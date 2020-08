L’Olympique de Lyon et Wolfsburg se rencontrent à Anoeta (. / Gabriel Bouys)

La Ligue des champions a une finale de luxe ce dimanche lorsque les actuels quatre fois champions de la Olympique de Lyon avant le Wolfsburg. Le match se déroule au stade Anoeta (San Sebastián, Espagne), avec l’arbitrage de la Suisse Esther Saubli. La transmission est en charge de ESPN2.

Le duel entre Lyon et Wolfsburg est devenu une sorte de classique en finale de la Ligue des champions et c’est le quatrième affrontement entre les deux dans ce cas. La première fois, c’était en 2013, avec une victoire 1-0 pour les Allemands à Stamford Bridge. Puis ils se sont rencontrés en 2016 en Italie: après un nul 1-1 dans le temps réglementaire, les Français ont remporté le titre en s’imposant 4-3 aux tirs au but. La dernière rencontre remonte à 2018 et Lyon a remporté une victoire écrasante 4-1 au stade Dynamo Kyiv en Ukraine.

Lyon arrive au match décisif de la compétition à la recherche de son cinquième titre consécutif et du septième en dix ans. Les Français cherchent à revalider leur hégémonie européenne après un Final 8 dans lequel ils n’ont pas montré leur plein potentiel. Cependant, la hiérarchie de leurs individualités les a atteints pour passer par les instances précédentes. En quarts de finale, il a gagné par un serré 2-1 à Bayern Munich et en demi-finale, il a gagné 1-0 contre PSG sans briller, dans le but de Wendie Renard En route pour un coup franc.

Il s’agit de la quatrième finale de l’histoire entre les deux équipes (. / Clive Brunskill)

Contrairement à la dernière finale, ceux menés par Jean Luc Vasseur ils n’ont pas la présence du redoutable buteur norvégien Ada Hegerberg (vainqueur du Ballon d’Or 2018 et auteur de trois buts en dernière définition contre Barcelone), qui se remet toujours d’une blessure aux ligaments subie en janvier de cette année. L’attaquant anglais non plus Nikita Parris, expulsé en demi-finale face au PSG.

Wolfsburg, quant à lui, poursuit la mission de récupérer la couronne européenne qu’il a su gagner en 2013 et 2014. L’équipe allemande tente de réaffirmer la puissance qu’elle a établie dans son pays après s’être consacrée dans les quatre dernières Bundesligas consécutives. En quart de finale, ceux menés par Stéphan Lerch battre 9-1 à Glasgow City Ecosse puis, dans un jeu divertissant, ils ont quitté le Barcelone après les avoir battus 1-0. La carte gagnante de Las Lobas est son artillerie maximale, le danois Pernille Harder, dont on dit qu’il pourrait porter le maillot de l’équipe pour la dernière fois car il serait transféré dans les prochains jours à Chelsea en Angleterre.

L’équipe gagnante de la Ligue des champions féminine prendra 150 mille euros de prix (et il y en aura 100 000 pour les finalistes). Ces montants s’ajoutent à l’argent qu’ils ont accumulé en passant les tours précédents. En tout cas, les chiffres sont loin de ce que les hommes perçoivent: le Bayern Munich a remporté quatre millions rien que pour avoir battu le PSG en finale dimanche dernier et en a ajouté plus de 80 millions tout au long de la campagne.

Formations:

Wolfsburg: Abt; Doorsoun-Khajeh, Janssen, Goeßling, Blässe; Rolfö, Engen, Huth, Popp; Plus dur, Pajor.

Olympique de Lyon: Bouhaddi, Renard, Bronze, Burchanan, Karchaoui, Kumagai, Gunnarsdóttir, Marozsán, Majri, Le Sommer et Cascarino.

