City a terminé son septième match des huit derniers sans encaisser de buts, bien qu’ils aient raté les absences de l’Argentin Sergio Agüero et par le Brésilien Gabriel Jesus.

“Nous avons eu une poussée en seconde période, mais nous n’avons pas pu marquer et nous étions sur le point de le payer”, a déclaré Guardiola à la BBC.

hap / psr-iga / dr