L’attaquant a un contrat jusqu’en 2023, mais un verrou pourrait compliquer son renouvellement

Il est l’un des grévistes les plus prometteurs de la planète. Depuis son arrivée à l’Inter, il a cessé d’être un futur projet star pour devenir une réalité. Et votre présence est requise par les équipes les plus importantes L’Europe .

Lautaro Martinez revient sur la scène publique pour sa continuité dans le club Milan. Est-ce que c’est l’ex Courses le contrat se termine dans 2023 et les dirigeants du Nerazzurro veulent étendre le lien pour garantir sa continuité avec le maillot de l’équipe du nord de l’Italie.

Cependant, l’intention du Bull (et de ses agents) est de inclure une clause de sortie dans une chiffre raisonnable éviter de futures négociations devant un éventuel intérêt d’une puissance européenne.

Comme ce fut le cas lors du dernier marché des transferts, le Barcelone avait exprimé son désir d’incorporer les Bahiense, mais la dure crise institutionnelle que les Blaugrana ont traversée, ainsi que la somme gourmande que les Inter ils ont fait oublier l’opération.

Au cours des dernières heures, le journal Corriere dello Sport a rapporté queIl y aura une rencontre entre les représentants du buteur et les managers de l’Inter diriger l’expansion du lien dans le club, mais la presse locale a assuré que déjà les différences entre les parties qui pouvaient compliquer l’accord ont été corrigées.

Dans sa dernière présentation par le Ligue des champions, Lautaro Martinez a mis fin à sa sécheresse marquante de cinq matchs non marqués et fêté un peu devant Real Madrid dans le match correspondant au troisième date de la phase de groupes de la compétition la plus convoitée du Vieux Continent.

La Bahiense a réduit les distances sur le tableau de bord après les buts de Karim Benzema Oui Sergio Ramos. En outre, il a fourni une assistance pour que Ivan Perisic établir l’égalité partielle, mais le résultat final était en faveur du Merengue quand Rodrygo scellé le 3 à 2 définitif pour le casting de Zinedine Zidane.

L’Argentin Je n’ai pas composé depuis le 13 octobre quand il a célébré un but avec l’équipe argentine contre Bolivie, dans le duel joué dans La paix à la deuxième date de Qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde au Qatar. Depuis, il a participé sans crier aux engagements que le Inter avant le Milan, le Borussia Mönchengladbach, le Gênes, le Shakhtar et le Parme.

Au total, cette saison, il a accumulé cinq buts en matches officiels: un avec l’Argentine, trois en Serie A et un en Ligue des champions.

