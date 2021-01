Un passage à Shibuya vendredi dernier après l’entrée en vigueur du deuxième état d’urgence au Japon à Tokyo et dans les préfectures environnantes.

(Bloomberg) – Le sort des Jeux olympiques reportés de Tokyo est de nouveau embourbé dans le doute après que le Japon a déclaré un deuxième état d’urgence pour les zones métropolitaines alors que les cas de Covid-19 atteignent de nouveaux niveaux.

Le Japon est l’un des nombreux pays où le virus a fait son retour en hiver, Tokyo ayant trouvé un record de 2447 cas jeudi dernier. La découverte de nouvelles souches, peut-être plus infectieuses, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud a également alarmé les gouvernements du monde entier. À moins de 200 jours de la cérémonie d’ouverture, la situation a ravivé les questions sur la faisabilité de tenir en toute sécurité même une version limitée des jeux quadriennaux.

Alors que le nombre d’infections au Japon a été bien inférieur à celui des autres pays riches industrialisés, la pandémie a été un nuage persistant pendant les Jeux olympiques depuis qu’ils ont été retardés il y a près d’un an. Le redémarrage d’événements sportifs dans le monde et le développement de vaccins ont apporté un certain optimisme, mais les organisateurs ont déclaré que les Jeux olympiques de 2020 seraient annulés – pas retardés – s’ils ne peuvent pas se dérouler comme prévu. Cela dit, le Premier ministre Yoshihide Suga a réitéré qu’il était déterminé à organiser les jeux alors même qu’il annonçait les nouvelles restrictions.

“Dans l’état d’urgence, l’idée est qu’il faudra probablement beaucoup de temps pour contenir la pandémie”, a déclaré Kenji Shibuya, professeur et directeur de l’Institut de la santé des populations du King’s College de Londres, et critique ouvertement de la réponse du Japon aux coronavirus. . Lorsqu’on lui a demandé si le mois de mars était le moment opportun pour décider de la tenue des Jeux, et des détails sur la manière de procéder, il a dit “qu’il n’est pas réaliste qu’ils puissent proposer des mesures d’ici mars”.

Prévues pour durer un mois, les restrictions d’urgence actuelles sont étroitement axées sur la réduction des infections dans les bars et les restaurants, tandis que les événements ont été épargnés par les annulations généralisées. Si les mesures moins strictes ne parviennent pas à changer le comportement des gens, la déclaration s’éternisera.

Le principal conseiller japonais en matière de virus, Shigeru Omi, a déclaré que la levée de l’état d’urgence à temps serait presque impossible et que les restrictions pourraient se poursuivre jusqu’en mars ou avril, bien qu’il ait déclaré plus tard qu’elle pourrait être levée dans un mois si le public coopérait. Quoi qu’il en soit, cela laisserait peu de place pour prendre une décision sur les jeux. La détermination de l’année dernière de reporter les matchs a été prise fin mars, avant même la première urgence plus stricte, qui a duré jusqu’à la fin mai.

Le fait de ne pas contenir rapidement les cas aurait également un impact sur la planification, même pour des jeux à échelle réduite. Un besoin de tests approfondis et de mise en quarantaine des participants ajouterait à l’effort logistique sans précédent consistant à réorganiser les événements, les entrepreneurs et les lieux. Cela pourrait également gonfler le prix déjà historique du Japon pour les jeux de 1,35 billion de yens (13 milliards de dollars).

L’état d’urgence compliquera également l’arrivée des participants, en plus des questions non résolues de savoir s’il faut autoriser les fans locaux et étrangers. Ces déterminations peuvent être rendues plus difficiles par les mutations virales découvertes pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud qui se sont propagées dans le monde. Le Japon a déjà resserré ses contrôles aux frontières en réponse aux nouvelles tensions.

Le comité Tokyo 2020 a indiqué qu’il devra décider d’une limite de spectateurs et de restrictions à l’entrée dans le pays en provenance de l’étranger d’ici ce printemps, en raison du processus de billetterie. D’autres mesures de contre-coronavirus peuvent encore être ajustées après le printemps, selon le groupe.

Exemples à profusion

La reprise généralisée des événements sportifs dans les pays du monde entier, quel que soit leur nombre d’infections, ajoute à la pression pour organiser les Jeux olympiques. Presque tous les événements sportifs dans le monde ont été interrompus au début de 2020 avec les jeux de Tokyo. À l’été, cependant, les pays qui avaient bien résisté au virus, comme le Japon, avaient repris le sport-spectateur, finalement avec des fans.

Des ligues dans les régions les plus touchées, telles que la National Basketball Association aux États-Unis et la Premier League britannique, ont été organisées avec succès. Le Japon a également accueilli le premier tournoi sportif international pendant la pandémie – une compétition de gymnastique à quatre nations – en novembre, sans difficultés apparentes.

«Il y a trop de preuves que le sport professionnel peut aller de l’avant dans cet environnement», a déclaré Roy Tomizawa, auteur de «1964 – La plus grande année de l’histoire du Japon» sur les premiers Jeux olympiques d’été du pays. “Les athlètes au début de l’année dernière pensaient que ce n’était pas sûr, mais maintenant ils voient d’autres ligues sportives fonctionner sans incident majeur, donc ils ne sentent pas que c’est aussi un problème.”

Promesse de vaccin

Il y a plus de raisons d’être optimiste que les jeux auront lieu cette année qu’il n’y en avait au début de 2020. L’une est le développement de plusieurs vaccins. Suga a déclaré à une chaîne de télévision locale la semaine dernière qu’il s’attend à ce que les vaccins rassurent avant les Jeux olympiques.

Même ainsi, la plupart des pays n’ont pas commencé à vacciner leurs populations et ne pourront peut-être pas commencer à temps. Le Japon ne devrait pas commencer les vaccinations avant la fin du mois de février et la distribution des vaccins a été lente dans la plupart des pays qui ont déjà commencé à les administrer.

Les vaccins soulèvent également des choix difficiles pour les organisateurs et les athlètes. Les responsables japonais ont déclaré qu’ils n’exigeraient pas de vaccinations pour les spectateurs étrangers, et le CIO a déclaré la même chose pour les athlètes, mais cela pourrait changer en fonction de la situation du virus. Le membre du CIO, Dick Pound, a suggéré dans une récente interview avec la BBC que les prises de vue pourraient être une condition pour les participants avant d’entrer au Japon. Il a ajouté qu’ils figureraient en haut de la liste des vaccins prioritaires, ce qui pourrait soulever des questions d’équité. Les athlètes peuvent également hésiter à se faire vacciner en raison de problèmes de performance.

Vues fractionnées

Certains experts sont partagés quant à savoir si les jeux doivent continuer. Norio Sugaya, professeur invité à la faculté de médecine de l’Université Keio à Tokyo et membre d’un panel de l’Organisation mondiale de la santé qui conseille sur la grippe pandémique, a déclaré qu’il était contre l’organisation des Jeux olympiques cet été. “Cela n’a pas de sens de fournir un point de vue médical sur quelque chose que la plupart des Japonais ne veulent pas”, a-t-il déclaré. Dans un sondage mené par la NHK du 9 au 11 janvier, 38% des personnes interrogées ont déclaré que les jeux devraient être annulés et 39% ont déclaré qu’ils devraient être de nouveau retardés.

Mais Nobuhiko Okabe, directeur général de l’Institut pour la santé publique de Kawasaki City et membre du groupe d’experts du gouvernement, a déclaré qu’il serait possible d’organiser les jeux sous une forme ou une autre même aujourd’hui.

“La chose la plus importante pour les Jeux olympiques est que les athlètes puissent concourir”, a-t-il déclaré. “En ce sens, il est possible d’organiser les jeux compte tenu de l’ampleur actuelle des infections.”

Yoshihito Niki, professeur invité à la division des maladies infectieuses de l’Université Showa, a déclaré qu’une option serait d’augmenter l’intervalle entre les matchs pour atténuer les préoccupations concernant les infections. «S’ils organisent les jeux cet été, ils devraient séparer les événements sportifs et les organiser de façon sporadique, comme deux matchs par semaine au plus», a-t-il déclaré.