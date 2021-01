Ils mettent en garde contre l’offre de faux vaccins sur le dark web

Depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation des cyber-arnaques qui cherchaient à profiter de cette situation pour voler des informations et des données d’accès aux comptes de différents utilisateurs. Dans ce contexte, les cas de phishing ou d’usurpation d’identité ont connu une croissance soutenue, mais ils ne sont pas les seuls appareils sur lesquels les criminels se sont appuyés.

Ces derniers temps, il y a eu une augmentation des campagnes de cyberattaques visant à arnaquer les utilisateurs en proposant des vaccins. En effet, depuis décembre, une croissance de 400% a été détectée dans les offres du vaccin Covid-19 sur le dark web.

Une partie du Web profond est connue sous le nom de Web sombre. Mais ils ne le sont pas non plus. Dans le Web profond, il y a des fichiers, des pages protégées par des mots de passe, des pages de formulaire, du contenu non HTML, etc. Et à son tour, il existe un sous-groupe connu sous le nom de dark web qui a masqué les adresses IP afin de ne pas apparaître dans les moteurs de recherche conventionnels.

Le dark web existe dans les darknets, qui sont des réseaux qui chevauchent le web public et auxquels on peut accéder via des programmes spécifiques tels que Freenet, ZeroNet ou TOR, qui est le plus populaire.

Des spécialistes de la société de sécurité Check Point expliquent que les cybercriminels profitent de la campagne de vaccination pour leur propre bénéfice, car alors que le mois dernier, le prix moyen du vaccin était de 250 dollars, il se situe désormais entre 500 et 1000 dollars en bitcoins.

Les cybercriminels profitent de la pandémie pour arnaquer les utilisateurs

De Check Point, ils soulignent qu’étant donné le nombre naissant de domaines enregistrés liés au vaccin (seuls les premiers jours de novembre, plus de 1000 ont été comptés, le même nombre que les trois mois précédents), le FBI et Europol ont mis en garde contre ces types d’escroqueries.

De même, le marché noir de la vente de vaccins contre le coronavirus s’est développé ces dernières semaines. En fait, de la société, ils détaillent qu’ils ont découvert des publicités qui ne vendent pas de doses individuelles, mais de grandes quantités de vaccins, dans le but de tromper les utilisateurs qui ont un plus grand pouvoir d’achat et veulent acquérir les unités pour leur famille et leurs amis.

L’inquiétude générale concernant l’augmentation des cas de contagion et la crainte de l’arrivée d’une troisième vague avec un taux de viralité plus élevé a conduit ce type d’escroquerie sur le dark web, où les offres de vaccins ont augmenté de 400% depuis décembre.

D’autre part, un autre facteur qui marque la croissance du marché noir réside dans la variété des vaccins disponibles. Le fait que de plus en plus d’entreprises les développent, ainsi que le fait qu’elles reçoivent les approbations des organismes médicaux compétents, signifie qu’il existe un plus grand nombre d’options parmi lesquelles choisir.

À cet égard, les chercheurs de la société soulignent qu’avant que les vaccins approuvés ne commencent à être distribués dans le monde entier, ils ont détecté des publicités proposant des vaccins «fabriqués en Chine», qui n’étaient pas de marque et n’étaient pas approuvés par la Food Administration. et US Drugs (FDA).

Cependant, comme les marques approuvées par la FDA sont distribuées dans le monde entier, la plupart des offres sur le dark web annoncent la vente de celles-ci en tant que marques nommées, ou tout simplement ne spécifiant pas la marque du vaccin.

