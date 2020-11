Après de nombreuses années de va-et-vient, le Congrès de novembre dernier a approuvé la loi nationale sur le calibrage, mais un an s’est écoulé et elle n’est toujours pas en vigueur (Shutterstock)

Après de nombreuses années de va-et-vient, En novembre dernier, le Congrès a approuvé la loi sur les tailles nationales. C’était le résultat de une lutte de près de vingt ans face aux difficultés des personnes de tous âges à trouver des vêtements selon leurs mensurations. Depuis lors, les associations de consommateurs et les organisations qui promeuvent la diversité des organes ont appelé à une législation au niveau national qui nous permette d’aller au-delà de l’échelle de taille unique ou standard petite, moyenne et grande, et de faciliter le respect d’un système de taille unifiée en de l’industrie.

Un an s’est écoulé et aujourd’hui la loi n’est pas en vigueur. “Il a été sanctionné, promulgué, mais non réglementé et comme l’étude visant à déterminer les mesures des Argentins nécessite la participation en face à face est suspendue en raison de la pandémie COVID-19”, a-t-il résumé. Infobae Mercedes Estruch, membre de @AnyBodyArgentina, l’ONG qui lutte depuis des années pour une mode sans stéréotypes et le droit de s’habiller.

“Nous exigeons la réglementation des autorités compétentes et nous appelons à parier sur des marques qui ont une diversité de tailles et à ne pas acheter à ceux qui vendent une taille unique”Proposa Estruch. Le problème a déjà été soulevé et a commencé à circuler aujourd’hui sur les réseaux sociaux avec les hashtags # 1AñoSinLeydeTalles et # RegulationYa, également promus par l’ONG @Bellamentearg.

“Cela ne peut pas devenir lettre morte”

La loi tant attendue a été promulguée le 20 novembre 2019 et promulguée le 18 décembre de la même année.

Fin septembre, un groupe de députés nationaux a demandé la réglementation urgente de la loi: «C’est une règle fondamentale qui va changer la vie d’une grande partie de la population et ne peut devenir lettre morte. Il permet de progresser dans la lutte contre les discriminations à l’encontre des organes hors norme, collabore au traitement des troubles de l’alimentation dont souffrent aujourd’hui nombre de nos adolescents et garantit le droit de s’habiller pour tous les Argentins », a-t-il assuré Infobae le député national du Pro, Gisela Scaglia.

Le député national Lucila Lehmann, de l’alliance Cambiemos, a regretté que «En violation de la loi qui établit un délai de 180 jours pour sa réglementation, le pouvoir exécutif ne l’a pas encore fait. C’est une règle que nous travaillons beaucoup entre les différents blocs de partis. Le gouvernement parle beaucoup de non-discrimination et de défense des femmes, mais en fait, ils ne respectent pas la loi et nous verrons une solution au problème des tailles de vêtements qui affecte de nombreux secteurs de la population », a-t-il déclaré en dialogue avec Infobae.

Pour dissiper la confusion

Pendant ce temps, les principales chambres de l’industrie textile ont commencé à organiser des sessions de formation virtuelles avec des fabricants, des concepteurs, des commerçants, des universités, des organisations et des utilisateurs de différentes provinces “pour fournir des informations réelles et dissiper la confusion sur les implications de la réglementation”, a-t-il expliqué à Infobae, Andrea Zinik, secrétaire de la zone de services de la Fédération du commerce et de l’industrie de la ville de Buenos Aires (FECOBA). En ce sens, il a illustré: «La loi n’oblige pas les entreprises à avoir la courbe complète des tailles à vendre. L’objectif de la loi est que chacun ait la possibilité de s’habiller, mais cela n’implique pas que chaque salle doit avoir toutes les tailles; est quelque chose d’impossible “.

Une affiche pour sensibiliser à la problématique des tailles de vêtements

«Notre plan – a poursuivi Zinik – est d’informer, de sensibiliser et de travailler en harmonie: FECOBA, les Chambres, l’Académie, les designers, les fabricants, les utilisateurs et l’ensemble de la chaîne de valeur au niveau fédéral, en collaboration avec le gouvernement national et le INTI pour quoi le système unique de tailles est une solution pour le secteur à un moment très critique, avec un manque de vestiaires dans les locaux en raison de protocoles sanitaires et une boutique en ligne qui a besoin d’outils spécifiques pour éviter les retours et garantir la fluidité du système commercial ».

Termes en retard

La loi tant attendue a été promulguée le 20 novembre 2019 et promulguée le 18 décembre de la même année. L’article 12 du règlement, qui porte le numéro 27 521, établit que le pouvoir exécutif dispose d’un délai de 180 jours (6 mois) à compter de sa promulgation pour le réglementer. Ce délai a expiré au milieu de cette année, dans un isolement total en raison de la pandémie.

La situation sanitaire a également entravé la continuité du premier étude anthropométrique que l’Institut national de technologie industrielle (INTI) a commencé à réaliser en 2014 et qui est essentiel à la mise en œuvre de la loi. Il mesure les corps d’environ 15 mille personnes, âgées de 12 à 65 ans, de cinq régions du pays -NOA, NEA, Centro, Cuyo et Patagonie- et jusqu’à présent 55% achevés. Lorsque la quarantaine a commencé, des échantillons avaient été réalisés dans les provinces de Jujuy et Salta. Il reste à faire le «scan» des corps de la ville de Buenos Aires, de certaines communes de banlieue et de la région sud du pays.

La situation sanitaire a également entravé la continuité de la première étude anthropométrique que l’Institut national de technologie industrielle (INTI) a commencé à réaliser en 2014

L’article 4 de la loi stipule que l’étude – elle s’appelle SUNITI, pour l’acronyme de Système normalisé unique pour l’identification des tailles de vêtements – doit être mise à jour tous les 10 ans et la première doit être achevée dans un délai d’un an à compter de la sanction de la loi. Ce mandat a également expiré: il s’est terminé aujourd’hui.

Le ministère du Commerce intérieur, qui comprend le domaine de la défense des consommateurs, est l’organe chargé de préparer la réglementation de la norme. “Il est déjà en cours dans les démarches administratives qu’il doit accomplir pour sa prochaine publication”, informé Infobae, sans fournir, pour le moment, une date estimée.

Quant à l’étude anthropométrique, on s’attend à ce que la situation épidémiologique permette de reprendre le travail avec les volontaires de chaque région et aussi de pouvoir ajouter un deuxième équipement de scanner corporel 3D pour accélérer le travail. En quelques secondes, ces appareils parviennent à capturer l’image tridimensionnelle complète du corps humain grâce à des capteurs infrarouges et un processus de sectionnement de la lumière (triangulation), inoffensif pour le corps et les yeux.

Les associations de consommateurs et les organisations qui promeuvent la diversité des organes ont appelé à une législation au niveau national permettant d’aller au-delà de l’échelle de taille unique ou standard petite, moyenne et grande

Combien de temps encore faudra-t-il attendre que les vêtements aient les vraies mensurations des Argentins? À la fin de l’année dernière, on parlait déjà qu’il fallait attendre un an pour terminer l’étude, analyser les résultats et élaborer la courbe de taille. Cette année est déjà passée, principalement en cas de pandémie. Oui Tout indique qu’il va falloir attendre, au moins, jusqu’en 2022. “Pour obtenir les résultats de l’étude anthropométrique il faudra faire patienter: entre 6 et 8 mois de plus, à compter de l’approbation du vaccin contre le coronavirus”, a calculé Alicia Hernández, directrice générale de la Chambre industrielle argentine du vêtement (CIAI) , en dialogue avec Infobae.

Ce que dit la loi

La loi nationale sur le dimensionnement est une loi consensuelle qui a l’aval du secteur productif. Il dit que le SUNITI est obligatoire dans tout le pays en termes de fabrication, préparation, commercialisation ou importation de vêtements destinés à la population à partir de 12 ans.

L’identification de la taille doit être contenue dans le pictogramme correspondant sur une étiquette apposée sur le vêtement, de manière certaine, claire et détaillée., c’est-à-dire facile à comprendre pour le consommateur. Et les entreprises sont obligées d’afficher une affiche (taille minimale 15 sur 21 centimètres) dans un endroit facile à voir, contenant le tableau des mesures corporelles normalisées.

“SUNITI permettra que lorsqu’une personne achète une taille 44, par exemple, elle ait les mêmes mesures dans toutes les marques et dans toutes les entreprises de la même manière, tout comme lorsque vous achetez une paire de chaussures », a expliqué Hernández. et a poursuivi: «Elle unifiera la diversité des tailles pour tout le pays avec une loi de portée nationale à laquelle les provinces n’auront pas à adhérer. Ce système unique vient corriger la difficile coexistence des 14 lois et ordonnances qui existent actuellement et dont nous comprenons qu’elles seront automatiquement abrogées ».

Traitement digne

La loi précise également que les magasins de vêtements doivent garantir des conditions de soins et un traitement digne et équitable des consommateurs. Et qu ‘«ils doivent s’abstenir d’afficher des comportements qui placent les consommateurs dans des situations honteuses, humiliantes ou intimidantes». En cas de non-conformité, les sanctions établies dans les lois de défense du consommateur et de sanction des actes discriminatoires seront appliquées.

C’est pourquoi il prévoit également que le ministère de la Santé, de la Défense des consommateurs et l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) développent des campagnes d’information, de sensibilisation, de formation, de diffusion de masse et d’autres actions nécessaires à la conformité. de la loi.

Ce que la loi ne dit pas

Maintenant bien, Dans aucun article, la loi ne dit que les entreprises doivent vendre toutes les tailles du tableau de mesure SUNITI. «Sur ce point, il y a confusion dans l’opinion publique sur ce que la loi établit et sur sa portée», déclare Zinik, tout en expliquant que «sur la base des résultats de l’étude anthropométrique, SUNITI fournira la base normalisée pour les mesures corporelles. du corps argentin et cela donnera la possibilité de travailler avec des tailles qui aujourd’hui sont hors circuit, les grandes, celles de personnes aux capacités différentes, entre autres.

«Nous sommes convaincus que le besoin de diversité dans les vêtements est compris», déclare Estruch d’AnyBody. Et il a conclu: «Cette loi est une grande avancée. Une exigence de taille minimale n’a pas été atteinte, mais cela ne signifie pas que nous ne continuons pas à la demander. Nous comprenons que le règlement visera à promouvoir la production dans une variété de tailles ».

