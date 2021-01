Cristiano Ronaldo était la figure de la Juventus en Super Coupe d’Italie (REUTERS / Alberto Lingria)

Sans aucun doute, la figure de Cristiano Ronaldo transcende le monde du sport et il est l’une des personnes les plus influentes. Les principales marques de la planète se battent pour l’embaucher et il est l’un des athlètes les plus suivis: 90,5 millions sur Twitter, 124 millions sur Facebook et 256 millions sur Instagram.

Face à cette situation, selon The Telegraph, le Portugais a été l’un de ceux choisis par le gouvernement d’Arabie saoudite pour être le visage promotionnel dans une campagne touristique conçue par le pays du Moyen-Orient.

Dans cette offre, que le footballeur de la Juventus a rejetée, il devait s’engager à être l’image promotionnelle d’une campagne de promotion du pays en tant qu’attraction de vacances et, en retour, les Portugais recevraient la somme importante de 6 millions d’euros par an.

Le journal britannique rapporte que l’intention de l’Arabie saoudite est de lancer cette campagne en février, en plaçant différentes publicités sur les principales chaînes de télévision (y compris les médias sportifs payants en Angleterre) sous le slogan «Bienvenue en Arabie».

Ce pays arabe cherche à gagner du terrain au sein de l’avion touristique alors qu’il est au centre de la scène pour la violation des droits de l’homme et pour son rôle dans la guerre au Yémen. Cela aurait été l’une des raisons pour lesquelles CR7 a préféré rester en dehors.

Dans le cadre de l’offre, l’ancien footballeur de Manchester United d’Angleterre, du Real Madrid d’Espagne et du Sporting Lisbonne du Portugal a dû s’engager à voyager fréquemment en Arabie saoudite et à ce que le gouvernement puisse utiliser son image dans différentes publicités.

Il est à noter que ces derniers temps, l’Arabie saoudite a eu recours au sport pour tenter de s’imposer comme un lieu touristique et de diriger l’axe de l’attention. Par exemple, en 2018 (dans la ville de Djeddah) et en 2019 (à Riyad), il a accueilli la finale de la Super Coupe d’Italie. Dans les deux éditions, il y avait la particularité que le Bug dit présente avec la chemise Vecchia Signora. Quelque chose de similaire s’est produit lors de la Super Coupe d’Espagne 2020 – en raison de la pandémie de coronavirus, la dernière édition s’est tenue à Séville. Dans ce tournoi, qui avait le Real Madrid comme vainqueur, Barcelone, l’Atlético Madrid et Valence ont également participé.

En fin d’année, sur le Jeddah Street Circuit, il aura également l’un des derniers jours du calendrier de Formule 1.

