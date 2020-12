Le sous-secrétaire Daniel Menéndez dans une activité de reconnaissance du «travail essentiel» communautaire qui est réalisé dans les quartiers populaires.

Après des mois de revendications du militantisme territorial, le président Alberto Fernández récompensera le travail communautaire réalisé par les membres des mouvements sociaux qui ont mis sur leurs épaules les salles à manger, les aires de pique-nique et les soins dans les quartiers populaires pendant la pandémie. La reconnaissance sera économique et symbolique: une somme de 5 000 dollars pour 50 000 travailleurs communautaires, présentée par le chef de l’État lui-même dans la municipalité de Moreno à Buenos Aires.

Le renforcement fait partie du paquet de mesures de politique sociale de 63 000 millions de dollars pour lui “décembre opérationnel», Qui vise à garantir la paix sociale et à améliorer les revenus de la population la plus défavorisée en raison de la crise économique et sanitaire provoquée par le coronavirus. Mais surtout c’est un signal politique dirigé vers les mouvements sociaux, qui étaient – comme on dit – dans le premier “ligne de feu»De la pandémie avec les urgences et les« tâches essentielles »des quartiers populaires.

Le paiement est une somme supplémentaire de 5000 $ pour les bénéficiaires du «Renforcez le travail»Qui a effectué des tâches communautaires et de soins dans les salles à manger, les aires de pique-nique et les centres communautaires. La plupart d’entre eux seront chargés par des femmes, car ce sont elles qui sont chargées de cuisiner et d’aider les familles dans les moments les plus critiques de la crise. Le bonus sera intégré au Salaire Social Complémentaire et sera prolongé pour une période d’un an, a confirmé le sous-secrétaire aux politiques de formation et d’intégration du ministère du Développement social, Daniel Menendez.

Le supplément porte sur une affirmation que les mouvements sociaux font valoir auprès du gouvernement depuis des mois, et qui a explosé avec la mort de Ramona Medina, la dirigeante sociale de «La Garganta Poderosa» décédée du coronavirus en mai dernier après avoir attrapé un coronavirus à Villa 31. Medina était jeune: elle avait 42 ans, avait deux enfants, était responsable des procédures pour les personnes handicapées et coordonnait la zone de santé de la Maison des femmes du quartier. La référente était sortie publiquement pour s’interroger sur le manque d’eau dans son quartier, ce qui rendait impossible le maintien des soins d’hygiène de base.

«L’idée est de reconnaître le travail que font les travailleurs communautaires et qui a eu une importance énorme pendant la pandémie, où ils ont pu nourrir des millions de personnes en période de stress. Beaucoup de ces collègues ont même perdu la vie et ont eu une attitude très héroïque de donner la priorité à la solidarité et à l’amour du quartier, tenant des espaces de soins ouverts et surmontant la peur qui existait au début de la quarantaine », a déclaré Menéndez Infobae.

L’initiative est ajoutée en complément de la livraison de l’opération de fin d’année promue par Nación, qui comprendra la livraison de Des boîtes de Noël à 7 millions de personnes dans différentes salles à manger du pays, avec le doublement du montant de la carte Alimentar, un bonus supplémentaire de 9 450 $ destiné aux agents de programme Renforcez le travail et l’augmentation de 6000 $ par enfant pour les bénéficiaires du Affectation universelle et fonds pour les aires de pique-nique et les salles à manger, entre autres actions.

L’antécédent: la loi Ramona

La mort de Ramona Medina avait déplacé les organisations politiques et sociales qui mènent des travaux communautaires. Dans ce sens, le député Leonardo Grosso avait présenté le «Loi Ramona«Pour répondre à cet objectif de reconnaissance économique et symbolique. L’initiative était transversale et hétérogène, car elle incluait le soutien de groupes à la fois alliés et opposés au Gouvernement, parmi lesquels les Union des travailleurs de l’économie populaire (UTEP), le courant classiste et combatif (CCC), Quartiers à pied, il MTE, Devant les organisations en difficulté (Folio) et le Populaire Front Darío Santillán, entre autres.

Medina n’était pas la seule victime du COVID-19 à faire du travail communautaire. Les militants sont également morts des suites d’une contagion Victor “L’Ours” Giracoy (UCR) et Agustin Navarro, de Barrios de Pie.

«Cette reconnaissance est essentielle, car on ne voit pas souvent le travail des camarades qui soutiennent avec amour les salles à manger, car personne ne va se brûler les jambes en cuisinant sur du bois pour nourrir 1 500 voisins pour 9 000 pesos. C’est ce que font les compagnons principalement par amour, par amour pour le peuple. Et la vérité que Ces 9 mois se seraient terminés en enfer sans le rôle des mouvements sociaux qui garantissent la nourriture à des milliers de personnes donnant les conditions pour que beaucoup puissent faire l’isolement sans mourir de faim », a déclaré le député du CCC Juan Carlos Alderete, l’un des signataires de la loi Ramona.

Ramona Medina, le chef de La Garganta Poderosa décédé du COVID-19 dans le quartier 31.

Sous l’impulsion de ce versement de 5000 $, qu’il reste à définir les détails de sa mise en œuvre. En fait, la rente impliquera une reconnaissance de la communauté et un travail d’endiguement réalisé par les mouvements sociaux dans une année d’effondrement des conditions de vie. Selon un leader social opposé au gouvernement, le critère est d’accorder l’augmentation à un «pourcentage» des promoteurs communautaires de chaque organisation.

L’intention est qu’il n’y ait pas d’arbitraire dans la distribution. “Si une organisation a un registre de 20000 bénéficiaires, 10% de ces personnes continueront à collecter le renfort, soit 2000», A-t-il illustré. Les futurs bénéficiaires devront être inscrits au Registre national des travailleurs de l’économie populaire (Renatep), et bien que les futurs bénéficiaires devraient déjà recevoir l’allocation «Empower Work», il est possible que les personnes qui ne l’ont pas encore reçue rejoignent le registre.

L’annonce avec le renfort sera faite demain lors d’un événement fédéral organisé par le Évitez les mouvements, Nous sommes Barrios de Pie et la Classiste et courant combatif. Il sera dirigé par le président Alberto Fernandez et le ministre du Développement social, Image de balise Daniel Arroyo et le sous-secrétaire Menendez. Le lieu choisi n’est pas non plus accidentel. Moreno est dirigé par la maire Mariel Fernández, une dirigeante qui a reçu une formation politique dans l’économie populaire et les mouvements sociaux.

