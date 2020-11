. / Vikie Flores / Archives

Madrid, 15 nov . .- Le président du groupe de négociation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’aide à la pêche, l’ambassadeur colombien Santiago Wills, assure que les pays partenaires intensifient leurs travaux pour parvenir à un accord en 2020 et clôturent deux décennies de discussion.

Wills analyse, dans un entretien avec Efe, l’état d’avancement des négociations entre les partenaires de l’OMC (aujourd’hui 164 pays) pour réduire les subventions qui favorisent la «surpêche».

«Les partenaires de l’OMC travaillent d’arrache-pied pour atteindre notre objectif cette année. Ce serait une grande victoire et un signal à la communauté internationale en ce moment (pour la pandémie de coronavirus); mon travail en tant que président de la négociation est de me concentrer dessus pour essayer d’y parvenir », souligne-t-il.

Wills est ambassadeur, représentant permanent de la Colombie auprès de l’OMC depuis 2019, où il a été nommé président du groupe dédié aux négociations halieutiques.

Souvenez-vous que ces discussions, entamées en 2001, visent à limiter ces aides «illégales» ou celles qui exercent une pression sur l’exploitation des mers.

Un accord, indique Wills, qui aurait deux conséquences précieuses: l’une, son bénéfice pour les océans, et l’autre, un renforcement de la crédibilité et de la pertinence de l’OMC face aux futures négociations, car «il démontrerait la capacité de cet organe à réaliser résultats”.

La conclusion d’un compromis peut nécessiter la convocation d’une session ministérielle des pays de l’OMC, en dehors des réunions tenues par les délégations des pays à Genève, ajoute Wills, bien que rien n’ait encore été décidé.

LA TAXATION DU CARBURANT, PARMI LES POINTS DIFFICILES

Dans ces négociations, Wills reconnaît que le «mandat» spécifique est de limiter les subventions dommageables pour les zones de pêche, car dans le cadre des règles de l’OMC, il existe d’autres accords qui réglementent les distorsions des échanges et les prix liés à la pêche.

Mais il souligne qu’il pourrait y avoir des conséquences «externes» à la négociation, si un pacte est conclu, dans des domaines comme le travail.

Ce mois-ci, les représentants des pays ont analysé de nouveaux documents, dans lesquels les positions sont nuancées.

L’ambassadeur refuse de commenter de telles positions et les “normes” qui détermineraient si une subvention encourage ou non la surpêche, en réaction aux questions sur l’impact d’un accord sur des flottes telles que l’Union européenne (UE) ou espagnole.

Cependant, il admet que l’une des dernières questions à trancher sera celle des subventions aux carburants, «très sensibles politiquement».

Les entreprises de pêche de l’UE et d’autres partenaires craignent que ces négociations remettent en question les allégements fiscaux sur le diesel ou le carburant pour les navires.

L’aide à la pêche mondiale atteint entre 20 000 et 30 000 millions de dollars (16 950 et 25 420 millions d’euros), selon différentes études; l’enjeu de la négociation est de décider lesquels ne sont pas durables.

“SANS ACCORD, IL N’Y AURA PAS DE POISSONS”

Il insiste sur le fait que tôt ou tard un accord mondial est nécessaire, car sans lui «il est probable que dans quelques années il n’y aura plus de poisson; le niveau de durabilité dans les océans n’est pas suffisant pour que les réserves se régénèrent, disent les données scientifiques ».

A propos des craintes des pêcheurs face à une réduction des subventions il répond: “dans quelques années sa matière première, la pêche, disparaîtra, et il s’agit de l’éviter. C’est vrai pour les flottes du monde entier et de tous niveaux, industriels et artisanaux ».

Wills, qui se déclare «fanatique» de l’OMC et dont la carrière a été liée au commerce international dans les sphères publique et privée, estime que la pandémie a engendré la nécessité de renforcer le multilatéralisme, car dans le monde d’aujourd’hui «pour les problèmes mondiaux une réaction et une coopération mondiales font défaut ».

