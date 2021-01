(@bycatalina)

Elle a commencé à la télévision comme une jeune fille, et pendant ces années, elle a construit une carrière montante qui semblait n’avoir aucun plafond. Cependant, Catalina Artusi Il a terminé son parcours artistique à 18 ans, et par amour. C’est arrivé quand j’ai rencontré le joueur de football d’alors Image de balise Juan Manuel Torres. De cette relation est née Bacco. Aujourd’hui, avec l’enfant impliqué, l’ancien couple a un conflit juridique féroce.

Artusi a vécu les miels du succès en Chiquititas, la bande créée par Cris Morena. Plus tard, il était dans Été 98, Floricienta et tant d’autres projets de Telefe. Cependant, sa vie d’acteur a commencé avant ces fictions. “J’ai commencé à six ans en Riche et célèbre. Avant même, j’étais dans une agence et faisais de la publicité », se souvient Catalina, aujourd’hui âgée de 30 ans.

“Saviez-vous que vous travailliez ou pour vous c’était un jeu?”

“C’était quelque chose que j’adorais faire.” Et en dépit d’être une fille, pour le prendre comme un jeu, je savais aussi que c’était un travail: c’est quelque chose pour lequel vous allez être payé pour le faire et que tout enfant sait. Avec l’argent que j’ai gagné, j’ai acheté la poupée qui me plaisait, tout ce que je voulais. D’une manière ou d’une autre, vous commencez à avoir des responsabilités, plus légères qu’une personne âgée, mais vous savez ce que c’est.

– De là, vous êtes allé à Chiquititas et votre nom était lié à ce roman. Votre mentor était-il Cris Morena?

“Oui, j’ai commencé avec elle.” J’étais là-bas pendant quelques années. J’étais même exclusif à Telefe; Maintenant, ce type de contrat n’est même pas conclu, à l’époque c’était plus courant.

“Es-tu toujours en contact avec cette portée de Chiquititas, de Été 98?

-Non. En contact pour discuter, pour parler souvent, non. Ce qui se passe, c’est que je suis parti parce que je suis allé vivre à l’étranger, à un âge super crucial, quand on est adolescent et que vous commencez à sortir, vous devenez amis, vous retournez travailler avec certains … Pensez que j’ai travaillé depuis 6 à 18. Oui, il y a des contacts via les réseaux, mais pas plus.

Catalina Artusi dans Chiquititas (Vidéo: YouTube)

“Avez-vous déjà souffert de la profession?”

– Je ne sais pas si le mot est souffrir, mais oui, il y avait quelque chose. C’est comme n’importe quel autre travail sur lequel vous passez beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses, comme ne pas avoir la scène que vous aviez en tête. En tout cas, à mon époque, il n’y avait pas tellement de programmes de potins, c’est ce qu’ils soulignent beaucoup. Et il m’est arrivé qu’en tant que fille, j’étais en retard jusqu’à mon propre anniversaire, ou pendant que tout le monde était en vacances, je travaillais. Mais bon, c’est comme tout dans la vie, les avantages et les inconvénients.

“As-tu choisi de rester à l’écart?”

– J’avais beaucoup travaillé, sans arrêt, et il m’est arrivé de tomber amoureuse: j’ai rencontré le père de mon fils, je suis partie vivre à l’étranger, et j’ai choisi de lui donner un endroit pour vivre une autre vie. En tant que fille, c’était toujours un travail acharné, une responsabilité et j’avais besoin de vivre quelque chose de plus normal comme avoir un partenaire et vivre au jour le jour, vivre seul, l’évolution. Je suis tombé sur beaucoup de choses dont je n’avais aucune idée de ce qu’elles étaient et je parie là-dessus. Ensuite, j’ai eu mon fils et j’ai choisi de ne pas trop m’exposer.

Catalina Artusi (Photo: Instagram)

– Si aujourd’hui la possibilité de revenir au médium apparaît, y penseriez-vous?

“Oui, je suis plus préparé là-bas aujourd’hui qu’avant.” Voyons voir, la télévision est très cruelle à tous égards. Cela semble facile, mais ce n’est pour personne. Vous devez être assez lâche pour ne pas vous soucier de ce qu’ils disent de vous, pour prendre soin de tout le monde. Je suis une personne normale, ordinaire et une bonne citoyenne, mais vous êtes constamment sous le microscope et vous devez savoir comment vous y prendre. Je suis à un moment où je retournerais au théâtre parce que j’aimais vraiment ça. J’ai commencé quand j’étais très jeune, je sais comment le faire et je me sens à l’aise.

“Êtes-vous avec votre marque de vêtements aujourd’hui?”

“Ouais, j’ai ma marque de souvenirs.” Je les conçois, j’y ai mis beaucoup d’efforts, je les ai même réalisés. Je suis devenu designer pendant un moment. Oui, je suis avec ça. Et je travaille avec ma famille de temps en temps.

Catalina Artusi et Bacco, son fils (Photo: Instagram)

– Recommanderiez-vous que votre fils commence à travailler à un si jeune âge selon votre expérience?

—Bacco a 10 ans. Je suis favorable à ce que mon fils fasse ce qui le rend heureux. A partir de là, je vais l’accompagner dans tout ce qu’il veut. C’est un skateur, c’est un génie. Dans tout ce qu’il voudra, je serai là pour le soutenir. D’après mon expérience, si vous voulez être acteur, je serai là pour vous accompagner. Je vais vous dire ce que je pense et ce que je ne veux pas.

– Ces derniers jours, la situation que vous avez vécue avec Bacco, avec le père qui l’a emmené, a été rendue publique. J’imagine votre désespoir.

“Juste maintenant, après une semaine, je suis plus calme.” Ce qui est sorti, je ne l’ai pas compris: c’étaient des parents et des amis désespérés de ce que j’étais, de tout.

–Comment la situation s’est-elle produite, depuis le début?

– Le père de mon fils l’avait pris et, à l’approche de la date où je devais l’apporter, des choses se sont passées. Comme si tout le voyage était bizarre, mais bon, j’ai essayé de me détendre, car puisque Bacco vit avec moi, quand il est avec son père, qui l’emmène une fois par an, j’essaye de leur donner de leur temps. Et quand il l’emmène à Corrientes, parce qu’il y habite, il l’emmène pendant un mois. Et cela s’étire toujours pendant quelques jours. L’année précédente, quelque chose de similaire s’était produit maintenant, mais après il s’était bien comporté. Il a bien fait les choses, mais cette année, il a tout fait de travers.

La demande d’aide qui a circulé sur les réseaux pour retrouver le sort du bébé (Photo: Instagram)

“Vous m’avez parlé d’un étrange voyage.” Comment l’avez-vous perçu?

“Quand le bébé va avec lui, je le laisse tranquille, je ne l’appelle pas tous les jours.” D’ailleurs, à la demande du père, qui me dit: “Che, tout va bien, essayez de ne pas l’appeler tous les jours car sinon, vous lui manquez.” Et je suis une mère qui respecte. Mais les choses se sont passées au milieu, comme il a sorti le téléphone portable que je lui avais donné, il a trouvé des excuses pour me dire où il était. Ça a empiré au cours des 15 derniers jours, que je ne le laisserais pas me parler sans sa présence, je mettais le haut-parleur pour écouter ce que je disais. Si nous parlions via Zoom, mon fils regarderait tout le temps sur le côté, des choses étranges. Ce n’était pas seulement qu’il ne voulait pas m’abandonner: toutes ces situations se sont produites avant cela. Des choses qui m’ont fait attendre le résultat …

«Vous êtes-vous rendu à Corrientes pour le chercher?

-Oui parce que mon fils, secrètement, me guidait. Je n’avais pas l’adresse, je n’avais rien. Seulement c’était à Corrientes, rien de plus. Du film, comme dans Recherche implacable. Avez-vous vu le film selon lequel la fille lançait des données par téléphone au père pour la retrouver? Mon fils me disait: «Je vis dans une tour appelée Murano»; “Je sors et je vois des plantes.” «Je vais à droite et vais sur la place, sur la place il y a une affiche de Saladix»; tout comme ça. ET avec ces données, je suis arrivé. J’avais coupé toutes sortes de communications avec lui. De temps en temps, il m’assistait parce que de l’autre côté ce sont des crétins, mais pas tellement. J’ai appelé dix fois et ils m’ont croisé une fois, et à ce moment-là, j’ai pu obtenir des informations de sa part. Alors je préparais l’itinéraire.

Catalina Artusi avec son ex, Juan Manuel Torres, et son fils, Bacco

“Comment était le moment où vous êtes arrivé?”

“J’y suis allé sans en informer le père.” Quand je suis arrivé, je l’ai appelé, je lui ai demandé de parler à mon fils, il m’arrive. ET Je lui dis: “Bacco, je suis en bas, viens en bas”. En fait, j’étais arrivé la veille, mais comme ils n’étaient pas là, j’ai attendu l’autre jour. Les policiers sont venus et m’ont menti; pour le logement, pour l’argent, je ne sais pas pourquoi, mais ils m’ont menti. Ils m’ont dit qu’ils avaient vérifié que le père avait présenté des papiers disant que je ne pouvais pas approcher mon fils. Voyons voir, et cela j’ai appris de l’expérience que j’ai eue: peu importe combien ils ont les papiers, ce qui était évidemment un mensonge, ces papiers n’existaient pas, ils ne pouvaient pas rendre le contact avec mon fils impossible. J’étais dans le couloir et mon fils était au premier étage: ils ne m’ont pas laissé monter, pas plus qu’ils n’ont laissé mon fils descendre. La police était complice. Je suis allé au 4e poste de police et ils n’ont pas voulu me donner les noms des officiers ou du commissaire, qui sont restés au téléphone pendant une heure avec le père de mon fils.

“Et qu’avez-vous fait à ce moment-là?”

“Mon fils est vieux, je ne voulais pas qu’il passe un mauvais moment, c’est pourquoi j’ai attendu.” Il m’a fallu une semaine pour récupérer mon fils. J’ai loué un appartement, mon père, qui était celui qui m’accompagnait, il l’a rebandonné, un génie. Savez-vous ce que c’est d’aller au commissariat, au tribunal, parce que nous sommes à la foire, lui (pour Torres) qui ne m’a pas assisté …? J’allais le chercher avec la police des femmes, parce que Dieu merci, il y a la police des femmes, car sinon aujourd’hui, je vous raconterais une autre histoire. Au moins, ils ont examiné nos droits en tant que femmes et les droits de nos enfants, et ils nous ont accompagnés. Parce qu’ils vous disent: “Nous ne pouvons rien faire”; “Eh bien, maintenant nous allons appeler”; “Le Seigneur n’assiste pas”; «Vous devez attendre 15 jours pour l’enquête», ces phrases et rien d’autre. thé attrape le désespoir … Je ne sais pas s’ils traversent mon fils (dans un autre pays) et l’emmènent n’importe où et personne ne fait rien. Il a fallu une semaine pour porter plainte, pour arriver plus tard au tribunal de la famille et faire rejeter mon dossier, car les plaintes avaient été mal formulées au Commissariat aux femmes. Ils m’ont dit que tout cela était criminel et bien sûr, ils m’ont interdit de voir mon fils. Il y a une loi, c’est un crime pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison. Et plus si c’est moins. J’ai donc dû recommencer.

– Il y a eu un message sur les réseaux à propos de l’enlèvement pour tenter de récupérer Bacco d’une autre manière.

-Oui. Et je ne veux pas mettre de tiers, mais la femme du père de mon fils avait beaucoup à faire: elle a bloqué mon téléphone, elle a bloqué toute ma famille. Elle était complice, parce que quand je suis arrivé, ils sont allés chez ses parents pour se cacher. Et pour mon fils, Je sais qu’ils parlaient de l’emmener ailleurs. Ce qui est sorti sur les réseaux sociaux a servi car il semble que sa famille y soit connue, son père est chanteur, et ils ont commencé à lui écrire sur les réseaux, pour tout lui dire, et ils ont dû apparaître.

– En fin de compte, vous avez pu rencontrer le bébé.

-Oui. Jusqu’à ce qu’ils me le donnent, il y a eu des moments où la réalité a dépassé la fiction. Parce qu’il ne faisait plus confiance à la police, ni à personne d’autre. Vous devenez frénétique parce qu’on vous ment tout le temps.

“Le père remplit-il ses obligations au-delà de le voir?”

– Non, en plus: rien ne m’arrive, absolument rien par mois. La dernière fois, je lui ai demandé de s’occuper du travail social et de l’école, et heureusement après un mois, il l’a fait. Il ne pouvait plus me cacher qu’il avait un bon travail, et il l’a fait. Mais alors non, ce n’est pas un père actuel.

“Comment va ton fils maintenant?”

“Bien, mais ce n’est pas comme s’ils me l’avaient donné et c’est tout.” Il a dû être contrôlé par un médecin, il a dû parler à trois psychologues, il l’a exposé au bébé. Goût Le bébé me dit: “Je veux aller avec mon père”, et il part, je le laisse tranquille, je ne discute pas. Mais de l’autre côté … Quand j’ai soupçonné qu’il n’allait pas me rendre, je lui ai dit qu’il pouvait l’avoir autant de fois qu’il le voulait. Le bébé qui était avec lui lui a demandé de retourner auprès de sa mère, et si à partir de là tu ne comprends pas, c’est tout.

–Si vous voulez le voir demain, comment est-ce?

– Non, cela a déjà été poursuivi. C’est criminel, tout se passe par des moyens légaux. Le jour où tu voudras l’occuper ou le voir, tu devras le demander, analyse psychiatrique, tout. Vous devez fixer des limites, car si vous ne les fixez pas, ces choses se produisent. Donc à partir de maintenant c’est comme ça: pour revoir Bacco il devra faire beaucoup de chosesS’il le fait ou non, il est là. Aujourd’hui moi Je dois protéger la tête de mon fils. Le bébé a des problèmes respiratoires, il est asthmatique; c’est émotionnel, et tout cela l’a compliqué.

