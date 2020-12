. / EPA / VICKIE FLORES / Archives

New York, 7 décembre . .- L’œuvre de David Hockney “Nichols Canyon” (1980), considérée comme l’une des pièces les plus importantes du peintre britannique, a été vendue ce lundi pour un peu plus de 41 millions de dollars lors d’une vente aux enchères organisée par la Phillips Company à New York, qui a établi un record du monde pour l’une de ses peintures de paysage.

La peinture de Hockney, âgée de 83 ans, avait été évaluée à 35 millions de dollars et ne dépassait que légèrement ce chiffre, atteignant un prix d’adjudication de 35,5 millions de dollars, plus les frais et les taxes, jusqu’à 41 067 millions.

Décrit par la maison de vente aux enchères Phillips comme «le paysage Hockney le plus important à avoir jamais été vendu aux enchères», le tableau a été exposé en novembre d’abord à Londres, puis à Hong Kong, avant d’arriver à New York.

La peinture, plus de huit pieds de haut et cinq pieds de large, marque le retour et l’acceptation complète des peintures de paysage de Hockney après une brève incursion dans la photographie dans les années 1970, et a été incluse dans l’exposition mémorable de 1981 “A New Spirit in Painting” à la Royal Academy de Londres.

L’artiste a décrit dans un communiqué le processus de production de cette pièce, qui reflète un paysage des collines d’Hollywood, à Los Angeles (Californie): «Au moment où vous vivez là-haut, vous avez des vues différentes de Los Angeles Au début, ces lignes sinueuses semblent entrer dans votre vie, puis elles pénètrent dans les peintures. ”

«J’ai commencé Nichols Canyon. J’ai pris une grande toile et dessiné une ligne ondulée au milieu, ce à quoi ressemble la route. J’ai vécu dans les collines et j’ai peint depuis mon atelier sur les contreforts, alors je suis allé et jour, parfois deux, trois ou quatre fois par jour. J’ai vraiment ressenti ces méandres », a-t-il ajouté.

La vente de cette pièce culmine une année fructueuse pour Hockney sur le marché, car en février son tableau emblématique “The Splash” (1966) a été vendu aux enchères Sotheby’s à Londres pour 23,1 millions de livres (29,8 millions de dollars).

De plus, plus tôt cette année, l’Opéra de Londres a vendu un portrait de Hockney de son administrateur général, David Webster, dans le but d’alléger les difficultés financières de l’institution causées par la pandémie, et pour lequel il a fini par payer 12,8 millions. livres (16,8 millions de dollars).

Il y a un peu plus de deux ans, Hockney a établi un record pour une œuvre d’un artiste vivant lorsque le “Portrait d’un artiste (piscine avec deux personnages)” de 1972 s’est vendu à plus de 90 millions de dollars, bien qu’il ait été bientôt dépassé par Jeff Koons et sa sculpture “Lapin” qui s’est vendue 91 millions.