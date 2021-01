04/02/2019 Lolita Flores, dans une image d’archive EUROPE ESPAGNE SOCIETY

L’artiste déplore que “malheureusement” elle n’ait aucune relation avec la veuve de Paquirri

MADRID, 18 ANS (CHANCE)

Lolita Flores parle toujours clairement. Pour cette raison, lors de sa dernière visite à “Saturday Deluxe” – qui est désormais également diffusée le dimanche – l’actrice n’a eu aucun problème à donner son avis sur le moment compliqué que vit Isabel Pantoja, avec qui elle a partagé une grande amitié dans le passé. .

Très discrète, la fille de Lola Flores a avoué qu’elle préférait ne pas parler du combat que Francisco, Cayetano et Kiko Rivera ont avec la tonadillera pour récupérer les affaires de Paquirri. “Ce n’est pas ma guerre et je ne veux pas en parler, mais je suis désolé pour ce qui se passe avec Kiko et je suis désolé que ses enfants n’aient pas les affaires de leur père”, a-t-il déclaré.

Distancée d’Isabel Pantoja il y a de nombreuses années, Lolita a néanmoins eu de bons mots pour la coplera: «Je me retrouve avec une Isabel très différente de celle que je vois à travers toi. Je me retrouve avec une mère, une fille, une ouvrière Isabel, amusement “.

Plus tard, à son arrivée chez elle et chargée d’un beau bouquet de fleurs, l’actrice a avoué qu’il s’agit de l’Isabel “que je connais”. «Je l’aime beaucoup et je l’ai toujours aimée», a-t-il avoué, assurant que ces mots ne vont pas mettre la tonadillera en colère car «malheureusement, nous n’avons aucune relation.

Très remise de l’arythmie dont elle a souffert lors de sa prestation à Alicante, Lolita nous a dit que “tout était une frayeur” et heureusement, elle est complètement rétablie. Hit play et ne manquez pas ses déclarations!